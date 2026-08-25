Próximo final de semana com duas feiras de adoções de pets em Cariacica

Quem deseja transformar a vida de um animalzinho terá duas oportunidades no próximo final de semana, no município de Cariacica. No sábado (29), a Feira de Adoção será realizada no primeiro piso do Shopping Moxuara, das 9h às 13h. Já no domingo (30), a ação acontece ao ar livre, na Orla de Cariacica, das 6h às 12h.





Os eventos são promovidos pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento da Cidade e Meio Ambiente (Semdec). No primeiro dia, 20 animais estarão à espera de um lar. O segundo dia contará com outros 15 animais disponíveis, além de recreação, pipoca, algodão-doce e brinquedos infláveis para as crianças.





Entre os critérios exigidos estão ter mais de 18 anos, apresentar documento oficial com foto e comprovante de residência atualizado. Os interessados também passarão por uma entrevista com a equipe técnica responsável, para garantir que a adoção seja consciente e que os animais encontrem um lar seguro e adequado.