PF apreende minerais extraídos clandestinamente em Colatina

Uma ação da Polícia Federal apreendeu minerais extraídos clandestinamente em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, na terça-feira (18). O cumprimento do mandado de busca e apreensão teve apoio da Agência Nacional de Mineração (ANM) e fez parte da Operação Prisma, que visa combater a prática de extração mineral clandestina.





As investigações partiram de informações recebidas pelo Disque-Denúncia sobre a extração gemas, minerais raros usados para adorno pessoal, sem autorização dos órgãos competentes. Entre os materiais apreendidos, encontravam-se crisobeliros e águas marinhas, que têm cor azul ou esverdeada e são consideradas as pedras preciosas mais típicas do Brasil.





Além das pedras, os agentes apreenderam celulares. Durante a ação, também foi determinada a paralisação dos trabalhos de extração realizados sem autorização.





A reportagem questionou a Polícia Federal sobre o local onde ocorria a extração investigada, o número de suspeitos e as quantidades de celulares e gemas apreendidos, mas as informações não foram fornecidas. Segundo a corporação, a comunicação institucional está sujeita às restrições previstas na Lei nº 9.504/1997 durante o período eleitoral,