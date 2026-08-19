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Operação

PF apreende minerais extraídos clandestinamente em Colatina

Crisoberilos e águas-marinhas estavam entre os materiais encontrados durante operação contra extração mineral ilegal

Publicado em 19 de Agosto de 2026 às 17:46

Ana Muniz

Ana Muniz

Publicado em 

19 ago 2026 às 17:46

Uma ação da Polícia Federal apreendeu minerais extraídos clandestinamente em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, na terça-feira (18). O cumprimento do mandado de busca e apreensão teve apoio da Agência Nacional de Mineração (ANM) e fez parte da Operação Prisma, que visa combater a prática de extração mineral clandestina.


As investigações partiram de informações recebidas pelo Disque-Denúncia sobre a extração gemas, minerais raros usados para adorno pessoal, sem autorização dos órgãos competentes. Entre os materiais apreendidos, encontravam-se crisobeliros e águas marinhas, que têm cor azul ou esverdeada e são consideradas as pedras preciosas mais típicas do Brasil. 


Além das pedras, os agentes apreenderam celulares. Durante a ação, também foi determinada a paralisação dos trabalhos de extração realizados sem autorização.


A reportagem questionou a Polícia Federal sobre o local onde ocorria a extração investigada, o número de suspeitos e as quantidades de celulares e gemas apreendidos, mas as informações não foram fornecidas. Segundo a corporação, a comunicação institucional está sujeita às restrições previstas na Lei nº 9.504/1997 durante o período eleitoral,

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