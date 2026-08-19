Excesso de calor e pentear com força: veja hábitos comuns que podem quebrar o cabelo

Durante a rotina de cuidados, alguns hábitos podem parecer inofensivos, mas acabam afetando a saúde dos cabelos ao longo do tempo. Quando repetidos com frequência, determinados comportamentos podem deixar os fios mais ressecados, frágeis e suscetíveis à quebra. Além da aparência, também é importante observar mudanças no couro cabeludo, na quantidade de queda e na espessura do cabelo. Para adermatologista e tricologista Dra. Bianca Almeida, identificar alterações persistentes é fundamental para entender quando existe apenas um dano ao fio e quando pode haver uma condição que precisa de investigação.