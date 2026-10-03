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Internacional

Phil Collins revela maior arrependimento de sua vida: 'Meus casamentos terem acabado'

Músico reconheceu erros nos relacionamentos e falou sobre afastamento da família
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 03 de Outubro de 2026 às 14:52

Phil Collins durante apresentação da turnê “The Last Domino”, do Genesis, na Paris La Défense Arena, em Nanterre, na França
Phil Collins durante apresentação da turnê “The Last Domino”, do Genesis, na Paris La Défense Arena, em Nanterre, na França Thomas Coex-16.mar.22/AFP; Reprodução FolhaPress
Phil Collins, 75, revelou que considera o fim de seus três casamentos o maior arrependimento de sua vida. Em entrevista ao talk show Piers Morgan Uncensored nesta sexta-feira (2), o cantor falou sobre os erros que cometeu nos relacionamentos com Andrea Bertorelli, Jill Tavelman e Orianne Cevey e afirmou que nunca imaginou que se divorciaria três vezes.
"Eu me arrependo, até certo ponto, de meus casamentos terem acabado", afirmou. "Em uma das vezes, fui eu quem tomou a decisão. Nas outras duas, a decisão não partiu de mim. Mas não era assim que eu imaginava que minha história seria."
O músico reconheceu, porém, que sem as separações não teria tido seus filhos. "Por outro lado, tenho cinco filhos incríveis que não teria se nada disso tivesse acontecido. Então, preciso colocar as coisas na balança", disse. "Eu não queria ter me casado três vezes. Ninguém começa a vida imaginando que isso vai acontecer."
Seu primeiro casamento, com Andrea, durou de 1975 a 1980. Collins atribuiu o desgaste da relação à rotina intensa de viagens de shows da banda Genesis. "Em um único ano, o Genesis fez três turnês pelos Estados Unidos, duas pela Europa e uma pelo Japão", relembrou.
"Quando meu primeiro casamento acabou, os caras da banda disseram: 'Por que você não contou para a gente? Teríamos parado'. Na época, porém, as coisas não eram tão simples", afirmou. "Eu vivia viajando e nós acabamos nos afastando."
Quatro anos depois, ele se casou com Jill, mãe de Lily Collins, 37, de quem se divorciou em 1996. O cantor reconheceu que "a tratou mal" e disse ter ficado magoado ao ler as memórias da filha, que escreveu ter convivido com o pai menos do que gostaria durante a infância. Os dois, porém, se reaproximaram nos últimos anos.
O terceiro casamento foi com Orianne, em 1999. Eles se separaram em 2008, retomaram o relacionamento anos depois e romperam definitivamente em 2020. Collins contou que hoje mantém uma relação mais próxima com os cinco filhos e que a família passou o último Natal reunida.
"Agora todos nós temos um grupo e todo mundo sabe o que os outros estão fazendo. Todos se apoiam, dão amor. É como uma família de verdade", afirmou.

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