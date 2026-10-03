Qual político da ficção merece seu voto? Vote na enquete de HZ

HZ entrou no clima eleitoral para revisitar alguns dos políticos mais marcantes da ficção brasileira e criar uma eleição que não vale para a urna, mas pode render boas risadas.
De prefeito corrupto a senador idealista, a lista reúne personagens como Sabá Bodó, Odorico Paraguaçu, Florindo Abelha, Demóstenes Maçaranduba de Pinho e Roberto Caxias. Depois de conhecer cada um deles, é hora de escolher: em quem você votaria? (a votação está no final da matéria).
Sabá Bodó, interpretado por Welder Rodrigues em “Mar do Sertão”, é o prefeito de Canta Pedra e um político corrupto que tem como principais objetivos enriquecer e permanecer no poder. Casado com Nivalda e pai de Jessilane, ele usa diferentes artimanhas para manter sua influência na cidade e se envolve em golpes, alianças e disputas políticas ao longo da trama.
O personagem combina características de vilão com humor e, mesmo quando perde o cargo ou é preso, continua buscando maneiras de recuperar espaço e influência em Canta Pedra.
Odorico Paraguaçu, personagem de “O Bem-Amado”, é o prefeito de Sucupira e um político conhecido por sua habilidade de manipular situações para se manter no poder.
Vaidoso, demagogo e obcecado pela própria imagem, ele usa discursos grandiosos e estratégias políticas para conquistar a população e defender seus interesses. Uma de suas principais promessas é inaugurar o cemitério municipal, obra que se torna uma de suas grandes obsessões ao longo da trama.
Florindo Abelha, interpretado por Ary Fontoura em “Roque Santeiro”, é o prefeito de Asa Branca, cidade onde se passa a trama. Ele é um político ambicioso, mas sem autonomia para comandar a cidade. Ele é completamente dominado pela viúva Porcina e por Sinhozinho Malta, personagens de Regina Duarte e Lima Duarte, respectivamente, que o ajudaram a chegar à prefeitura e, na prática, ditavam os rumos do município. Na vida pessoal, Florindo formava um casal divertido com Dona Pombinha, uma religiosa interpretada por Eloísa Mafalda.
Demóstenes Maçaranduba de Pinho, interpretado por José Wilker em “Fera Ferida”, é o prefeito de Tubiacanga e um político corrupto e sem escrúpulos. Viúvo, sensual, falante e eloquente, ele é conhecido por sua ambição e por tentar controlar o futuro da filha, Linda Inês, com o desejo de vê-la casada com o filho de um político promissor.
Na trama, Demóstenes também se envolve com Rubra Rosa, esposa de seu rival político, Numa. O romance, que começa como uma provocação ao adversário, acaba se transformando em uma relação mais séria.
O senador Roberto Caxias, interpretado por Carlos Vereza em “O Rei do Gado”, é um dos poucos políticos retratados como honestos na teledramaturgia brasileira. Idealista, o personagem defende questões relacionadas à terra e ao movimento dos sem-terra.
Em uma das cenas mais marcantes da novela, Caxias faz um discurso emocionado sobre os sem-terra em um plenário praticamente vazio, enquanto três senadores demonstram desinteresse.