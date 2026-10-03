Qual político da ficção merece seu voto? Vote na enquete de HZ

HZ entrou no clima eleitoral para revisitar alguns dos políticos mais marcantes da ficção brasileira e criar uma eleição que não vale para a urna, mas pode render boas risadas.





De prefeito corrupto a senador idealista, a lista reúne personagens como Sabá Bodó, Odorico Paraguaçu, Florindo Abelha, Demóstenes Maçaranduba de Pinho e Roberto Caxias. Depois de conhecer cada um deles, é hora de escolher: em quem você votaria? (a votação está no final da matéria).