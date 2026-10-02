Voo de Rick tinha mesma condição de espaço aéreo do acidente de Marília Mendonça

A menção ao caso não significa que exista uma relação entre as causas das duas ocorrências. No caso de Rick, ainda não há conclusão sobre os fatores que provocaram a queda. A caixa-preta do helicóptero foi localizada e será analisada pelo Laboratório de Leitura e Análise de Dados de Gravadores de Voo, em Brasília. Os dados deverão auxiliar o Cenipa na apuração das circunstâncias do acidente.