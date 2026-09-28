Morte de Rick em acidente de helicóptero: troca de mensagens revela preocupação com o mau tempo

Juntos, emplacaram grandes sucessos da música sertaneja brasileira, como as canções "Ela é Demais", "Cara de Pau", "Filha", "Bebedeira", "Nos Bares da Cidade" e "Eu Mereço". Além do trabalho como intérprete, Rick construiu uma sólida trajetória como compositor e produtor musical, sendo autor de sucessos gravados por grandes nomes do gênero, a exemplo de Zezé Di Camargo & Luciano, Chitãozinho & Xororó, Bruno & Marrone, e João Paulo & Daniel. O cantor era casado com Geralda Carvalho há mais de quarenta anos, com quem teve dois filhos.