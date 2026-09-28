De Vitória a Paris: estilista leva moda com toque capixaba para desfile na França

Tem moda com gostinho capixaba chegando a Paris. O estilista Caio Mota apresenta, nesta segunda-feira (28), a coleção “Fantasmagórica” na 3ª edição da Runway Vision Paris, que acontece paralelamente à Paris Fashion Week. Depois de desfilar na versão brasileira do evento, no Rio de Janeiro, e vestir artistas como IZA, Anitta e Marina Sena, o goiano capixaba de coração desembarca na França para apresentar criações que levou dois meses para desenvolver.





E o Espírito Santo também vai estar presente nessa jornada internacional. Com uma história de amor com o estado, Caio conversou com HZ sobre sua relação com o Espírito Santo, os bastidores da nova coleção e os caminhos da moda brasileira.





Nascido em uma fazenda no interior de Goiás, o estilista se consolidou como um dos nomes criativos da nova geração da moda brasileira. Mas foi no Espírito Santo que parte importante de sua história ganhou novos contornos.





Caio chegou ao estado em 2014, inicialmente para uma viagem com amigas a Vitória e para fazer uma tatuagem que já estava marcada. O que seria apenas uma passagem acabou mudando seus planos. “Vim pela tatuagem e fiquei pelo tatuador”, brinca o estilista, que acabou trocando Goiás pelo Espírito Santo e fazendo da capital capixaba sua casa.