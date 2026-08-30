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Moda

Menos é mais: como os looks monocromáticos viraram símbolo de sofisticação

Tons de chocolate, marrom, bege e caramelo ganham espaço e traduzem uma nova forma de consumir moda, marcada pela discrição e pela sofisticação
Aline Almeida

Aline Almeida

Publicado em 30 de Agosto de 2026 às 10:30

Por que os looks monocromáticos se tornaram o novo uniforme do luxo silencioso
Por que os looks monocromáticos se tornaram o novo uniforme do luxo silencioso ChatGPT

Se antes o luxo era associado a logotipos, estampas e produções chamativas, a moda vive um movimento em outra direção. Nas principais capitais fashion, como Paris, Milão e Nova York, os looks monocromáticos, especialmente em tons terrosos, vêm ganhando espaço e reforçando uma estética mais discreta.


A mudança vai além da escolha das cores. Para a pesquisadora de comportamento, consumo, luxo e tendências globais Leka Tavares, a preferência por produções de uma única tonalidade acompanha a consolidação do chamado quiet luxury, ou luxo silencioso, que valoriza qualidade e refinamento em vez de ostentação.

Quando observamos as ruas de Paris, Milão ou os bairros mais sofisticados de cidades como Londres e Nova York, percebemos que a elegância deixou de estar associada ao excesso. O monocromático transmite segurança, sofisticação e um olhar muito mais apurado sobre estilo


Entre as cores que mais se destacam estão o chocolate, o marrom, o bege e o caramelo. Segundo Leka, o protagonismo dos tons terrosos também tem uma explicação comportamental.

Looks monocromáticos viram tendência
Looks monocromáticos viram tendência Canva

“O marrom ganhou força porque comunica aconchego, estabilidade e sofisticação de uma forma muito natural. É uma cor que remete à qualidade dos materiais, ao couro, à madeira, ao cacau e aos elementos da natureza. Ela transmite luxo sem precisar chamar atenção”, afirma.

O luxo está nos detalhes

Embora possa parecer simples, montar uma produção monocromática exige atenção. Sem estampas ou contrastes fortes, detalhes como caimento, acabamento e textura passam a ocupar o centro da composição.


“No monocromático, nada se esconde. O tecido, a modelagem e o acabamento passam a ser os protagonistas. É justamente por isso que essa estética conversa tão bem com o luxo silencioso. Ela valoriza a excelência da peça e não apenas a marca estampada nela”, comenta a especialista.

Tendência de moda
Embora possa parecer simples, montar uma produção monocromática exige atenção. Canva

A tendência também acompanha uma transformação no comportamento do consumidor premium, que passou a procurar peças mais versáteis e duráveis.


“As pessoas estão comprando com mais consciência. Um guarda-roupa construído em uma cartela de cores harmônica permite inúmeras combinações, reduz compras por impulso e faz com que cada peça tenha uma vida útil muito maior”, explica Leka.

Uma tendência que vai além da moda
O sucesso das produções monocromáticas também pode ser entendido dentro de um contexto de excesso de informação. Em meio à quantidade de imagens consumidas diariamente nas redes sociais, na publicidade e nas ruas, uma estética mais limpa pode funcionar como contraponto.
Roupas monocromáricas
Mais do que uma tendência passageira, os looks monocromáticos representam uma nova maneira de enxergar o luxo Canva

“Vivemos um período de excesso de estímulos. Nas redes sociais, nas ruas e na publicidade somos impactados por milhares de imagens todos os dias. O monocromático surge quase como um respiro. Ele transmite calma, confiança e elegância sem precisar competir pela atenção”, analisa.


A estética ainda se conecta a outros movimentos que ganharam força nos últimos anos, como o consumo consciente, o guarda-roupa inteligente e a valorização de peças atemporais.

O consumidor percebeu que elegância não depende de quantidade de informação. Muitas vezes, um look composto por uma única cor comunica muito mais sofisticação do que produções carregadas de elementos


Mais do que uma tendência passageira, os looks monocromáticos representam uma nova maneira de enxergar o luxo. A sofisticação deixa de ser construída pelo excesso e passa a estar relacionada à qualidade, à harmonia e à segurança nas escolhas.


“O verdadeiro luxo está na simplicidade bem executada. O monocromático mostra que sofisticação não precisa ser exagerada para ser percebida. Ela está na qualidade dos materiais, no caimento, na construção da imagem e, principalmente, na segurança de quem veste aquilo que realmente faz sentido para o seu estilo”, conclui Leka Tavares.


Com a consolidação do luxo silencioso, tons como chocolate, marrom, bege e caramelo deixam de ser apenas opções neutras no guarda-roupa. Eles passam a representar um novo código de elegância: discreto, atemporal e cada vez mais associado à sofisticação.

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