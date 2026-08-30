Menos é mais: como os looks monocromáticos viraram símbolo de sofisticação

Se antes o luxo era associado a logotipos, estampas e produções chamativas, a moda vive um movimento em outra direção. Nas principais capitais fashion, como Paris, Milão e Nova York, os looks monocromáticos, especialmente em tons terrosos, vêm ganhando espaço e reforçando uma estética mais discreta.





A mudança vai além da escolha das cores. Para a pesquisadora de comportamento, consumo, luxo e tendências globais Leka Tavares, a preferência por produções de uma única tonalidade acompanha a consolidação do chamado quiet luxury, ou luxo silencioso, que valoriza qualidade e refinamento em vez de ostentação.