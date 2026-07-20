De bolsas a tênis: as novidades mais quentes no universo da moda

O mês de julho está recheado de novidades no universo da moda. Tem os novos calçados, as coleções de pré-verão e novidades para comemorar os pais. O ator Daniel de Oliveira celebra o Dia dos Pais da Foxton. Com o conceito "Tão perto e tão forte", a marca propõe olhar para a paternidade como um território de memória, em que o que foi vivido continua existindo através das lembranças compartilhadas, guiada pela ideia de que "a melhor parte de ter uma lembrança é saber que ela não é só sua".
A nova coleção apresente o Preview de Verão 27, com novidades que privilegiam volumes e texturas. O conforto segue como ponto de partida no uso de tecidos e modelagens, com a marca reforçando a produção de roupas de fácil assimilação para o dia a dia. Códigos essenciais do estilo seguem em linhos e tricots, mas novas referências como o oversized aparecem em camisetas e jaquetas.
A Zaxy lança a coleção Leveza. O lançamento acompanha um movimento cada vez mais presente na moda: a valorização de peças que combinam estilo, versatilidade e conforto, características que já fazem parte do DNA da marca.
Produzida em EVA, a coleção inicial reúne cinco modelos, entre slides e babuches, desenvolvidos com foco em leveza, maciez e conforto prolongado. A proposta é que, ao longo do ano, a linha ganhe novos arquétipos, ampliando a coleção e trazendo novas interpretações do conceito de leveza. Destaque para o modelo Partner Air que surge como uma nova versão em EVA do modelo queridinho da marca. O calçado incorpora fivelas metalizadas e estrutura voltada ao conforto, acompanhando a tendência de produtos que combinam praticidade e versatilidade.
Proposta artística
A Converse se une à EDGLRD para lançar uma interpretação do icônico Chuck 70. Criada pelo estúdio fundado pelo cineasta Harmony Korine, a colaboração se apropria de uma proposta artística que combina grafismos digitais exclusivos e transforma o tênis em uma peça de expressão visual.
Disponível nas versões Chuck 70 Hi e Chuck 70 Ox, a coleção aposta em estampas que ocupam o cabedal e se estendem até a entressola, criando um efeito contínuo e dando um novo visual à silhueta clássica. Os modelos têm também cabedal em lona premium de alta gramatura, palmilha OrthoLite para maior conforto, solado de borracha com padrão Diamond e detalhes exclusivos da parceria, como o patch All Star, a license plate e a palmilha personalizada. Com sede em Miami, a EDGLRD desenvolve projetos que unem cinema, design, tecnologia e arte digital.
Flexibilidade
A Body For Sure apresenta nova coleção apostando em tecidos exclusivos que contam com a certificação internacional OEKO-TEX, que assegura materiais testados e livres de substâncias nocivas à saúde.
Como parte desse movimento, a marca apresenta suas tecnologias exclusivas: Body 360º, Body Peach, Body Fresh e Body Energize. Desenvolvidas para atender diferentes necessidades da rotina contemporânea, elas unem conforto, performance e bem-estar em peças que transitam naturalmente entre o universo esportivo e o lifestyle.
Entre os destaques está a Legging Perfeita, desenvolvida com a tecnologia Body 360º. Inspirado pelo conceito de movimento em todos os sentidos, o tecido acompanha cada gesto com elasticidade para todos os lados. Alta cobertura e ajuste anatômico, proporcionam sustentação com conforto e liberdade para que o corpo se mova sem limitações. O material se ajusta ao corpo com segurança e acompanha diferentes movimentos com flexibilidade, resistência e conforto duradouro.
Feitas à mão
Luiza Goldschmidt recebe novidades na coleção de Outono/Inverno na sua loja em Vitória. As bolsas da Agali faz uso da utilização do couro e exótico, evitando a emissão de toneladas de resíduos na natureza, minimizando o impacto sobre ela e contribui para aumento de renda das comunidades envolvidas no processo. As bolsas são acessórios de luxo feitos à mão. Elas usam couros exóticos certificados pelo Ibama (como pirarucu e píton). A bolsa Bia, por exemplo, é confeccionada em couro de pirarucu ou píton, com alça de corrente que pode ser usada curta ou longa e tem forro de tecido e bolso interno.
Pés de craque
Rider anuncia um novo drop da collab Rider + R10, parceria com Ronaldinho Gaúcho. Inspirada pela magia brasileira, a nova coleção traduz referências do universo futebolístico em produtos que celebram um dos ícones mais marcantes da cultura brasileira.
A coleção apresenta novos slides inspirados em elementos que marcaram a carreira e o estilo de Ronaldinho, reinterpretando códigos clássicos do universo do futebol sob uma perspectiva contemporânea. O grande destaque é o R Power Commuter + R10, edição limitada e numerada, inspirada no conceito de “Jogador 360º” - uma referência à versatilidade, criatividade e visão de jogo que marcaram a trajetória do craque - produzida em apenas 360 pares.
Já o R Power + R10 e o R Power Lite + R10 exploram uma leitura esportiva e contemporânea do lifestyle ligado ao futebol, enquanto o R10 Slide aposta na versatilidade para o dia a dia. Em comum, todos os modelos trazem referências às jerseys clássicas e à silhueta do craque, com detalhes em prata e dourado inspirados em troféus e medalhas.
Texturas e detalhes
A Arezzo apresenta sua nova Cruise Collection. Guiada pelo desejo de unir sofisticação, personalidade e versatilidade, a coleção traz uma leitura contemporânea dos clássicos da marca, explorando novas proporções, cores, texturas e detalhes que refletem os novos códigos de estilo.
Com uma estética que valoriza a expressão individual, a coleção aposta em uma moda mais autêntica e vibrante, trazendo peças que transitam entre o atemporal e o atual. A cartela de cores ganha destaque com tons clássicos combinados a pontos de cor, enquanto materiais e acabamentos especiais reforçam o caráter fashion das novidades. Entre os grandes destaques da coleção está o cap toe, uma das principais tendências da temporada. O detalhe clássico aparece renovado em novos formatos, cores e acabamentos, trazendo uma interpretação mais jovem e contemporânea para modelos tradicionais.
No Verão 27 da Maria Filó, os lenços surgem como ponto de partida simbólico da coleção. Peça ícone do DNA da marca, o acessório se destaca como um dos recursos de styling mais charmosos e versáteis, sendo amarrado, dobrado e reinterpretado a cada temporada. Inspirada por mulheres que encontram no vestir uma linguagem de liberdade e autenticidade, a coleção propõe um guarda-roupa leve e versátil.
Entre os destaques da temporada estão os vestidos e saias com shapes balonês, as calças de modelagem aladdin e barrel em jeans e sarja colorida. Bases como GGT, crinkle, linho e liocel estonado garantem caimentos leves e reforçam o frescor característico da estação. Vestidos e saias aparecem revisitados com shapes balonês e recortes que evidenciam a pele, enquanto mangas amplas e transparências reforçam a sensação de leveza. Nas calças, volumes marcantes se destacam nas modelagens aladdin e barrel, presentes no jeans e na sarja colorida, reforçando uma nova proposta de silhueta contemporânea e descomplicada.