De bolsas a tênis: as novidades mais quentes no universo da moda

O mês de julho está recheado de novidades no universo da moda. Tem os novos calçados, as coleções de pré-verão e novidades para comemorar os pais. O ator Daniel de Oliveira celebra o Dia dos Pais da Foxton. Com o conceito "Tão perto e tão forte", a marca propõe olhar para a paternidade como um território de memória, em que o que foi vivido continua existindo através das lembranças compartilhadas, guiada pela ideia de que "a melhor parte de ter uma lembrança é saber que ela não é só sua".





A nova coleção apresente o Preview de Verão 27, com novidades que privilegiam volumes e texturas. O conforto segue como ponto de partida no uso de tecidos e modelagens, com a marca reforçando a produção de roupas de fácil assimilação para o dia a dia. Códigos essenciais do estilo seguem em linhos e tricots, mas novas referências como o oversized aparecem em camisetas e jaquetas.