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Lançamentos

De bolsas a tênis: as novidades mais quentes no universo da moda

Tem os novos calçados, as coleções de pré-verão e novidades para comemorar o Dia dos Pais
Guilherme Sillva

Guilherme Sillva

Publicado em 20 de Julho de 2026 às 19:42

Coleção Dia dos Pias Foxton
Daniel Oliveira na campanha da Foxton Crédito: Cássia Tabatine / Foxton

O mês de julho está recheado de novidades no universo da moda. Tem os novos calçados, as coleções de pré-verão e novidades para comemorar os pais. O ator Daniel de Oliveira celebra o Dia dos Pais da Foxton. Com o conceito "Tão perto e tão forte", a marca propõe olhar para a paternidade como um território de memória, em que o que foi vivido continua existindo através das lembranças compartilhadas, guiada pela ideia de que "a melhor parte de ter uma lembrança é saber que ela não é só sua".


A nova coleção apresente o Preview de Verão 27, com novidades que privilegiam volumes e texturas. O conforto segue como ponto de partida no uso de tecidos e modelagens, com a marca reforçando a produção de roupas de fácil assimilação para o dia a dia. Códigos essenciais do estilo seguem em linhos e tricots, mas novas referências como o oversized aparecem em camisetas e jaquetas. 

Pés estilosos
Lançamento Zaxy
O calçado incorpora fivelas metalizadas e estrutura voltada ao conforto Crédito: Zaxy/ Approach

A Zaxy lança a coleção Leveza. O lançamento acompanha um movimento cada vez mais presente na moda: a valorização de peças que combinam estilo, versatilidade e conforto, características que já fazem parte do DNA da marca.


Produzida em EVA, a coleção inicial reúne cinco modelos, entre slides e babuches, desenvolvidos com foco em leveza, maciez e conforto prolongado. A proposta é que, ao longo do ano, a linha ganhe novos arquétipos, ampliando a coleção e trazendo novas interpretações do conceito de leveza. Destaque para o modelo Partner Air que surge como uma nova versão em EVA do modelo queridinho da marca. O calçado incorpora fivelas metalizadas e estrutura voltada ao conforto, acompanhando a tendência de produtos que combinam praticidade e versatilidade. 

Proposta artística

Lançamento Converse
A colaboração se apropria de uma proposta artística que combina grafismos digitais Crédito: Converse/ Agência Lema

A Converse se une à EDGLRD para lançar uma interpretação do icônico Chuck 70. Criada pelo estúdio fundado pelo cineasta Harmony Korine, a colaboração se apropria de uma proposta artística que combina grafismos digitais exclusivos e transforma o tênis em uma peça de expressão visual.


Disponível nas versões Chuck 70 Hi e Chuck 70 Ox, a coleção aposta em estampas que ocupam o cabedal e se estendem até a entressola, criando um efeito contínuo e dando um novo visual à silhueta clássica. Os modelos têm também cabedal em lona premium de alta gramatura, palmilha OrthoLite para maior conforto, solado de borracha com padrão Diamond e detalhes exclusivos da parceria, como o patch All Star, a license plate e a palmilha personalizada. Com sede em Miami, a EDGLRD desenvolve projetos que unem cinema, design, tecnologia e arte digital.

Flexibilidade

Coleção Body For Sure
O material ajusta ao corpo com segurança e acompanha diferentes movimentos com flexibilidade
 Crédito: Hugo Toni / Body For Sure

A Body For Sure apresenta nova coleção apostando em tecidos exclusivos que contam com a certificação internacional OEKO-TEX, que assegura materiais testados e livres de substâncias nocivas à saúde. 


Como parte desse movimento, a marca apresenta suas tecnologias exclusivas: Body 360º, Body Peach, Body Fresh e Body Energize. Desenvolvidas para atender diferentes necessidades da rotina contemporânea, elas unem conforto, performance e bem-estar em peças que transitam naturalmente entre o universo esportivo e o lifestyle.


Entre os destaques está a Legging Perfeita, desenvolvida com a tecnologia Body 360º. Inspirado pelo conceito de movimento em todos os sentidos, o tecido acompanha cada gesto com elasticidade para todos os lados. Alta cobertura e ajuste anatômico, proporcionam sustentação com conforto e liberdade para que o corpo se mova sem limitações. O material se ajusta ao corpo com segurança e acompanha diferentes movimentos com flexibilidade, resistência e conforto duradouro. 

Feitas à mão

Bolsa da Agali para Luiza Goldschmidt
Bolsa da Agali para Luiza Goldschmidt Crédito: Divulgação Agali/ Luiza Goldschmidt

Luiza Goldschmidt recebe novidades na coleção de Outono/Inverno na sua loja em Vitória. As bolsas da Agali faz uso da utilização do couro e exótico, evitando a emissão de toneladas de resíduos na natureza, minimizando o impacto sobre ela e contribui para aumento de renda das comunidades envolvidas no processo. As bolsas são acessórios de luxo feitos à mão. Elas usam couros exóticos certificados pelo Ibama (como pirarucu e píton). A bolsa Bia, por exemplo, é confeccionada em couro de pirarucu ou píton, com alça de corrente que pode ser usada curta ou longa e tem forro de tecido e bolso interno. 

Pés de craque

Coleção Rider
A coleção apresenta novos slides inspirados em elementos que marcaram a carreira e o estilo de Ronaldinho Crédito: Alexandre Raupp Schebela/ Rider

Rider anuncia um novo drop da collab Rider + R10, parceria com Ronaldinho Gaúcho. Inspirada pela magia brasileira, a nova coleção traduz referências do universo futebolístico em produtos que celebram um dos ícones mais marcantes da cultura brasileira.

 

A coleção apresenta novos slides inspirados em elementos que marcaram a carreira e o estilo de Ronaldinho, reinterpretando códigos clássicos do universo do futebol sob uma perspectiva contemporânea. O grande destaque é o R Power Commuter + R10, edição limitada e numerada, inspirada no conceito de “Jogador 360º” - uma referência à versatilidade, criatividade e visão de jogo que marcaram a trajetória do craque - produzida em apenas 360 pares.


Já o R Power + R10 e o R Power Lite + R10 exploram uma leitura esportiva e contemporânea do lifestyle ligado ao futebol, enquanto o R10 Slide aposta na versatilidade para o dia a dia. Em comum, todos os modelos trazem referências às jerseys clássicas e à silhueta do craque, com detalhes em prata e dourado inspirados em troféus e medalhas. 

Texturas e detalhes

Coleção Arezzo
A cartela de cores ganha destaque com tons clássicos combinados a pontos de cor Crédito: Arezzo/ Index Conectada

A Arezzo apresenta sua nova Cruise Collection. Guiada pelo desejo de unir sofisticação, personalidade e versatilidade, a coleção traz uma leitura contemporânea dos clássicos da marca, explorando novas proporções, cores, texturas e detalhes que refletem os novos códigos de estilo.


Com uma estética que valoriza a expressão individual, a coleção aposta em uma moda mais autêntica e vibrante, trazendo peças que transitam entre o atemporal e o atual. A cartela de cores ganha destaque com tons clássicos combinados a pontos de cor, enquanto materiais e acabamentos especiais reforçam o caráter fashion das novidades. Entre os grandes destaques da coleção está o cap toe, uma das principais tendências da temporada. O detalhe clássico aparece renovado em novos formatos, cores e acabamentos, trazendo uma interpretação mais jovem e contemporânea para modelos tradicionais. 

Coleção liberdade
Coleção Maria Filó
Coleção Maria Filó Crédito Maria Filó / FSB Holding

No Verão 27 da Maria Filó, os lenços surgem como ponto de partida simbólico da coleção. Peça ícone do DNA da marca, o acessório se destaca como um dos recursos de styling mais charmosos e versáteis, sendo amarrado, dobrado e reinterpretado a cada temporada. Inspirada por mulheres que encontram no vestir uma linguagem de liberdade e autenticidade, a coleção propõe um guarda-roupa leve e versátil. 


Entre os destaques da temporada estão os vestidos e saias com shapes balonês, as calças de modelagem aladdin e barrel em jeans e sarja colorida. Bases como GGT, crinkle, linho e liocel estonado garantem caimentos leves e reforçam o frescor característico da estação. Vestidos e saias aparecem revisitados com shapes balonês e recortes que evidenciam a pele, enquanto mangas amplas e transparências reforçam a sensação de leveza. Nas calças, volumes marcantes se destacam nas modelagens aladdin e barrel, presentes no jeans e na sarja colorida, reforçando uma nova proposta de silhueta contemporânea e descomplicada. 

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