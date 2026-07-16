Unhas para o inverno: veja tendências de cores para a estação

Tons fechados e sofisticados ganham destaque nas unhas durante o inverno Crédito: Imagem: Bykfa | Shutterstock

Durante o inverno, é natural que o guarda-roupa passe por mudanças — e as unhas também acompanham essa transformação. Seguindo o movimento da indústria da moda, que se adapta às características de cada estação, os esmaltes mais vibrantes do outono dão espaço a tons fechados e sofisticados. Vinho, nude quente e diferentes variações de cinza, por exemplo, ganham destaque, traduzindo a temporada em esmaltações clássicas e acabamentos brilhantes.

Segundo Valter Ferreira, cabeleireiro, colorista e profissional da beleza do Espaço Vann Beauté, esse movimento ocorre porque as unhas passaram a integrar a construção da imagem pessoal, seguindo o mesmo conceito aplicado aos cabelos e à maquiagem. “Hoje a cliente busca harmonia no visual. A escolha da cor das unhas conversa com o corte de cabelo, com a maquiagem, com as roupas e até com a personalidade. A beleza ficou muito mais integrada”, explica.

Tendências de esmaltação para o inverno

Entre as cores que devem dominar os próximos meses, o especialista destaca: vinho intenso, marrom café, cappuccino, ameixa, bordô, caramelo queimado, terracota, nude quente e cinzas sofisticados. Os acabamentos cremosos e de alto brilho seguem como preferência da maioria das clientes, embora os esmaltes metalizados discretos também ganhem espaço.

Para Valter Ferreira, além da influência das passarelas, as redes sociais aceleraram a disseminação das modas para as unhas. “Hoje uma tendência que aparece em um desfile internacional ou nas redes sociais rapidamente chega aos salões. As clientes chegam com referências prontas e procuram reproduzir aquele estilo que transmite elegância e modernidade”, diz.

Minimalismo, sofisticação e praticidade ganham espaço

Além das cores clássicas, Valter Ferreira observa um crescimento na procura por esmaltações minimalistas, francesinhas repaginadas e nail arts discretas, que utilizam detalhes delicados sem perder a elegância característica do inverno.

Segundo ele, a tendência atual privilegia uma beleza mais atemporal, capaz de combinar com diferentes ocasiões. Outra característica observada neste inverno é a preferência por unhas de comprimento curto ou médio, com formatos arredondados e amendoados , que unem sofisticação e praticidade para a rotina.

A escolha do esmalte ideal deve respeitar o estilo e a identidade de cada pessoa Crédito: Imagem: Roman Fenton | Shutterstock

Como escolher a cor ideal?

Valter Ferreira destaca que a escolha da cor deve respeitar o estilo e a identidade de cada pessoa, e não apenas seguir tendências. “A moda inspira, mas quem define a melhor escolha é a cliente. Quando ela se sente confortável e confiante com a cor que está usando, isso aparece na forma como ela se apresenta. A beleza sempre começa pela autenticidade”, afirma.

Para ele, o inverno é uma das estações mais elegantes do ano e oferece inúmeras possibilidades para renovar o visual de forma sofisticada. “As unhas são um detalhe que faz toda a diferença. Uma cor bem escolhida transmite cuidado, personalidade e complementa toda a produção. Mais do que seguir tendências, o importante é encontrar aquilo que valoriza cada mulher e faz com que ela se sinta bonita em qualquer ocasião”, pontua.

Cuidados com as mãos e as unhas durante a estação

Para Valter Ferreira, o inverno também exige atenção redobrada aos cuidados com as mãos e as unhas. As baixas temperaturas, a menor umidade do ar e o contato frequente com água quente podem favorecer o ressecamento das cutículas e aumentar a fragilidade das unhas. “Não adianta escolher uma cor bonita se as unhas e as cutículas estão ressecadas. A hidratação faz parte da beleza. Cremes específicos e óleos para cutículas ajudam a manter um aspecto saudável durante toda a estação”, conclui.