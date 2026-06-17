5 cortes que dão mais volume aos cabelos finos

Cortes estratégicos transformam a aparência dos cabelos finos Crédito: Imagem: lev radin | Shutterstock

Nos últimos anos, cabelos com volume, movimento e visual despojado conquistaram destaque em salões e redes sociais, ocupando o espaço antes dominado por fios alinhados e sem textura. Mais do que uma questão de estilo, essa tendência acompanha uma preocupação crescente com a saúde e o bem-estar, tema que ganhou ainda mais relevância com o debate sobre os possíveis efeitos das canetas emagrecedoras, que podem causar afinamento dos fios, e o avanço da alopecia androgenética, condição que afeta cerca de 42 milhões de brasileiros, segundo a Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD).

“Cabelos finos são caracterizados por uma fibra capilar mais delicada e de menor diâmetro, resultando em menos volume. Fatores como predisposição genética, alterações hormonais, envelhecimento, estresse e até hábitos inadequados de cuidado podem intensificar esse afinamento ao longo do tempo”, explica o cabeleireiro e Keune Master Talent Wanderley Nunes, que completa: “Nesses casos, o volume deixa de ser apenas um efeito de styling e passa a ser construído desde a base, com escolhas precisas que valorizam a estrutura natural dos fios”.

É nesse cenário que entram os cortes estratégicos, que assumem o papel principal. Pensando nisso, Wanderley Nunes apresenta cinco opções que fazem toda a diferença para dar mais corpo aos cabelos finos. Confira!

1. Long bob com base reta

O long bob concentra o peso nas pontas, criando um visual mais denso Crédito: Imagem: Tinseltown | Shutterstock

Se a ideia é criar uma aparência mais cheia, poucos cortes funcionam tão bem quanto o long bob de base reta. Queridinho de Hailey Bieber, ele concentra o peso nas pontas, criando um visual mais denso, visto que possui menos camadas.

“Para esse estilo, repicar excessivamente pode deixar o resultado ralo. Prefira uma base que mantenha o peso nas extremidades”, orienta Wanderley Nunes. Na finalização, sprays texturizadores aplicados apenas nas pontas permitem que a raiz fique solta, garantindo maleabilidade.

2. Bob cacheado

O bob cacheado equilibra forma e volume na medida certa Crédito: Imagem: Rudakova Polina | Shutterstock

Perfeito para valorizar a curvatura natural, esse corte equilibra forma e volume na medida certa. Com comprimento na altura do queixo ou um pouco abaixo, ele traz camadas sutis e estratégicas, que distribuem o volume. Seu diferencial está menos na tesoura e mais no styling .

“Use um leave-in leve e amasse os fios de baixo para cima para ativar os cachos. Cremes densos podem comprometer o resultado, já que definem demais”, recomenda. Para os lisos, o mesmo corte pode ganhar corpo com ondas suaves feitas com babyliss largo, sempre com proteção térmica e finalizado com spray seco.

3. Pixie

O pixie cria altura e profundidade Crédito: Imagem: Luba V Nel | Shutterstock

Com laterais e nuca mais enxutas e volume concentrado no topo, o pixie cria altura e profundidade de imediato. “Camadas desconectadas são essenciais para evitar o aspecto chapado, ao mesmo tempo que a franja irregular reforça a sensação de densidade e traz personalidade”, explica o profissional.

Na rotina, a escolha do produto faz diferença: mousses e espumas leves ajudam a dar estrutura. Para ondulados ou cacheados, o difusor pode ser usado suavemente, já nos lisos, pomadas leves ou sprays de volume garantem definição sem pesar.

4. Shag médio

O shag médio aposta em camadas bem distribuídas para criar movimento contínuo Crédito: Imagem: Debby Wong | Shutterstock

Despretensioso e estratégico, o shag médio aposta em camadas bem distribuídas para criar movimento contínuo, o que, em cabelos finos , se traduz em mais volume visual. A franja longa e desfiada emoldura o rosto, enquanto o comprimento mantém leveza, aspecto que torna o estilo moderno e romântico.

“O shag pede textura. Modele com um leave-in ou spray texturizador e, se quiser mais volume, seque com a cabeça inclinada para frente”, resume Wanderley Nunes. O efeito é aquele volume “imperfeito”, moderno, leve e naturalmente cheio.

5. Bixie com ondas marcadas

O bixie com ondas marcadas projeta o volume para um dos lados, criando a ilusão de densidade Crédito: Imagem: Kathy Hutchins | Shutterstock

Mais do que um corte, o bixie com ondas marcadas é um truque de styling inteligente. A risca lateral levanta a raiz e projeta o volume para um dos lados, criando a ilusão de densidade. O comprimento acima da mandíbula ajuda a concentrar os fios na altura do rosto, evitando que pesem para baixo.

“Alternar o lado da risca ajuda a manter o efeito por mais tempo”, explica Wanderley Nunes. As ondas estruturadas, característica marcante do cabelo da atriz Zendaya, dão profundidade ao look. Para criá-las, vale usar gel modelador e spray leve, ou testar técnicas sem calor, como tranças ou bobes.