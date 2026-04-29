Você sabe desembaraçar o cabelo corretamente?

Desembaraçar o cabelo corretamente ajuda a evitar danos Crédito: Imagem: Volodymyr TVERDOKHLIB | Shutterstock

Pentear o cabelo é um gesto automático para a maioria das pessoas, repetido diariamente sem muita reflexão. No entanto, a forma como os fios são desembaraçados pode influenciar diretamente na saúde capilar. Quebra, frizz excessivo, opacidade e dificuldade de finalização muitas vezes não estão ligados apenas a químicas ou ferramentas térmicas, mas a hábitos simples realizados de maneira inadequada.

Embora pareça um cuidado básico, o desembaraço precisa considerar textura, densidade e momento da rotina. Cabelos lisos, ondulados, cacheados ou crespos respondem de formas diferentes ao contato com escovas e pentes, e adaptar o processo faz toda a diferença no resultado.

Segundo Mauricio Pina, hairstylist e diretor artístico da rede Jacques Janine, grande parte dos danos capilares acontece justamente nesse momento. “O desembaraço é uma etapa de cuidado. Quando respeitamos o tipo de cabelo e utilizamos o acessório correto, conseguimos reduzir a quebra, controlar o frizz e melhorar a aparência geral dos fios”, explica.

A seguir, o especialista aponta cinco situações comuns e como desembaraçar o cabelo corretamente em cada uma delas.

1. Cabelos lisos, finos ou ralos pedem leveza no desembaraço diário

Fios lisos e de menor densidade costumam embaraçar facilmente ao acordar ou após exposição ao vento e ao atrito com roupas. Nesses casos, o desembaraço deve ser suave e realizado apenas quando necessário, evitando escovações repetidas ao longo do dia.

O ideal é alinhar os fios com movimentos leves, começando sempre pelas pontas e subindo gradualmente até a raiz. “Cabelos finos sofrem muito com excesso de tração. Escovar várias vezes ao dia não fortalece o fio, apenas aumenta o desgaste mecânico”, explica Mauricio Pina.

2. Cabelos ondulados funcionam melhor quando desembaraçados após a lavagem

Nos cabelos ondulados , o momento logo após o banho costuma ser o mais indicado para desembaraçar. Com os fios ainda úmidos e protegidos por leave-in, o atrito diminui e as ondas mantêm seu movimento natural. Esse cuidado ajuda a evitar frizz e facilita a finalização, seja com secagem natural ou difusor. “O ondulado precisa de organização sem perder textura. Quando o desembaraço acontece com o fio úmido e com produto, o resultado fica mais definido e leve”, afirma o hairstylist .

Sugestão de produto: Mousse Desembaraçante Eu Amo Charming.

Cabelos cacheados e crespos não devem ser desembaraçados secos Crédito: Imagem: Iryna Inshyna | Shutterstock

3. Cabelos cacheados e crespos devem ser desembaraçados no banho ou na finalização

Para fios cacheados e crespos, desembaraçar o cabelo seco é um dos erros mais comuns. O ideal é realizar o processo durante o banho, com condicionador, ou logo após a lavagem, utilizando creme de pentear para garantir emoliência e preservar a curvatura natural. Nesse caso, o desembaraço já faz parte da própria definição dos cachos. “Quando o cabelo texturizado é desembaraçado corretamente, ele seca mais alinhado, com menos frizz e melhor formação dos cachos”, explica Mauricio Pina.

Sugestão de produto: Pente Triplo Extraordinário, da ProArt.

4. Antes de dormir, o desembaraço ajuda a preservar qualquer tipo de cabelo

Independentemente da textura, desembaraçar suavemente o cabelo antes de dormir evita a formação de nós e reduz o atrito prolongado com o travesseiro durante a noite. Esse cuidado é especialmente importante para cabelos médios, longos e volumosos. O uso de acessórios que diminuem a fricção também contribui para manter o alinhamento dos fios até o dia seguinte. “A noite é um período longo de movimento e atrito. Preparar o cabelo antes de dormir ajuda a preservar a fibra capilar e facilita muito a rotina da manhã”, orienta o especialista.

Sugestão de produto: Blend Óleo de Coco Salon Opus.

5. Cabelos molhados exigem ferramentas específicas para evitar quebra

Independentemente do tipo de cabelo, o momento em que os fios estão molhados é o mais sensível da rotina capilar. A fibra fica mais elástica e vulnerável, exigindo acessórios flexíveis e movimentos delicados. O ideal é retirar o excesso de água pressionando a toalha suavemente, sem esfregar, e iniciar o desembaraço pelas pontas. “O cabelo molhado nunca deve ser puxado. A escova precisa acompanhar o movimento do fio para evitar ruptura”, destaca Mauricio Pina.