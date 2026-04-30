Qual o melhor creme de pentear para ter um cabelo cacheado definido?

Se você tem cabelo cacheado, sabe que a busca pelo creme de pentear ideal para o cabelo é algo muito complicado. Afinal, a definição, o volume, o brilho e o controle do frizz dependem muito deste produto. Com tantas opções no mercado, preparamos um guia de como ajudar a encontrar o produto perfeito para os seus cachos, escolhendo o creme de pentear que realmente funciona para você.
Sobre os cachos
Antes de comprar qualquer creme, é fundamental entender a curvatura do seu cabelo. Os cachos são classificados de 2A a 4C, e cada tipo tem suas particularidades:
Cabelos Ondulados (2A, 2B, 2C): Costumam ser mais finos e com ondas mais abertas, Precisando de cremes mais leves para não pesar e perder o movimento.
Cabelos Cacheados (3A, 3B, 3C): Possuem cachos mais definidos e em formato de espiral. Exigindo cremes com boa hidratação e que ajudem a manter a forma sem ressecar.
Cabelos Crespos (4A, 4B, 4C): São cachos mais fechados e com maior fator encolhimento. Necessitando de cremes com alto poder de nutrição e umectação para combater o ressecamento e garantir a definição.
Características dos ingredientes de cremes
Os ingredientes são essenciais para o creme de pentear e fazem a diferença no resultado final. Para cachos, alguns deles são ideais para o cabelo:
Óleos vegetais (coco, rícino, argan, oliva): São excelentes para nutrir, dar brilho e combater o ressecamento, especialmente para cabelos mais crespos;
Manteigas (karité, cacau, abacate): Oferece hidratação profunda, maciez e ajudam a selar a umidade nos fios, sendo ótimas para cachos que precisam de mais emoliência;
Proteínas (queratina, colágeno): Fortalece a fibra capilar, ajudam na elasticidade e na definição dos cachos, prevenindo a quebra;
Glicerina e pantenol: São umectantes que atraem e retêm a umidade nos fios, mantendo os cachos hidratados por mais tempo.
L'Oréal Professionnel Serie Expert Curl Expression Rich - Máscara de Tratamento 500ml
L'Oréal Professionnel Serie Expert Curl Expression 10 in 1 - Creme Mousse Leave-in 250ml
L'Oréal Professionnel Serie Expert Curl Expression Intense Moisturizing - Shampoo 300ml
Widi Care Blend de Óleos Vegetais - Tratamento Capilar 60ml
Braé Stages Treatment - Óleo Capilar 35ml
Condicionador Manteiga De Murumuru Boucles 300ml Cacheado
Kit Apse Cachos Shampoo + Condicionador + Mousse + Ativador Tratamento Capilar Cacheado Vegano
Lola From Rio Plot Twist Nut Butter-Cream - Manteiga Modeladora 480g
Soft Hair Cachos D-Pantenol - Ativador de Cachos 300ml
Queridinhos de 2026
Há uma diversidade de cremes no mercado, mas alguns se destacam pela eficácia e popularidade entre as cacheadas. Marcas como Lola Cosmetics, com a linha "Meu Cacho Minha Vida", e Inoar, com o "Meu Cacho Meu Crush", são muito elogiadas pelas fórmulas ricas em óleos e manteigas, que acabam dando uma hidratação intensa e definição duradoura. Uma muito pedida também pelo público é a Widi Care, com o "Encaracolando a Juba", conhecida pela modelagem dos cachos sem deixar resíduos.
Caso você queira um creme que seja um bom custo-benefício, a Salon Line oferece diversas opções, como o "Creme para Pentear Definição Nutritiva", um mix de manteigas que nutrem e definem o cabelo. A marca Soul Power e a Skala também são marcas mais acessíveis, com produtos que atendem diferentes necessidades e curvaturas, focando em ingredientes naturais e livres de componentes agressivos.
Kit Lola Cosmetics Meu Cacho Minha Vida Duo (2 Produtos)
Kit Lola Cosmetics Meu Cacho Minha Vida Trio (3 Produtos)
Kit Lola Cosmetics Meu Cacho Minha Vida Home Care (4 Produtos)
Inoar Meu Cacho, Meu Crush - Creme de Pentear 500ml
Inoar Meu Cacho, Meu Crush - Gelatina Ativadora de Cachos 500g
Kit Inoar Meu Cacho, Meu Crush (4 Produtos)
WIDI CARE ENCARACOLANDO A JUBA CREME DE PENTEAR 500ML
Kit Widi Care Encaracolando a Juba (2 Produtos)
Kit Widi Care Juba Encaracolando Encrespando 8 Itens
Salon Line Definição Nutritiva - Creme para Pentear 1kg
Creme Para Pentear Salon Line Definição Natural 300ml
Soul Power Curly Styling Cream - Creme para Pentear 800g
Soul Power Antiqueda Force Hair - Loção Capilar 100ml
Skala Expert Divino Potão - Creme de Hidratação Capilar 1L
Skala Experts Divino Potinho - Creme para Pentear 1L
Técnicas de finalização
Mesmo com o melhor creme, a forma como você finaliza o cabelo também faz a diferença. Conheça algumas técnicas populares de finalização:
Dedoliss: Envolve enrolar mechas finas de cabelo nos dedos, criando cachos mais definidos e com menos frizz. É ideal para quem busca um resultado mais preciso;
Plopping: Após aplicar o creme, o cabelo é enrolado em uma camiseta de algodão ou toalha de microfibra para absorver o excesso de água e ajudar na formação dos cachos, reduzindo o frizz e o tempo de secagem.
É aconselhável experimentar diferentes cremes e técnicas para descobrir quais funcionam melhor para o seu cabelo. Mas lembre-se, o importante é manter a hidratação em dia, usar produtos de qualidade e ter paciência para encontrar a combinação perfeita que vai deixar seus cachos definidos e saudáveis.
Ricca 1016 - Pente para Fitagem de Cabelo
Kit Amend Seca Frizz 180g e Escova Fitagem Beauty Secret
Kit Texturizações Dedoliss Técnica LOC - Soul Power
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