Qual o melhor creme de pentear para ter um cabelo cacheado definido?

Os ingredientes são essenciais para o creme de pentear e fazem a diferença no resultado final. Para cachos, alguns deles são ideais para o cabelo:





Óleos vegetais (coco, rícino, argan, oliva): São excelentes para nutrir, dar brilho e combater o ressecamento, especialmente para cabelos mais crespos;



Manteigas (karité, cacau, abacate): Oferece hidratação profunda, maciez e ajudam a selar a umidade nos fios, sendo ótimas para cachos que precisam de mais emoliência;



Proteínas (queratina, colágeno): Fortalece a fibra capilar, ajudam na elasticidade e na definição dos cachos, prevenindo a quebra;



Glicerina e pantenol: São umectantes que atraem e retêm a umidade nos fios, mantendo os cachos hidratados por mais tempo.