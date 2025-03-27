Veja como usar a técnica COG para definir os cachos

Se você procura cachos bem definidos, com brilho e movimento, chegou a hora de conhecer uma nova técnica de finalização, que dá vida e personalidade aos cabelos de forma prática. O método COG – acrônimo para creme para pentear, óleo e gelatina – utiliza produtos específicos em conjunto, aplicados de forma estratégica, para proporcionar definição e controle aos cabelos cacheados.
“O grande diferencial da técnica COG é como ela valoriza a textura e a curva natural dos fios, definindo e dando um movimento incrível aos cachos, sem esforço excessivo”, explica Ana Regina, técnica da Embelleze, que acrescenta: “Ela é perfeita para quem quer realçar a beleza natural dos cabelos cacheados no dia a dia”.
Benefícios da técnica COG
A combinação dos produtos permite o equilíbrio perfeito entre hidratação, definição e fixação. O creme proporciona nutrição para os fios; o óleo evita o ressecamento; enquanto a gelatina confere estrutura sem pesar. “Cada produto tem um papel essencial nessa técnica. Quando usados na sequência certa, eles trabalham juntos para criar cachos que duram o dia inteiro, com muito brilho e maciez”, reforça a especialista.
Aplicando a técnica COG
Como explica Ana Regina, técnica da Embelleze, o passo a passo da técnica COG é simples, mas poderoso:
- Divida o cabelo: após lavar os fios, separe em cinco seções – duas laterais, duas na parte de trás e uma na parte da frente;
- Aplique o creme para pentear: com a palma das mãos, distribua o creme uniformemente por cada mecha e amasse os fios de baixo para cima para ativar os cachos;
- Adicione o óleo: espalhe o óleo do comprimento às pontas, repetindo o movimento de amassar para garantir hidratação e brilho;
- Finalize com a gelatina: use a gelatina para selar os cachos, sempre aplicando de baixo para cima, amassando os fios para estimular ainda mais a definição.
“A chave é não economizar nos movimentos de amassar os fios. Isso ativa os cachos, garantindo que fiquem mais definidos e cheios de vida”, explica Ana Regina. A especialista ainda indica o uso de produtos específicos para crespas e cacheadas: “Recomendo os da família Novex Santo Black Poderoso, pois são formulados com óleo de semente de baobá, um ativo que hidrata, nutre e fortalece os cabelos”, finaliza.
Por Caroline Amorim