Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Moda

Veja como usar a técnica COG para definir os cachos

Método utiliza creme para pentear, óleo e gelatina nos cabelos cacheados
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 27 de Março de 2025 às 18:07

A técnica COG garante mais definição aos fios e é ideal para cuidar dos cachos em casa (Imagem: Look Studio | Shutterstock)
A técnica COG garante mais definição aos fios e é ideal para cuidar dos cachos em casa Crédito: Imagem: Look Studio | Shutterstock
Se você procura cachos bem definidos, com brilho e movimento, chegou a hora de conhecer uma nova técnica de finalização, que dá vida e personalidade aos cabelos de forma prática. O método COG – acrônimo para creme para pentear, óleo e gelatina – utiliza produtos específicos em conjunto, aplicados de forma estratégica, para proporcionar definição e controle aos cabelos cacheados.
“O grande diferencial da técnica COG é como ela valoriza a textura e a curva natural dos fios, definindo e dando um movimento incrível aos cachos, sem esforço excessivo”, explica Ana Regina, técnica da Embelleze, que acrescenta: “Ela é perfeita para quem quer realçar a beleza natural dos cabelos cacheados no dia a dia”. 

Benefícios da técnica COG

A combinação dos produtos permite o equilíbrio perfeito entre hidratação, definição e fixação. O creme proporciona nutrição para os fios; o óleo evita o ressecamento; enquanto a gelatina confere estrutura sem pesar. “Cada produto tem um papel essencial nessa técnica. Quando usados na sequência certa, eles trabalham juntos para criar cachos que duram o dia inteiro, com muito brilho e maciez”, reforça a especialista.
O óleo garante mais hidratação e brilho aos cabelos (Imagem: AliceCam | Shutterstock)
O óleo garante mais hidratação e brilho aos cabelos Crédito: Imagem: AliceCam | Shutterstock

Aplicando a técnica COG

Como explica Ana Regina, técnica da Embelleze, o passo a passo da técnica COG é simples, mas poderoso:
  • Divida o cabelo: após lavar os fios, separe em cinco seções – duas laterais, duas na parte de trás e uma na parte da frente;
  • Aplique o creme para pentear: com a palma das mãos, distribua o creme uniformemente por cada mecha e amasse os fios de baixo para cima para ativar os cachos;
  • Adicione o óleo: espalhe o óleo do comprimento às pontas, repetindo o movimento de amassar para garantir hidratação e brilho;
  • Finalize com a gelatina: use a gelatina para selar os cachos, sempre aplicando de baixo para cima, amassando os fios para estimular ainda mais a definição.
“A chave é não economizar nos movimentos de amassar os fios. Isso ativa os cachos, garantindo que fiquem mais definidos e cheios de vida”, explica Ana Regina. A especialista ainda indica o uso de produtos específicos para crespas e cacheadas: “Recomendo os da família Novex Santo Black Poderoso, pois são formulados com óleo de semente de baobá, um ativo que hidrata, nutre e fortalece os cabelos”, finaliza. 
Por Caroline Amorim

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Jair Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva durante a campanha de 2022
As sombras de Lula e Jair nas eleições de 2026 estão em aberto
Solenidade na Assembleia Legislativa do ES no século XIX
O deputado capixaba que era “imoral” (mas ele tinha razão)
Bia Schwartz, Eliana Belesa, Lara Brotas, Rachel Pires, Mariana Villas e Andrea de Pinho
Evento conecta arte, design e moda em galeria badalada de Vitória

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados