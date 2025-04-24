10 dicas para controlar o frizz dos cabelos

Alguns cuidados com os cabelos ajudam a controlar o frizz Crédito: Imagem: Volodymyr TVERDOKHLIB | Shutterstock

O frizz é um problema bastante comum, especialmente em dias úmidos, quando o excesso de umidade no ar interfere na estrutura dos fios. Esse fenômeno ocorre porque o cabelo absorve a umidade e incha, resultando em fios arrepiados e desalinhados. Esse efeito é ainda mais incômodo quando se precisa manter o cabelo arrumado, já que o frizz pode comprometer penteados e dar um aspecto desordenado aos fios.

“O frizz acontece quando a cutícula do cabelo está aberta e o fio tenta buscar umidade no ar. É um mecanismo natural, mas indica que a fibra está ressecada ou danificada”, explica Vanessa Oliveira, hairstylist e diretora criativa do Vòh – prêt à créer.

A boa notícia é que dá para reduzir o volume do arrepiado, sem cair na armadilha do excesso de produto ou da chapinha diária. “Em vez de tentar ‘esconder’ o frizz, o ideal é cuidar da saúde do cabelo para que ele não surja em excesso”, ressalta Vanessa Oliveira.

Abaixo, a profissional lista algumas dicas para controlar o frizz . Confira!

1. Hidrate os cabelos com frequência

Cabelos ressecados tendem a sugar a umidade do ambiente, criando o efeito arrepiado. Aposte em máscaras hidratantes com ingredientes como ácido hialurônico, aloe vera e pantenol. “O frizz é praticamente um grito por hidratação”, diz Vanessa Oliveira.

2. Aplique óleo nos fios

Algumas gotinhas de óleo capilar — como argan, jojoba ou pracaxi — podem fazer milagres na finalização. Eles ajudam a selar a cutícula e a domar os fios mais teimosos. “Mas atenção: óleo demais pesa e pode ter o efeito contrário”, alerta Vanessa Oliveira.

3. Troque a toalha felpuda por uma de microfibra

Parece detalhe, mas faz toda a diferença. Toalhas comuns criam atrito com os fios, o que aumenta a estática e o frizz . As opções de microfibra (ou até uma camiseta de algodão) são mais gentis com o cabelo molhado.

4. Utilize água morna

Lavar os cabelos com água muito quente abre as cutículas e resseca os fios. A água morna (ou fria, para as corajosas) ajuda a manter o cabelo mais selado e brilhoso.

Aplique protetor térmico antes de utilizar fontes de calor para evitar o frizz Crédito: Imagem: nelen | Shutterstock

5. Protetor térmico é obrigatório

Vai usar secador, babyliss ou chapinha? Protetor térmico antes de tudo. “O calor excessivo sem proteção danifica a fibra capilar e agrava o frizz”, diz Vanessa Oliveira.

6. Finalize com jato frio

Depois da secagem, um jato de ar frio ajuda a selar as cutículas e manter os fios no lugar. “É um truque simples, mas supereficaz”, lembra Vanessa Oliveira.

7. Durma com uma fronha de cetim ou de seda

Fronhas de algodão criam atrito durante a noite, o que leva ao frizz e até à quebra dos fios. Cetim e seda são aliados poderosos da beleza — tanto da pele quanto do cabelo, além de criar uma vibe de estrela de Hollywood.

8. Use shampoo sem sulfato ou com fórmulas mais suaves

Os sulfatos, comuns nos shampoos tradicionais, podem limpar demais e retirar a proteção natural dos fios. “Fórmulas low poo ou sem sulfato são melhores para manter a hidratação em dia, já que limpam sem eliminar a emoliência natural do couro cabeludo”, explica Vanessa Oliveira.

9. Penteie com delicadeza e escolha o acessório certo

Escovas com cerdas mistas ou pentes de dentes largos são mais indicados. “Evite escovar o cabelo seco com escovas rígidas, principalmente se ele for cacheado ou crespo”, recomenda.

10. Aposte em um bom leave-in

Leave-ins com ação antifrizz, proteção térmica e ingredientes nutritivos funcionam como um escudo contra a umidade e o vento. “O segredo é aplicar nos fios úmidos, do comprimento às pontas, sem exagerar”, orienta Vanessa Oliveira.