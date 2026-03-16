Astrologia

Baralho cigano: previsão para os 12 signos de 16 a 22 de março de 2026

Descubra o que as cartas revelam sobre a semana de cada nativo do zodíaco

Publicado em 16 de março de 2026 às 07:56

Nesta semana, pequenas mudanças revelarão a importância da flexibilidade e da atenção aos detalhes Crédito: Imagem: Billion Photos | Shutterstock

Esta semana marcará transição e ajustes importantes para os nativos. O baralho cigano mostra que mudanças sutis poderão alterar grandes resultados. Segundo o Mestre Ravi Vidya, flexibilidade será sinal de sabedoria.

A seguir, confira as previsões do baralho cigano para cada um dos signos!

Áries

Áries deverá agir com cautela antes de tomar decisões rápidas, evitando arrependimentos no amor e no trabalho Crédito: Imagem: Platon Anton | Shutterstock

A carta “A Foice” aponta decisões rápidas. Você deverá evitar agir por impulso emocional. No amor , cortes precipitados poderão gerar arrependimento. No trabalho, será importante manter foco no essencial.

Touro

Para Touro, o momento favorecerá a segurança e a estabilidade, fortalecendo vínculos afetivos e equilíbrio emocional Crédito: Imagem: Platon Anton | Shutterstock

A carta “A Casa” traz estabilidade e proteção. A semana favorecerá organização doméstica e emocional. No amor, a segurança fortalecerá vínculos. No trabalho, haverá estabilidade.

Gêmeos

Gêmeos deverá controlar estímulos excessivos, priorizando comunicação clara e organização de tarefas Crédito: Imagem: Platon Anton | Shutterstock

A carta “Os Pássaros” indica excesso de estímulos. Você deverá ter cuidado com a ansiedade . No amor, diálogo claro evitará ruídos. No trabalho, priorize as tarefas.

Câncer

Câncer vivenciará o crescimento gradual e será importante ter paciência para que relações e projetos se desenvolvam naturalmente Crédito: Imagem: Platon Anton | Shutterstock

A carta “A Árvore” simboliza crescimento gradual. Não apresse os processos. No amor, as relações irão amadurecer. No trabalho, a evolução será consistente.

Leão

Leão contará com confiança e magnetismo em alta, abrindo portas para reconhecimento e destaque no trabalho Crédito: Imagem: Platon Anton | Shutterstock

A carta “O Sol” amplia confiança e sucesso. O reconhecimento poderá chegar. No amor , o magnetismo estará em alta. No trabalho, haverá destaque profissional.

Virgem

Virgem deverá focar os estudos e o planejamento, mantendo organização e preparo estratégico para a semana Crédito: Imagem: Platon Anton | Shutterstock

A carta “O Livro” sugere estudos e planejamento. A semana favorecerá organização estratégica. No amor, será importante evitar suposições silenciosas. No trabalho, priorize a preparação.

Libra

Para Libra, boas notícias e harmonia suavizarão situações, e gestos carinhosos poderão fortalecer relacionamentos e melhorar o clima Crédito: Imagem: Platon Anton | Shutterstock

A carta “O Buquê” indica harmonia e boas notícias. Situações irão se suavizar. No amor, gestos carinhosos poderão fortalecer vínculos. No trabalho, o clima estará positivo.

Escorpião

Escorpião usará a força com sabedoria para garantir respeito e autoridade Crédito: Imagem: Platon Anton | Shutterstock

A carta “O Urso” fala de poder e liderança. Você deverá usar sua força com sabedoria. No amor, será importante evitar ciúmes excessivos. No trabalho, a sua autoridade será reconhecida.

Sagitário

Sagitário deverá tomar decisões firmes e evitar adiar escolhas que podem gerar estagnação Crédito: Imagem: Platon Anton | Shutterstock

A carta “Os Caminhos” pede decisão firme. Adiar escolhas poderá gerar estagnação. No amor, a clareza trará alívio. No trabalho, busque definição estratégica.

Capricórnio

Capricórnio deverá se concentrar nas responsabilidades e focar as metas de longo prazo para manter estrutura e disciplina Crédito: Imagem: Platon Anton | Shutterstock

A carta “A Torre” reforça responsabilidade. A semana pedirá foco em metas longas. No amor, cuidado com o distanciamento. No trabalho, haverá estrutura.

Aquário

Aquário deverá confiar na visão pessoal para favorecer criatividade e clareza de ideias Crédito: Imagem: Platon Anton | Shutterstock

A carta “A Estrela” traz inspiração renovada. Você deverá confiar na sua visão. No amor, haverá conexão espiritual. No trabalho, a criatividade estará em alta.

Peixes

Peixes deverá cuidar da intensidade emocional para manter harmonia e evitar excessos Crédito: Imagem: Platon Anton | Shutterstock

A carta “Os Peixes” indica movimentação financeira. Você deverá evitar excessos emocionais. No amor, a intensidade pedirá equilíbrio. No trabalho, oportunidades estarão ligadas a ganhos.

Por Ravi Vidya

O Mestre Ravi Vidya é um médium renomado, especialista na leitura do baralho cigano. Com sua habilidade extraordinária de interpretar as cartas, ele tem ajudado muitas pessoas a encontrarem clareza e orientação em suas vidas.