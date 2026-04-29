Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Messias é aprovado pela CCJ e plenário do Senado decidirá sobre indicado de Lula ao STF
Sabatina

Messias é aprovado pela CCJ e plenário do Senado decidirá sobre indicado de Lula ao STF

Indicado por Lula foi aprovado por 16 votos a 11 e agora precisa do aval de 41 entre 81 senadores na votação secreta no plenário

Publicado em 29 de Abril de 2026 às 18:58

AUGUSTO TENÓRIO

AUGUSTO TENÓRIO

Publicado em 

29 abr 2026 às 18:58

BRASÍLIA - Jorge Messias foi aprovado pela CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) do Senado por 16 votos a 11 e ainda passará pelo crivo do plenário nesta quarta-feira (29), depois de passar por cerca de oito horas de sabatina.


O advogado-geral da União indicado por Lula (PT) enfrenta resistência do presidente da Casa, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), ao seu nome. Ele precisa agora do aval de 41 entre 81 senadores na votação secreta no plenário.


O placar na CCJ está entre os mais apertados considerando os atuais ministros — Flávio Dino teve 17 votos, André Mendonça teve 18 e Gilmar Mendes, 16.


Se aprovado, Messias poderá permanecer no STF por 29 anos, até 2055, quando completa 75 anos. Ele foi indicado para substituir Luís Roberto Barroso, que decidiu deixar a corte em outubro do ano passado apesar de ter o cargo garantido até 2033.

Jorge Messias durante sabatina no Senado Federal para vaga no STF
Jorge Messias se apresentou como "servo de Deus", mas defendeu o Estado laico Carlos Moura/Agência Senado

Messias usou a sabatina para fazer uma série de acenos a senadores da oposição e bolsonaristas num momento de embate acirrado entre o STF e o Senado. O indicado defendeu autocontenção da corte, limites ao Judiciário, a proposta de um código de ética e medidas que reforcem a percepção de imparcialidade dos juízes.


Ele evitou responder, porém, sobre o caso do Banco Master, que envolve ministros do Supremo, e disse apenas que a AGU não tem participação na investigação. Outros temas recorrentes foram a atuação do órgão no 8 de Janeiro, no escândalo do INSS e na derrubada de fake news das redes.


O indicado também se apresentou como um "servo de Deus", mas defendeu o Estado laico. Questionado a respeito do aborto, respondeu ser "totalmente contra" e disse que não fará "qualquer tipo de ação ou ativismo" sobre o assunto. Messias ainda disse que nunca foi filiado ao PT e que "um servidor do Estado brasileiro".

Veja Também 

A Gazeta divulga resultado de pesquisa para governo do Espírito Santo e Senado

A Gazeta divulga pesquisa sobre corridas para governo e Senado no ES

Imagem de destaque

O perfil do vice de Ricardo Ferraço nas eleições de 2026

Andressa Aparecida Ferreira Siqueira/Andressa Siqueira - vereadora de São Domingos do Norte

Câmara do ES abre processo de cassação contra vereadora por suspeita de corrupção

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

STF Política Senado Federal Luiz Inácio Lula da Silva Davi Alcolumbre
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Messias rejeitado no STF: derrota de Lula é sem precedentes desde o século 19
Imagem de destaque
Correspondente bancário pode virar profissão regulamentada no Brasil?
Tatiana Barbosa do Nascimento é suspeita de fraude na OAB e ligação com grupos criminosos no ES
Justiça manda prender falsa advogada suspeita de atuar junto ao crime no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados