Lançamentos: lista reúne os 15 melhores produtos de cabelo

A indústria da beleza está sempre evoluindo e, agora, o foco é em fórmulas que oferecem mais do que apenas hidratação. A tendência atual é combinar ingredientes de alta performance com tecnologias inovadoras para entregar resultados de salão no conforto da sua casa.
A Elseve, por exemplo, apresenta sua maior inovação em tratamento capilar, uma linha com desempenho comparável aos tratamentos de alta performance. Ela promete democratizar o acesso a um tratamento tão profundo e eficiente contra danos quanto um tratamento de salão de R$ 600. Já a Eudora traz uma linha com tecnologia que consegue nutrir os fios em até 20 segundos, sem deixar aquele aspecto pesado. Confira a nossa lista com os 15 melhores produtos de cabelo!
Tratamento Pré-Shampoo Elseve Bond Repair, de L’Oréal Paris
A linha foi desenvolvida para reconstruir profundamente os fios danificados. Com tecnologia exclusiva à base de Ácido Cítrico, é a primeira linha da marca com desempenho comparável aos tratamentos de alta performance. O Tratamento Pré-Shampoo tem 18% de Ácido Cítrico, que age antes da lavagem, quando a fibra capilar está mais permeável, penetrando profundamente até o córtex para restaurar as ligações internas quebradas. O resultado são fios visivelmente mais fortes, brilhantes e saudáveis desde o primeiro uso. Preço: R$ 47,99 (COMPRE AQUI)
Máscara Capilar Concentrada Siàge Nutri Acid.Complex, de Eudora
A novidade capilar uni o exclusivo blend de ácidos e óleos vegetais em uma tecnologia, transformando o cabelo ressecado em radiante em 20 segundos e sem pesar. Com fórmula poderosa, a máscara nutre profundamente a fibra capilar, protege contra ressecamento e oxidação e garante fios visivelmente mais saudáveis desde a primeira aplicação. Resultados comprovados: 59% mais brilho e 74% mais maciez. Preço: R$ 61,41 (COMRPE AQUI)
Creme de Tratamento Frutástica Maracujá, da Skala Cosméticos
Criadas para atender diferentes curvaturas e necessidades dos fios, a novidade reforça o compromisso da marca com uma beleza acessível, democrática e conectada ao poder dos ingredientes naturais. A fórmula combina óleo de patauá com extrato de maracujá para nutrir profundamente os fios, combater o ressecamento e devolver a maciez sem pesar. Preço: R$ 12,90
Condicionador Equilibrium Scalp, da Truss
A formulação é composta por Bio Balance Complex, um blend de extratos vegetais que restaura a barreira do couro cabeludo, reequilibra o pH e forma um escudo protetor contra os agentes externos, e o Reviscalp, composto de origem vegetal que estimula o equilíbrio do cabelo e do couro cabeludo diante alterações que possam afetar a saúde capilar. O condicionador hidrata, devolve a umidade natural, promove maciez e desembaraço sem pesar. Preço: R$ 95,00 (COMPRE AQUI)
Shampoo Glow, da Cless Cosméticos
A nova linha traz brilho, nutrição e reconstrução profunda, com um acabamento leve e luminoso que revela a vitalidade dos fios. O Shampoo combina limpeza suave com tratamento intensivo, promovendo brilho, elasticidade e fios disciplinados. Preço: R$ 29,90
Sérum Capilar Estimulante Phytotech Haircare, da Amakos da Amazônia
Reúne 99,60% de ingredientes naturais e traz soluções inovadoras para o crescimento capilar, com ação comprovada cientificamente. Seus ativos botânicos nanotecnológicos são compostos por um blend exclusivo de óleos vegetais amazônicos encapsulados, como o babaçu (hidratante e revitalizante), além da andiroba e a copaíba, ambas possuem ação anti-inflamatória. Tem ainda extratos de aloe vera e de jaborandi (matéria-prima utilizada pelos povos originários e ribeirinhos, e é fonte de pilocarpina, substância que fortalece os fios e impede a queda, estimulando o crescimento capilar). Preço: R$ 94,00
Spray de Aminoácidos Pré-Secagem para Restauração e Liso Prolongado, de Natura Lumina
Com ação termoativada, ele facilita o processo de escovação e secagem, oferecendo alta proteção térmica de até 230 °C e formando um escudo protetor que blinda os fios contra os danos causados pelo uso frequente de secador e chapinha. Sua fórmula promove a reposição de aminoácidos, garante recuperação total das pontas duplas e desembaraço imediato, além de reduzir em até 97% o frizz, com efeito antifrizz duradouro por até 4 dias e uma poderosa barreira antiumidade. Preço: R$ 67,90 (COMPRE AQUI)
Creme de Pentear Feira Cachos de Uva, de O Boticário
A linha Cuide-se Bem Cachos de Uva foi desenvolvida especialmente para cabelos com curvaturas. O creme facilita o desembaraço e o pentear, espalha com facilidade e proporciona curvas brilhosas, macias, hidratadas e pontas saudáveis sem pesar no fio. Possui efeito memorizador de curvatura, que mantém os fios modelados e sem frizz por até 72 horas. Preço: R$ 39,90 (COMPRE AQUI)
Novex Gelato de Cereja Creme de Tratamento Ultraprofundo, da Embelleze
Com uma rica combinação de vitaminas e antioxidantes, o lançamento forma uma película protetora, que evita danos causados por agressões externas do dia a dia, além de agir instantaneamente na recuperação e no fortalecimento dos cabelos, garantindo brilho intenso e duradouro. Indicado para a etapa de nutrição do cronograma capilar, esse creme ultraprofundo devolve lipídios essenciais aos fios, promovendo maciez, controle de frizz e maleabilidade — sem pesar. Preço: R$ 42,90 (COMPRE AQUI)
Manteiga Juba Butter Oil Antiporosidade, da Widi Care
A linha ganha novos produtos que ampliam a atuação na finalização e nos cuidados com cabelos ondulados, cacheados, crespos e crespíssimos. A manteiga antiporosidade protege contra a porosidade e reduz o frizz, promovendo hidratação profunda e maleabilidade dos fios. Ideal para cabelos porosos e danificados. Preço: R$ 46,07 (COMPRE AQUI)
Óleo Capilar, da Fitō
A nova linha é composta por produtos sólidos, multifuncionais e altamente concentrados, desenvolvidos para oferecer nutrição profunda, equilíbrio e fortalecimento dos fios. O óleo tem nutrição da raiz às pontas, com extratos de jaborandi, bardana e cavalinha, que estimulam o crescimento e fortalecem os fios. A sinergia de alecrim, lavanda, cedro e ylang ylang equilibra a oleosidade e oferece uma experiência sensorial delicada. Pode ser usado em umectações, pré-lavagens ou como tônico do couro cabeludo. Indicado para todos os tipos de cabelo. Preço: R$ 80,00
Leave-In Reparação Total, da Ricca
É a solução 3 em 1 que os cabelos precisam. Com ação em apenas 5 minutos, ele repara profundamente a fibra capilar, hidrata intensamente e oferece proteção térmica, graças ao seu blend de aminoácidos e proteínas. Ideal para cabelos danificados, quimicamente tratados ou coloridos, este leave-in substitui máscara, condicionador e protetor térmico, garantindo fios restaurados, fortes e saudáveis com praticidade. Preço: R$ 31,95 (COMPRE AQUI)
Glam Magic Curl Oil, da Stephen Knoll
Sua fórmula inovadora proporciona alta fixação com leveza, permitindo modelar os fios com menos calor, graças à exclusiva tecnologia Low-Temp Curl Make, que reduz os danos térmicos. O óleo também oferece proteção contra os raios UV e promove reparação capilar profunda. Livre de sulfatos, silicones, corantes e ingredientes de origem animal, é uma solução inteligente que alia cuidado e beleza sem comprometer a saúde dos fios. Preço: R$ 202,50
Gelatina Jujuba de Uva, da DaBelle
Ideal para quem busca definição, modelagem, estilo e criatividade na hora de finalizar os cabelos sem abrir mão dos fios hidratados. Formulada com extrato de fruta e colágeno vegetal, não resseca, sendo ideal para penteados, modelagens e estilizações criativas que podem pedir definição, volume e brilho extra com movimento. O de uva foca na nutrição intensa, perfeita para os fios ressecados e quebradiços. Preço: 28,67 (COMPRE AQUI)
Condicionador Força & Crescimento, da Eico Pro
A linha auxilia no fortalecimento dos fios e na queda capilar. E combina ativos reconhecidos por sua eficácia: a biotina, que ajuda a acelerar o crescimento e dá resistência aos fios; o pantenol, que preserva a hidratação e a elasticidade natural do cabelo; e o ginseng, que estimula a circulação no couro cabeludo e combate a queda capilar de forma progressiva e contínua. O condicionador devolve a maciez, selando as cutículas sem pesar. A máscara capilar entrega um reforço profundo, nutrindo e devolvendo densidade à fibra. Preço: R$ 52,90 (COMPRE AQUI)
*Os preços foram consultados em 18 de agosto de 2025 e estão sujeitos a alterações.
