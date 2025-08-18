Diferentonas

Luz de 'balada' e treino hi-tech: 5 academias que fazem sucesso no ES

Com propostas inovadoras, as academias conquistam quem busca se exercitar sem rotina engessada — seja em academias sem peso, aparelhos tecnológicos ou com treinos surpresa

Academias oferecem diversas aulas, tecnologias e luz de 'balada' Crédito: Divulgação Torq360/ Reprodução @Lifttclub/ Divulgação Maxzone

Praticar musculação já não é mais sinônimo de esteiras lotadas e treinos monótonos. Em algumas academias do Espírito Santo, se exercitar se tornou uma prática mais dinâmica, inovadora e até divertida. É possível praticar exercícios em espaços que fogem do convencional — seja com treinos exclusivos a cada dia, propostas que não necessitam de peso e até preparação física. Além de salas com luzes mais baixas, cores vibrantes e ambientes estimulantes.

Na Liftt Fitness Club, em Vitória, é a tecnologia que chama a atenção. O diretor Marcelo Chiabai conta que são utilizados equipamentos chamados de check-up. "A máquina realiza um teste completo da aptidão física do aluno, com a bioimpedância, que oferece todos os parâmetros de sobrepeso, excesso de água, de gordura e massa magra. Esse relatório é importante para a análise da nutricionista", conta.

Outros testes também são feitos, pensando em melhorar a experiência do aluno e seus resultados. No teste da mente, por exemplo, são feitos experimentos cognitivos, de memória, velocidade de reação e tempo de resposta.

Os equipamentos se ajustam automaticamente a altura, o peso e o tipo de treino. Os aparelhos de musculação são da Technogym, e o aluno utiliza uma pulseira, que, conectada ao equipamento, disponibiliza todo o seu treino e a execução correta de cada exercício.

Um dos destaques é esteira que possui forma curvada, com o piso côncavo. O equipamento permite que, atletas de alto rendimento e amadores, possam desenvolver técnica de corrida através de resistência, velocidade e agilidade. "Com os nossos equipamentos, há um menor risco de lesão e resultados mais rápidos, graças ao controle de cadência e amplitude de movimento", contou.

O aluno utiliza uma pulseira, que, conectada ao equipamento, disponibiliza todo o seu treino e a execução correta de cada exercício Crédito: Reprodução @Lifttclub

O espaço também aposta no bem-estar. Os alunos recebem mimos como toalhas geladas para refrescar o pós-treino, lanches com snacks, cafés, salada de fruta e garrafinhas de água. No banheiro feminino tem leave-in, pentes, escovas, desodorante, body splash, sabonetes, cremes e secadores. A mensalidade custa a partir de R$ 1.200,00.

Circuito intercalado

Os treinos duram 45 minutos de alta intensidade a acontecem em formato de circuito intercalado Crédito: Maxzone

A MaxZone, em Vitória, é uma academia que une corrida indoor e treino funcional de alta intensidade, curta duração e alto gasto calórico. As aulas são conduzidas com música e luzes, se tornando um verdadeiro show.

É um estúdio de funcional e corrida. Ali os treinos duram 45 minutos de alta intensidade e acontecem em formato de circuito intercalado. Cada aluno usa um monitor de frequência cardíaca, fazendo que ele e o professor saibam exatamente quando acelerar e recuperar. Os treinos são divididos em blocos de cinco minutos entre esteira e exercícios de força.

Um dos destaques é a aula chamada derung strong, que é um treino híbrido que combina corrida intensa na esteira com exercício de força intencional. O foco é desenvolver potência, resistência e condicionamento físico completo. Enquanto o aluno eleva o desempenho cardiovascular, também ativa os grandes grupos musculares com foco em força e explosão. O treino é dinâmico, desafiador e ideal para quem quer queimar calorias, ganhar força e melhorar performance.

"Nós oferecemos banheiros completos para facilitar para quem vem antes ou depois do trabalho, área para relaxar, monitoramento cardíaco em tempo real, ranking a cada aula para criar uma ambiente de competição saudável e superação individual", diz o gestor Henrique Ribeiro. As aulas custam a partir de R$ 16,30.

Treino coletivo

Já a Torq360, em Colatina, tem a proposta de oferecer mais do que uma aula tradicional. O diretor Leonardo Azevedo diz que a academia usa uma metodologia exclusiva que combina o treino aeróbio do spinning com o treino de força baseado na ginástica globalizada.

O destaque são os circuitos que combinam força e condicionamento Crédito: Divulgação Torq360

"As aulas fazem tanto sucesso porque proporcionam um alto gasto calórico, melhoram o condicionamento físico e ainda são extremamente divertidas, unindo uma equipe animada, treino e entretenimento", diz.

O local também oferece treinos funcionais, musculação globalizada, aulas de core, Hiit e circuitos que combinam força e condicionamento. Há também o método chamado de Wolf Fit, idealizado pelo educador físico Renato Lobão. Os treinos duram cerca de 45 minutos e trabalham quatro pilares: a parte cardiorrespiratória, os músculos de estabilização do corpo, a mobilidade articular e o ganho de força. Os planos custam a partir de R$ 115.

Potência no esporte

A Rede Wellness Club é equipada com aparelhos de musculação da marca Shua, a mesma do Comitê Olímpico Chinês, país que é uma potência no esporte. Os equipamentos têm biomecânica precisa, ajustes rápidos para qualquer biotipo e tecnologia robusta, garantindo conforto, segurança e eficiência em cada treino.

O gestor técnico Daniel Fitaroni conta que as bicicletas, das aulas indoor, são silenciosas e precisas, além de terem ajustes milimétricos para postura ideal e alta estabilidade, mesmo nos treinos mais intensos. "Além de uma alta tecnologia integrada". Também são oferecidas aulas coletivas de dança, ioga, ginástica localizada, atividades aquáticas, futebol, judô e crossfit.



É equipada com aparelhos de musculação da marca Shua, a mesma do Comitê Olímpico Chinês Crédito: Divulgação e Reprodução @Wellnessclub

Já as esteiras contam com inclinação e declinação, amortecimento para proteger as articulações e monitores com treinos inteligentes. "Temos também as escadas, que simulam subidas reais e são ótimas para condicionamento, e os aparelhos convergentes, que oferecem movimentos mais naturais e confortáveis", diz Daniel.

A academia também oferece vestiários com ducha aquecida, máquina de gelo, secador de cabelo e até spa para relaxamento pós-treino, com uma cadeira de massagem. Os planos custam a partir de R$ 137.

Aulas de beach tênis

Pensando no bem-estar dos alunos, o Clube R5 Sports, em Vila Velha, é um espaço que estimula relacionamentos e proporciona momentos de lazer e felicidade. "Queremos ser um refúgio da saúde física, mental, emocional e social. Atendemos desde bebês até idosos", diz a gerente de operações Carol Pimentel.

O espaço oferece musculação, natação, hidroginástica, ioga, ginástica postural, danças, bike indoor, aulas de funcional e localizada, além de uma arena com aulas de futevôlei, vôlei e beach tênis.

O espaço tem uma arena com aulas de futevôlei, vôlei e beach tênis. Crédito: Divulgação Clube R5 Sports

Carol Pimentel diz que os relacionamentos saudáveis contribuem diretamente para nossa felicidade e saúde. "Nós unimos exercício, convivência e propósito, tornando o momento de treinar o melhor momento do dia". As mensalidades custam a partir de R$139,90.

