Saiba como escolher o tênis ideal para praticar corrida; veja 6 modelos

Os tênis para corrida, no geral, são mais leves e possuem um sistema de amortecimento mais sofisticado Crédito: Shutterstock

É de conhecimento geral que, para a prática esportiva, é importante utilizar um tênis específico. Porém, os tênis esportivos não são todos iguais e muito menos devem ser escolhidos apenas pela estética. “O calçado deve oferecer estabilidade, possuir um tamanho adequado para seu pé e, claro, ser confortável. Além disso, o tênis escolhido deve estar conforme o seu tipo de pé e pisada, a atividade física que será praticada, o solo e a qualidade do amortecimento”, explica o ortopedista Marcos Cortelazo, especialista em joelho e traumatologia esportiva.

Ele alerta que a prática de exercícios físicos com calçados inadequados leva a um aumento no impacto sobre as articulações, acarretando desconfortos e dores. Mesmo a caminhada e a corrida, por mais similares que possam parecer, exigem tênis com características distintas para serem praticadas com segurança.

“Os tênis para corrida, no geral, são mais leves e possuem um sistema de amortecimento mais sofisticado”, diz o médico. E não é preciso dizer que realizar esse tipo de atividade física sem calçados está fora de cogitação. “Correr descalço aumenta o impacto sobre as articulações e sobre uma estrutura chamada fáscia plantar, o que pode levar a dores articulares e a famosa fascite plantar, causa frequente de dor e limitação. Existe também o risco de traumas nas partes moles, com cortes e ferimentos”, alerta.

O amortecimento é um item importante na escolha do tênis para corrida. "Usar um tênis com bastante amortecimento é uma dica comum dada para prevenir lesões na corrida. Em se tratando desse tipo de atividade física, é indispensável que o calçado tenha um bom sistema de amortecimento. Porém, é importante pontuar que algumas pesquisas científicas mostram que o amortecimento do tênis não diminui o risco de lesões na corrida", diz Marcio Lui, profissional de Educação Física e personal trainer de celebridades como Sabrina Sato e Sasha Meneghel.

"Alguns fatores são primordiais para o tênis ser confortável: o primeiro é o amortecimento. E o segundo na minha opinião é o tecido. Este precisa ser respirável" Marcio Lui - Profissional de Educação Física

O profissional conta que ter um tênis que tenha uma boa ventilação ajudará a manter os pés secos e evitará a proliferação de fungos e bactérias causadoras de mau odor. "É muito importante também escolher um modelo que se ajuste perfeitamente aos seus pés, evitando aperto ou folgas excessivas", diz.

Veja 6 modelos de tênis

Tênis de corrida Adidas Duramo Sl feminino

O cabedal em malha respirável, oferece ventilação e durabilidade Crédito: Divulgação

O cabedal em malha respirável, oferece ventilação e durabilidade. Já o solado em borracha, oferece durabilidade nas áreas de maior desgaste, proporcionando tração firme em diferentes superfícies, podendo ser usado em terrenos planos ou em áreas de alta abrasão. Preço: R$ 389,90

Tênis Gel Excite 8 Feminino Asics

Conta com a tecnologia de amortecimento Gel na parte posterior Crédito: Divulgação

Produzido com material respirável e com o mínimo de costuras, conta com solado de borracha e espuma de baixa densidade mais resistente que fornece um amortecimento suave. Conta com a tecnologia de amortecimento Gel na parte posterior, uma entressola Ampliofam e uma palmilha Ortholite para proporcionar uma sensação confortável. Preço: R$ 404,90

Tênis Olympikus Voa 2

O solado proporciona conforto e amortecimento Crédito: Divulgação

É ideal para quem busca maior desempenho nas suas corridas. O seu solado possui Tecnologia Evasense, que proporciona conforto e amortecimento. Conta também com a tecnologia Gripper, uma borracha antiderrapante que aumenta a resistência à abrasão e proporciona maior aderência e segurança para a sua passada. Preço: R$ 269,10

Tênis Fresh Foam X 1080 V12, da New Balance

Combina conforto de pelúcia e estilo moderno Crédito: Divulgação

Construído para dar um passeio suave em qualquer corrida, combina conforto de pelúcia e estilo moderno. A parte superior Hypoknit adiciona um ajuste macio, respirável e de suporte, enquanto Fresh Foam X oferece amortecimento confortável sob os pés para mantê-lo em movimento. Preço: R$ 1274,90

Nike Interact Run

Conta com entressola de espuma macia Crédito: Divulgação

É configurado com todas as qualidades de corrida que você precisa: um cabedal Flyknit leve, entressola de espuma macia e conforto onde é importante. A espuma macia e responsiva na entressola dá a você um passeio confortável e suave para sua corrida e onde quer que o seu dia o leve. Altas alturas de espuma proporcionam uma sensação macia. Preço: R$ 1.090,82

Tênis Fila KR6 Masculino

Ideal para provas de 5 km a 10 km Crédito: Divulgação

Ideal para provas de 5 km a 10 km e treinos de velocidade: o modelo conta com a inovadora tecnologia Speed Tech Foam que entrega maior resiliência e responsividade. O solado na região frontal em Ever-Grip T garante maior tração com o solo, já a borracha traseira em Ever-Grip assegura maior durabilidade. Preço: R$ 399,90

Vem aí a 11ª Corrida da Penha

Já estão abertas as inscrições para a 11° edição da Corrida da Penha . Ela acontece no dia 31 de março, com largada na Praça dos Ciclistas, na Praia de Itaparica, e chegada na Prainha, em Vila Velha. Além da corrida para adultos, terá a tradicional Corridinha da Penha para as crianças, com percurso menor.

Os participantes da corrida vão receber um kit com camisa do evento, número de competição, chip para cronometragem e também dois meses de assinatura gratuita em A Gazeta + Clube A Gazeta.