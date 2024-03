Última chance

11ª Corrida da Penha abre lote extra de inscrições limitadas

O rápido esgotamento das vagas simboliza o sucesso da tradicional prova entre os corredores, que pretende receber mais de 3 mil atletas, entre amadores e profissionais

A 11ª edição da Corrida da Penha acontece no próximo dia 31 de março, em Vila Velha. (Bruno Lopes)

Devido ao sucesso e grande procura (100% das vagas preenchidas), a organização da 11ª Corrida da Penha inicia às 14h (de Brasília) deste sábado (9), a venda de uma quantidade extra (e limitada) de inscrições para a prova que acontecerá no próximo dia 31 de março. As inscrições devem ser feitas no site (Clique aqui e inscreva-se) enquanto houver vagas disponíveis.

A taxa de inscrição do novo lote com kit incluso é de R$135. Para a Corridinha da Penha, com crianças entre 3 e 15 anos de idade, a taxa do lote extra é de R$77. Vale lembrar que idosos e PCD (pessoas com deficiência) pagam meia, e Assinantes do Clube A Gazeta têm 20% de desconto.

O trajeto

A largada será na Praça dos Ciclistas, na Praia de Itaparica, com chegada na Prainha, em Vila Velha. Pessoas com mais de 16 anos podem participar da Corrida da Penha, que terá um percurso de 7,1 km. Com concentração marcada para às 6h30 na Praça dos Ciclistas, a largada acontece uma hora depois, às 7h30.

Gratuidade para crianças de baixa renda

Crianças devidamente acompanhadas dos pais ou responsável legal e que estejam inscritas no Cadastro Único (CadÚnico) para Programas Sociais do Governo Federal, terão gratuidade* para inscrição na Corridinha da Penha, que tem percurso entre 60 e 200 metros para crianças entre 3 e 15 anos de idade. A largada está marcada para 9h, com largada e chegada na Prainha de Vila Velha. *O benefício está limitado para os 50 primeiros inscritos na categoria

Para garantir a gratuidade na inscrição, basta entrar em contato com a produção do evento no WhatsApp (27) 98146-7059, apresentar comprovante de inscrição no CadÚnico e certidão de nascimento/identidade da criança.

O kit da Corrida é composto pela camisa do evento e número de participação.

Prêmio

A premiação das duas competições é dividida em três categorias: categoria geral, categoria pessoas com deficiência (PCD) e categoria faixa etária.

Veja, a seguir, o prêmio da CATEGORIA GERAL:

1º lugar: R$ 1.800,00 + troféu;

2º lugar: R$ 1.500,00 + troféu;

3º lugar: R$ 1.200,00 + troféu;

4º lugar: R$ 900,00 + troféu;

5º lugar: R$ 600,00 + troféu.

Na categoria PCD, os 1°, 2° e 3° colocados receberão troféus. Na faixa etária, o 1° lugar receberá um troféu, enquanto o 2° e 3°, medalhas especiais.

No entanto, todos os participantes que completarem o trajeto em até duas horas, receberão uma medalha de participação.

Serviço – lote extra de inscrições 11ª Corrida da Penha

Distâncias disponíveis

7,1km – Pessoas com mais de 16 anos

Entre 60 e 200 metros - Crianças entre 3 e 15 anos de idade

Início das vendas

Neste sábado (9), às 14h (de Brasília)

Valor

R$ R$ 77 a R$ 135 (Idosos e PCD pagam meia, e Assinantes do Clube A Gazeta têm 20% de desconto).

Onde comprar

Site oficial da 11ª Corrida da Penha (https://www.ticketsports.com.br/e/11-corrida-da-penha-37719)

