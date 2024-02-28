Dores na canela ao correr? Saiba como tratar a canelite

A canelite é uma das lesões mais prevalentes em pessoas que praticam corridas Crédito: Shutterstock

A canelite, também chamada de síndrome do estresse tibial medial (SETM), é uma inflamação causada por lesões no osso da canela (tíbia), tendões e músculos inseridos na tíbia. O principal sintoma é uma dor intensa na parte interna da tíbia que pode se estender até o tornozelo. Normalmente, a dor pode ser mais forte durante ou depois da prática de esportes.

Segundo a fisioterapeuta Walkíria Brunetti, especialista em Dores Crônicas e Saúde Postural, a canelite é uma das lesões mais prevalentes em pessoas que praticam corridas. "Em geral, a condição está associada a movimentos repetitivos e de alto impacto na tíbia. Os treinamentos em excesso, tênis sem sistema adequado de amortecimento, desequilíbrios nos músculos dos pés, pernas e obesidade são importantes fatores de risco para desenvolver a canelite”.

O ortopedista Bernardo Barroso, do Vitória Apart Hospital, explica que a canelite pode acometer diferentes partes e estruturas da perna, provocando dor e sensibilidade em locais diferentes. "A diferenciação entre anteromedial e posterolateral pode ser relevante para ajustar estratégias de tratamento e prevenção, focando em aspectos biomecânicos e causas específicas associados a cada tipo".

"As principais causas da canelite estão relacionadas com o estresse repetitivo nas pernas, resultando em inflamação da tíbia e tecidos ao seu redor. Atividades físicas, como a corrida, estão relacionadas com a canelite" Bernardo Barroso - Ortopedista

Alguns fatores implicador:

Atividades de impacto repetitivo;





Mudanças bruscas no treinamento: aumento súbito na intensidade, duração ou frequência de atividades físicas;





Biomecânica inadequada: alterações na pisada, como pronação excessiva ou supinação do pé, podem desencadear a canelite;





Fraqueza muscular e déficit de mobilidade das articulações dos membros inferiores;





Calçado inadequado: tênis inadequados, sem suporte ou amortecimento adequado;





Superfícies de treinamento: treinar em superfícies duras ou inclinadas com frequência pode aumentar o risco;





Ignorar sinais de fadiga e continuar atividades físicas intensas apesar dos alertas do corpo, especialmente a dor.

Há outras causas como pisada pronada, fatores genéticos, falta de alongamento e menopausa. Em casos raros, a canelite pode estar associada a fraturas, infecções ou ainda à tumores na tíbia.

Tratamento é essencial para prevenir outros problemas

Inicialmente, o tratamento da canelite é conservador. Ou seja, são usados recursos clínicos para alcançar a melhora do quadro. A primeira recomendação é o repouso total e afastamento de todas as atividades físicas.

“A canelite ocorre devido a uma sobrecarga mecânica em várias estruturas da perna, ou seja, não é apenas a tíbia que está envolvida no quadro doloroso. Por isto, o descanso é essencial para a recuperação”, conta Walkíria Brunetti.

“Além do repouso, na primeira fase do tratamento podem e devem ser usadas medidas de alívio para dor como compressas frias, analgésicos e, quando necessário, imobilização da perna. Há recursos para alívio da dor como ultrassom, laser e aparelhos de eletroestimulação”, adiciona a especialista.

Fisioterapia para tratar a canelite

Quando o paciente saí da crise aguda de dor, é importante iniciar a fisioterapia, para reabilitação e recuperação das estruturas lesionadas. “É feito um trabalho de reorganização para melhorar e normalizar a biomecânica das estruturas afetadas, como ossos, tendões e músculos”, diz a fisioterapeuta.

“Caso o paciente tenha uma pisada pronada, por exemplo, é importante corrigi-la e indicar o uso de uma palmilha para ajudar neste processo. O fortalecimento dos músculos das pernas, pés e até mesmo do tronco e coluna lombar também é importante, bem como o alongamento”, acrescenta.

Por fim, em muitos casos o paciente vai precisar ficar um bom tempo afastado dos esportes de alto impacto, como as corridas, até que a canelite melhore de forma definitiva. "Caso volte a correr , a pessoa precisa investir em um tênis com sistema de amortecimento e evitar correr em terrenos acidentados”, finaliza a especialista.

Vem aí a Corrida da Penha

Já estão abertas as inscrições para a 11° edição da Corrida da Penha. Ela acontece no dia 31 de março, com largada na Praça dos Ciclistas, na Praia de Itaparica, e chegada na Prainha, em Vila Velha. Além da corrida para adultos, terá a tradicional Corridinha da Penha para as crianças, com percurso menor.

A premiação da 10ª edição da Corrida da Penha, que aconteceu em 2023 Crédito: Carlos Alberto Silva