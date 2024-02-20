Whey protein: 5 dicas para saber se o seu suplemento é falsificado

Whey protein pode ajudar no aumento da força e ganho muscular, mas não deve substituir refeições Crédito: Shutterstock

O whey protein é um suplemento nutricional produzido a partir do soro do leite. É considerado uma das proteínas de maior valor biológico, devido a sua rápida digestibilidade, por possuir um alto teor de aminoácidos tanto essenciais quanto os ramificados. O suplemento alimentar pode ajudar no aumento da força e ganho muscular, mas não deve substituir refeições.

whey protein é a proteína do soro de leite extraída durante o processo de fabricação do queijo. É considerada uma das proteínas de maior valor biológico, devido a sua rápida digestibilidade, por possuir um alto teor de aminoácidos tanto essenciais quanto os ramificados, BCAAs.

A nutricionista Catiene Chieppe explica que os suplementos visam complementar a alimentação. "Geralmente, são indicados para pessoas que apresentam uma carência de determinado nutriente ou no caso de atletas, no auxílio de atingir as necessidades diárias de macro ou micronutrientes".

"A suplementação fornece mais nutrientes e energia ao corpo, dessa forma, melhora o desempenho de atletas, amadores ou profissionais. Isso porque os praticantes de musculação e outros esportes precisam de uma quantidade maior de proteínas e carboidratos e que muitas vezes não é possível alcançar essas quantidades somente com a alimentação. Daí vem a necessidade de suplementar", explica a nutricionista Catiene Chieppe.

Os suplementos alimentares em sua maioria são: proteínas, aminoácidos, carboidratos, vitaminas e minerais que auxiliam a suprir todas as necessidades que o organismo necessita diariamente.

Com tantas opções no mercado, é preciso ficar atento aos produtos piratas, já que costumam misturar amido e maisena ao pó concentrado de proteínas. A profissional explica que os suplementos falsificados não seguem as legislações vigentes, portanto, não há garantia de qualidade e nem de segurança em nenhum aspecto.

Catiene Chieppe fala sobre a importância de analisar a compra do suplemento Crédito: Divulgação Catiene Chieppe

"Podem conter ingredientes não só ineficazes, como o amido, mas, também, adulterados na sua composição, já que não é possível comprovar a procedência da mercadoria, e podem causar danos à saúde" Catiene Chieppe - Nutricionista

Veja 5 dicas para observar se o suplemento é falsificado

Escolha uma marca conhecida e de qualidade comprovada. Pode-se encontrar uma diversidade de marcas de suplementos. Por isso, o primeiro passo é escolher uma marca que já esteja consolidada no mercado. Observe se o produto possui selos que comprovam a qualidade e que possua feedbacks positivos dos consumidores. Dessa forma, você pode se certificar que é um produto que está dentro da legislação, é seguro e confiável, apresentando maior eficácia e melhor qualidade.



Compre em sites seguros. Dê preferência ao site oficial do fabricante e priorize a compra por meio desse canal, sem dúvida, esse será o canal mais seguro.



Cuidado com os marketplaces. Os marketplaces são portais nos quais lojas ou vendedores autônomos criam seus próprios perfis para divulgar mercadorias. Nem sempre terão apenas vendedores autorizados nessas plataformas, e muitos podem acabar comercializando suplementos falsificados. Pesquise o nome da loja no site da marca e verifique se consta como uma revenda autorizada.



Encontre lojas físicas autorizadas. Muitos optam por realizar as compras em loja física em razão da comodidade e agilidade para ter os seus suplementos em mãos. Nesse caso, acesse o site oficial da marca e busque por locais autorizados que revendam os produtos.



Desconfie de valores muito diferentes. As empresas que comercializam suplementos falsificados usam como estratégia o valor muito mais baixo que o divulgado pelo fabricante como isca para fazer os consumidores escolherem os seus produtos. Quando identificar um desconto muito diferente, desconfie.



Os malefícios para o corpo

A nutricionista diz que qualquer tipo de adulteração é ilegal, seja com o amido, o leite em pó ou qualquer outro ingrediente. Em geral, consumir suplementos falsificados pode gerar danos diretamente para a sua saúde, além de não ser eficaz para contribuir com os objetivos.

"O consumo desses produtos podem trazer riscos para a saúde como reações alérgicas, contaminações por microrganismos patogênicos, sobrecarga do organismo pelo uso de substâncias desconhecidas e prejudiciais, possível pico glicêmico, efeitos colaterais como flatulência, enjôo e dores de cabeça", diz Catiene Chieppe.

É melhor tomar Whey antes ou depois do treino?

A nutricionista conta que cada organismo responde de uma forma, por isso pessoas com intolerância ou sensibilidade a proteína do soro do leite ou a lactose, devem evitar o whey protein e consumir uma proteína em pó de origem vegetal. "Mas de forma geral, o uso do suplemento não provoca efeitos colaterais".

O melhor horário de consumo vai depender de cada rotina e indivíduo, com a orientação de um profissional nutricionista. A recomendação de consumo do suplemento é baseada em alguns objetivos. Por exemplo, para estratégias de emagrecimento, o whey protein atua no aumento da saciedade e modulação da glicemia. "Dessa forma, ele favorece a perda de peso. Nesses casos, o suplemento pode ser utilizado pela manhã quebrando um jejum, lanches intermediários ou acompanhado de frutas", diz Catiene Chieppe.