Massa muscular: entenda como o whey protein funciona e como consumir

O whey protein pode ajudar a ganhar massa muscular Crédito: Shutterstock

O whey protein é um suplemento nutricional produzido a partir do soro do leite. É considerada uma das proteínas de maior valor biológico, devido a sua rápida digestibilidade, por possuir um alto teor de aminoácidos tanto essenciais quanto os ramificados. O suplemento alimentar pode ajudar no aumento da força e ganho muscular, mas não deve substituir refeições.

A nutricionista Catiene Chieppe explica que geralmente essa proteína é recomendada para completar as necessidades diárias de proteínas do organismo, essenciais para a saúde. " Seu uso mais popular é para a recuperação e ganho de massa muscular, mas também pode ter efeito sob a imunidade , pois suas duas principais proteínas (alfa-lactoalbumina e beta-lactoalbumina) aumentam a imunidade, aumentando a atuação das células de defesa do organismo. É um grande aliado nas dietas por estimular a produção de hormônios relacionados à digestão e saciedade (CCK e GLP-1) e ainda inibe a liberação de grelina, conhecida como hormônio da fome".

O suplemento também atua positivamente em casos de sarcopenia, já que o consumo de proteínas de alta qualidade, aliado à prática de exercícios físicos, ajuda a prevenir e a reverter o problema com o aumento da massa e da força muscular em idosos. "Pode ser utilizado em pós-operatório pois as cirurgias demandam um esforço extra do organismo para a sua recuperação e cicatrização. Por ser uma proteína rica em aminoácidos que estimulam o anabolismo, seu uso é indicado para a recuperação no período de pós-operatório e de queimaduras, entre outros benefícios".

COMO TOMAR?

O suplemento pode ajudar a ganhar massa muscular. Durante os exercícios físicos, nossos músculos são estimulados e sofrem lesões microscópicas em suas fibras. Durante o descanso, o corpo começa a etapa de recuperação: além de reparar as fibras perdidas ou danificadas, ele produz mais células, aumentando o tamanho do músculo. Contudo, para isso acontecer adequadamente, o organismo precisa de um determinado 'combustível'. "Neste momento entra a função da proteína para o ganho de massa muscular. Ela contém aminoácidos essenciais, isto é, compostos que o corpo não produz naturalmente, que vão ajudar a formar novas células musculares. . Durante os exercícios físicos, nossos músculos são estimulados e sofrem lesões microscópicas em suas fibras. Durante o descanso, o corpo começa a etapa de recuperação: além de reparar as fibras perdidas ou danificadas, ele produz mais células, aumentando o tamanho do músculo. Contudo, para isso acontecer adequadamente, o organismo precisa de um determinado 'combustível'. "Neste momento entra a função da proteína para o ganho de massa muscular. Ela contém aminoácidos essenciais, isto é, compostos que o corpo não produz naturalmente, que vão ajudar a formar novas células musculares. Essa proteína pode vir de diversas fontes como as carnes, os ovos, os queijos e também via o whey protein ", explica a nutricionista.

O suplemento é prático e versátil, podendo compor diversas refeições. Pode ser incluído em vitaminas de frutas, em bolos integrais e panquecas, por exemplo.

"O whey protein pode ser ingerido de forma líquida de três maneiras diferentes: diluído em água, em leite ou diluído em suco, de qualquer sabor. Também pode o suplemento na massa de panqueca, no mingau, no açaí e nas receitas fitness"

ANTES OU DEPOPIS DO TREINO?

A nutricionista conta que cada organismo responde de uma forma, por isso pessoas com intolerância ou sensibilidade a proteína do soro do leite ou a lactose, devem evitar o whey protein e consumir uma proteína em pó de origem vegetal. "Mas de forma geral, o uso do suplemento não provoca efeitos colaterais".

O melhor horário de consumo vai depender de cada rotina e indivíduo, com a orientação de um profissional nutricionista. A recomendação de consumo do suplemento é baseada em alguns objetivos. Por exemplo, para estratégias de emagrecimento, o whey protein atua no aumento da saciedade e modulação da glicemia. "Dessa forma, ele favorece a perda de peso. Nesses casos, o suplemento pode ser utilizado pela manhã quebrando um jejum, lanches intermediários ou acompanhado de frutas", diz Catiene Chieppe.