6 frutas que ajudam a ganhar massa muscular

01

Abacate

Tem uma menor quantidade de carboidratos e é rico em gorduras saudáveis. Ele ajuda a melhorar a força muscular e dar saciedade. A fruta é rica em fibras, potássio, sódio, magnésio, vitamina A, C, E, K 1, fitoesteróis e gorduras monoinsaturada, que ajudam a reduzir os riscos de doenças crônicas.

02

Laranja

É rica em fibras e vitamina C. Ambas fortalecem o intestino, melhorando a imunidade. A laranja possui antioxidantes como as vitaminas A, C e E e ajudam a proteger contra o estresse oxidativo e os radicais livres que se formam no corpo durante atividades físicas extenuantes. E, segundo estudo, comer muitos antioxidantes também parece ajudar a preservar a força muscular com a idade.

03

Banana

Contém uma quantidade de carboidratos que é rapidamente liberada na corrente sanguínea, garantindo energia e aumentando a desempenho nos treinos. A banana também é fonte de potássio, que é perdido no suor e essencial para regular a contração muscular e prevenir cãibras.

04

Morango

Considerada uma fruta com poucos carboidratos mas rica em vitamina C, o morango ajuda a diminuir o cansaço muscular. Ele é rico em fibras, antocianinas, vitamina C, cálcio, potássio, magnésio, zinco e vitaminas B2 e B6.

05

Uva

A fruta é de baixa caloria e também possui um alto índice glicêmico, ideal para o momento pré-treino. Além disso, as uvas são ricas em flavonoides, antioxidantes que previnem o envelhecimento.

06

Melancia