Você tem deficiência de vitamina B12? Veja 10 sinais e os benefícios para o corpo

Os alimentos ricos em vitamina B12 são especialmente os de origem animal, como peixes, frutos do mar, carnes, ovos e derivados do leite Crédito: Shutterstock

A vitamina B12 possui um papel fundamental para a saúde, ajudando desde a formação dos glóbulos vermelhos até o funcionamento do sistema nervoso, e deve estar presente em uma alimentação balanceada. Por esse motivo, a Associação Brasileira de Nutrologia (Abran) publicou um consenso de que a B12 deve ser reposta em todas as pessoas que apresentam deficiência dessa vitamina, pois existe risco de que a falta dela provoque anemias severas e até mesmo demência.

O consenso foi publicado após a avaliação de estudos realizados entre os anos de 1999 e 2022. De acordo com a nutróloga Sandra Lúcia Fernandes, da Unimed Vitória, a instituição também chegou à conclusão de que a reposição da B12 por via sublingual é muito eficiente por garantir uma absorção fácil da vitamina. “As evidências científicas mostram que a reposição por via sublingual, por ter absorção direta na corrente sanguínea, é eficaz mesmo em pessoas que têm dificuldade de absorver vitaminas, como as que fazem cirurgia bariátrica. Ela é tão eficaz quanto a aplicação intramuscular, mas o incômodo e os custos são reduzidos, pois no caso da intramuscular, a aplicação deve ser feita em serviços de saúde”. A médica diz que é importante ficar atento aos sintomas da falta de vitamina B12 no corpo.

SINAIS DA FALTA DE VITAMINA B12

Fadiga e fraqueza frequentes;





Anemia perniciosa;





Falta de ar;





Palpitações;





Dificuldade para enxergar;





Formigamento nas mãos e nos pés;





Falta de equilíbrio;





Perda da memória e confusão mental;





Feridas na boca e na língua frequentemente;





Em crianças, a deficiência de vitamina B12 também pode prejudicar o crescimento e provocar anemia megaloblástica.

Os alimentos ricos em vitamina B12 são especialmente os de origem animal, como peixes, frutos do mar, carnes, ovos e derivados do leite. "O fígado bovino, por exemplo, ainda cru e sem adição de ingredientes, possui 58,4 mcg de vitamina B12 a cada 100 gramas", diz Sandra Lúcia Fernandes.

"A principal forma de se manter quantidades ideais de vitamina B12 no organismo é mantendo uma alimentação equilibrada. No entanto, por ser uma vitamina encontrada em alimentos de origem animal, a vitamina B12 deve ser uma preocupação importante para os vegetarianos e principalmente para os veganos. Para essas pessoas, a reposição de vitamina B12 pode ser muito importante, assim como para outros grupos de risco"

O diagnóstico para identificar o problema é feito por meio de exame de sangue. "A vitamina B12 é fundamental para a realização das funções metabólicas do corpo, por estar ligada à produção de hormônios, e também para a proteção e funcionamento do sistema nervoso. Como a vitamina está ligada à produção de glóbulos vermelhos, uma das principais consequências dela é o surgimento de anemia perniciosa e megaloblástica. O recomendado que se faça uma avaliação ao menos uma vez por ano", diz a médica.

Como a B12 está mais presente em alimentos de origem animal, como fígado bovino, leite e ovos, a nutróloga alerta para a necessidade de que veganos e vegetarianos estejam sempre atentos aos níveis dessa vitamina. “Especialmente os veganos precisam ter acompanhamento para evitar essa deficiência. Pacientes idosos , que já possuem uma redução natural da B12 por conta da idade, e pacientes diabéticos ou que fazem uso de medicações como omeprazol e metformina (que reduzem a absorção de B12), também devem ser acompanhados”, alerta Sandra.

DOENÇAS DE PELE

O uso da vitamina B12 é muito conhecida para o fortalecimento de unhas e cabelos. Mas, além disso, estudos apontam que este nutriente também traz diversos benefícios para a pele quando usado de forma tópica ao ser utilizada no desenvolvimento de cosméticos.

O farmacêutico Maurizio Pupo, da Ada Tina, diz que, de acordo com diversos estudos ao longo dos anos, a deficiência de vitamina B12 no organismo pode causar diversos problemas de pele, principalmente a dermatite atópica. "Atualmente, sabemos que um cosmético desenvolvido com esse nutriente é capaz de trazer diversos benefícios, como o tratamento e proteção da pele contra os danos causados por condições inflamatórias (coceira, vermelhidão, pele rachada), alívio de peles sensíveis e recuperação e regeneração celular”.

A vitamina B12, quando utilizada na pele, também é um forte ativo na regulação da produção de pigmentos, ou seja, ela contribui com a redução e prevenção de manchas escuras, causadas, principalmente, em decorrência de processos inflamatórios da pele. "Outro benefício apontado é o efeito hidratante da vitamina B12. Sua ação na pele como cosmético oferece um resultado superior aos cremes hidratantes comuns, garantindo brilho, maciez e, principalmente, uma alta ação calmante na pele, prevenindo-a de irritações e com redução na vermelhidão da pele já na primeira aplicação”, diz Maurizio Pupo.

Outras doenças de pele que podem ser aliviadas pela vitamina B12 para uso tópico são a psoríase e rosácea. Ainda não existe uma cura definitiva para essas doenças e o tratamento consiste, principalmente, no alívio dos sintomas e cuidados para que os quadros não evoluam para casos mais graves. “Com a descoberta dos benefícios da vitamina B12 no uso tópico para melhora das condições inflamatórias da pele, acredito que este seja um grande passo na melhora da qualidade de vida de todos que sofrem com essas enfermidades, já que a ação do nutriente promove efeito imediato e sem efeitos colaterais”, diz Maurizio Pupo.

5 BENEFÍCIOS DA B12 PARA O ORGANISMO