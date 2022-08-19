Vitamina B12: conheça 5 importantes fontes do nutriente

A carne vermelha é uma das principais fontes de B12 Crédito: Shutterstock

As vitaminas são de extrema importância para o bom funcionamento do nosso organismo, principalmente porque ajudam a evitar muitas doenças. Elas não são produzidas pelo organismo e, portanto, devem ser adquiridas através da ingestão de alimentos. A B12 é um nutriente que ajuda a manter o sangue e as células nervosas saudáveis.

A endocrinologista Gabriela Iervolino conta que a vitamina B12, também conhecida como cobalamina, é essencial para diversas funções do nosso organismo. "Ela faz parte da produção de células sanguíneas e também age no nosso sistema nervoso ajudando na formação dos neurônios e encapando nossos nervos".

A vitamina tem como fontes principais os alimentos de origem animal. Carne vermelha, sardinhas, frango e cereais estão entre aqueles com maior concentração de cobalamina. "É encontrada em grande quantidade em alimentos como caranguejo, sardinha, fígado, ostra crua e mexilhões, e menor quantidade em leite, frango e atum".

A médica conta que a falta da vitamina B12 pode causar choques nos nervos quando ela está baixa e deixa o nervo "desencapado", e alteração de sensibilidade principalmente em mãos e pés. "Também pode causar anemia, dificuldade de caminhar, perda dos reflexos, fraqueza, cansaço e até demência".

OS SINAIS DA DEFICIÊNCIA DA VITAMINA

A endocrinologista Sabrina França conta que, como a principal fonte dessa vitamina está nos alimentos de origem animal, os vegetarianos e veganos precisam sempre verificar as taxas de B12. A ausência da vitamina pode causar de sintomas leves a severos, dependendo do grau e do tempo de deficiência. Anemia, sintomas neurológicos (fraqueza, dormências nos braços e pernas, disfunções cognitivas, depressão e até demência) e inflamação da língua estão entre os problemas ocasionados.

A médica conta que existem condições que podem inibir o corpo de absorver Vitamina B12, como as doenças inflamatórias do trato gastrointestinal, a doença de Crohn e a anemia perniciosa, doença autoimune que leva a destruição das próprias células que produzem o ácido no estômago. "E também cirurgias como a bariátrica, o uso crônico de anti-ácidos como omeprazol, que altera a acidez do suco gástrico, e o uso crônico de metoformina nos pacientes diabéticos", diz Sabrina França.

Gabriela Iervolino diz que pessoas com as doenças gastrointestinais têm dificuldade de absorção dessa vitamina quando ingerida via oral. "Então temos que fornecer via intramuscular para serem absorvidas corretamente, isso ocorre pois o estômago ou intestino (dependendo da doença) tem problemas ao reconhecer, transportar ou absorver essas vitaminas". Entre os principais sinais da deficiência de vitamina B12 estão a palidez, a fraqueza, a fadiga, a falta de ar, a tontura, a falta de equilíbrio, o formigamento nas mãos e pés, a redução de tato nesses locais e a perda de memória. Veja alimentos ricos em vitamina B12 e alguns de seus benefícios para o organismo.

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As sardinhas contam com uma grande quantidade de proteína que ajuda a manter a massa muscular Crédito: Freepik