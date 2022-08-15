5 conselhos de oncologistas para evitar o câncer

Uma alimentação rica em alimentos de origem vegetal como frutas, legumes e verduras pode ajudar na prevenção do câncer Crédito: Shutterstock

O câncer é um termo que abrange mais de 100 diferentes tipos de doenças malignas que têm em comum o crescimento desordenado de células, que podem invadir tecidos adjacentes ou órgãos a distância. "Ao se dividirem rapidamente, essas células tendem a ser agressivas, determinando a formação de tumores em diversas regiões do corpo", explica a médica Andréia Melo, vice-presidente da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica (SBOC).

A doença pode ocorrer em todas as idades , mas torna-se mais comum com o envelhecimento, em especial, depois dos 65 anos. "O envelhecimento natural do ser humano traz mudanças nas células, que as tornam mais vulneráveis ao processo cancerígeno. Isso, somado ao fato de as células das pessoas idosas terem sido expostas por mais tempo aos diferentes fatores de risco para câncer, explica, em parte, o porquê do câncer ser mais frequente nessa fase da vida", conta a médica.

Ter algumas atitudes no dia a dia é fundamental para evitar os tumores, como não fumar, se proteger do sol em excesso e manter o peso. "É importante que as pessoas estejam atentas e informadas sobre possíveis sinais de alerta emitidos pelo corpo. Qualquer sinal ou sintoma anormal deve ser reportado ao médico. Em muitos casos de câncer, porém, os efeitos mais perceptivos no corpo surgem quando a doença já está em progressão", diz Andréia Melo.

"É fundamental que homens e mulheres, sobretudo aqueles que apresentem fatores de risco acrescido para o câncer, procurem um médico para conversar sobre quais exames que ajudam a identificar tumores em estágios ainda iniciais. Em alguns casos de pacientes com histórico de câncer na família, pode estar indicada uma conversa com um oncogeneticista"

ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL É ALIADA NA PREVENÇÃO

A oncologista Lilian Arruda do Rego Barros, da Rede de Hospitais São Camilo São Paulo, conta que a alimentação inadequada é atribuível ao câncer por aumentar a exposição a agentes carcinógenos, além de também estar associada a obesidade. "A ingesta baixa de frutas e vegetais está associada ao câncer de cavidade oral, faringe, laringe, esôfago, estômago e cólon. A obesidade está relacionada ao câncer de esôfago, endométrio, ovário, mama, reto, rim, pâncreas e vias biliares. É comum ver muitas pessoas que, em nome da carreira, do ganho financeiro ou do envolvimento com inúmeros compromissos, se esquecem do resto, como a alimentação. Falar sobre saúde é muito mais do que apenas fazer afirmações sobre a importância da realização de exames preventivos", diz.

Lilian Arruda do Rego Barros conta que é importante ter um médico de confiança, que conheça o histórico e possa entender que exames devem ser realizados ao longo da vida. "Gosto de chamar de um programa de qualidade de vida: os riscos de desenvolvimento de doenças são muito individuais. De uma forma geral, para pessoas de risco habitual, recomendamos mamografia a partir dos 40 anos; colonoscopia a partir dos 45 anos; citopatológico/Papanicoloau para mulheres a partir dos 25 anos e acompanhamento com urologista para rastreamento do câncer de próstata a partir dos 40 anos".

Algumas infecções crônicas são causas conhecidas de neoplasias. O vírus da Hepatite B e C ao câncer hepático, assim como a infecção pelo vírus do HPV está associada aos cânceres de colo de útero, de canal anal, de orofaringe, da vulva, da vagina e do pênis. São essenciais medidas de prevenção com foco na vacinação contra a Hepatite B e o vírus do HPV (Papiloma Vírus Humano). A vacina contra o HPV previne contra 7 tipos de câncer e não apenas o câncer de colo de útero

As vacinas e suas respectivas doses devem ser tomadas conforme a orientação médica. O HPV pode estar relacionado ao câncer do colo do útero, de ânus e outros tumores. Dessa maneira, a vacinação contra o HPV, disponível no SUS, é um tipo de prevenção contra o câncer do colo do útero, somado ao exame preventivo (Papanicolau). "Mesmo mulheres vacinadas, quando chegam aos 25 anos, devem fazer exames preventivos a cada três anos, pois a vacina não protege contra todos os subtipos do vírus. Grupos especiais, como pessoas com imunodeficiência, devem seguir orientações específicas", diz Andréia Melo.

Também é importante realizar exames periódicos para acompanhar possíveis alterações no organismo que podem desenvolver para o surgimento de tumores. "Diversos exames podem ser indicados de forma a identificar possíveis sinais de surgimento de tumores. No entanto, é fundamental que isso ocorra conforme orientação de um médico especialista. Ele conseguirá especificar os melhores exames conforme a faixa etária e histórico de vida de cada paciente", explica Andréia Melo. As médicas listaram 5 conselhos para evitar o câncer.

VEJA 5 CONSELHOS PARA EVITAR O CÂNCER