É preciso usar protetor solar durante o inverno? Dermatologistas respondem

A ESCOLHA
10 PROTETORES SOLAR PARA USAR NO INVERNO
- Biosole Oxy FPS 50, da Ada Tina. Com toque seco e textura leve, o protetor foi desenvolvido especialmente para proteger e tratar peles com melasma, atuar no combate de manchas e garantir eficácia antissinais e antirrugas, deixando a pele mais clara e rejuvenescida. Garante 12 horas de alta proteção solar contra as radiações UVA e UVB. R$ 185,00
- Vichy UV-Glow com cor média a negra, da Vichy. Protetor solar antioxidante iluminador 3 em 1: protege, renova e ilumina. Possui um alto FPS, vitamina E e antioxidantes, que protege a pele contra os raios solares e os danos oxidativos. Ele também recupera 55% da luminosidade da pele em 4 semanas de uso, além de ser oil-free, textura leve e toque seco. Preço: R$ 89,90
- Anthelios Airlicium Incolor FPS70, da La Roche-Posay. A versão sem cor com FPS 70 tem textura gel-creme que não pesa e não derrete, com toque limpo, leve e de rápida absorção. A tecnologia Airlicium conta com micropartículas matificadoras encapsuladas com 99% de ar que não pesam sobre a pele, oferecendo um controle perfeito do brilho toda vez que a pele produz oleosidade ou umidade. Preço: R$ 89,90
- Ensolei Ultra Seco, da Profuse. É indicado para peles mistas e oleosas, pois oferece proteção solar com textura gel-creme ultraseca. Conta com a inovadora tecnologia pore blur - que deixa a pele matificada, reduz o tamanho e a quantidade de poros e controla a oleosidade por 12 horas. Preço: R$ 69,90
- Protetor Hidratante com Cor Tudo em 1 FPS 50, da Garnier Skinactive. Oferece alta proteção contra os efeitos dos raios UVA e UVB; corrige, reduz e previne manchas e tem ação antioleosidade e antioxidante graças à sua fórmula enriquecida com vitamina C. Preço: R$ 39,90
- Facial Episol Sec OC Fps 99, da Mantecorp. Indicado para pele oleosa. Possui tecnologia Skin Self Control com ativos que agem diretamente na glândula sebácea. Controla a oleosidade por 12h, reduz os poros e proporciona sensação de pele limpa com toque seco e efeito matificante. Alta proteção contra os danos solares causados pelos raios UVA/UVB e Infravermelho A. Preço: R$ 99,99
- Gel Creme FPS 60 com cor, da Australian Gold. Disponível em três tons, tem alta proteção com o efeito make de cobertura leve, que uniformiza o tom da pele e disfarça manchas. Protege dos raios UVA, UVB e luz visível. O produto é anti-poluição, uniformiza o tom da pele, possui efeito matte e toque seco antioleosidade. Preço: R$ 54,90
- Minesol Oil Contro, da Neostrata. Com eficácia avançada antioleosidade e anti-idade, tem sensorial ultraleve que não derrete e nem pesa na pele. Disponível em quatro tonalidades, tem controle ativo do brilho por 12 horas e conta com a exclusiva tecnologia 3D-Extended Defense, que protege a pele das radiações UVA, UVA longo, UVB, luz visível, poluição e radicais livres. Preço: R$ 94,90
- Neutrogena Sun Fresh Derm Care. Desenvolvido com exclusiva tecnologia Helioplex, o protetor pele normal e seca promove alta proteção contra raios UVA/UVB e luz visível. Possui poderosos ativos dermocosméticos compostos por Niacinamida, Feverfew e Vitamina C que melhoram a textura da derme, previne contra danos causados pelo sol e mantém a pele hidratada por 12h. Preço; R$ 52,99
- Age Repair, da ISDIN. Conta com uma alta proteção UVB e UVA e FPS 50, ajuda a prevenir os danos causados pelo sol. Sua inovadora formulação cria uma película protetora sobre a pele, protegendo-a dos danos oxidativos causados pela poluição urbana. Além disso, a tecnologia DNA Repairsomes repara, a nível celular, os danos causados pelos raios UV no DNA. Preço: R$ 149,90
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