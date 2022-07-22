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Pele protegida

É preciso usar protetor solar durante o inverno? Dermatologistas respondem

Ele protege a pele dos efeitos nocivos causados pelos raios solares UVA e UVB, ajuda a evitar o surgimento de rugas e linhas de expressão, e auxilia na prevenção de manchas e outras doenças de pele
Guilherme Sillva

Guilherme Sillva

Publicado em 22 de Julho de 2022 às 15:31

Protetor solar
Mesmo em dias nublados e chuvosos a pele pode sofrer danos pela radiação UV Crédito: Shutterstock
O filtro solar protege a pele dos efeitos nocivos causados pelos raios solares UVA e UVB, ajuda a evitar o surgimento de rugas e linhas de expressão, mantém a pele hidratada e, ainda, auxilia na prevenção de manchas e outras doenças de pele. Por isso, o uso durante o inverno é fundamental. 
"No inverno alguns cuidados específicos com a pele podem mudar como o uso de ácidos renovadores, mas definitivamente o filtro solar não deve sair de cena. Além de nos proteger dos danos cutâneos da radiação ultravioleta (UV), o produto também pode conter na fórmula ativos que hidratam e clareiam a pele", conta a dermatologista Renata Bortolini. 
Mesmo em dias totalmente nublados e chuvosos, a pele ainda pode sofrer danos pela radiação UV. "As nuvens reduzem a passagem da radiação ultravioleta, especialmente se forem nuvens densas e escuras, mas mesmo assim a radiação UV está presente todos os dias, independente da estação climática", diz a médica. 
"O protetor solar deve ser aplicado em áreas expostas cerca de 30 minutos antes da exposição e ser reaplicado a cada três horas. Lembre-se, queimaduras solares podem acontecer em qualquer estação do ano. A escolha do FPS varia de acordo com os hábitos diários, a tonalidade e outras condições da pele"

A ESCOLHA

A dermatologista Sandra Federici reforça que o produto deve ser usado no inverno. "O dano é bem menor em dias nublados e chuvosos, mas nos dias nublados e claros a proteção solar deve ser mantida normalmente". 
O benefício mais importante de seu uso é a prevenção do câncer de pele, já que os filtros solares tópicos absorvem e filtram a radiação ultravioleta (RUV), minimizando o dano dos radicais livres no DNA das células da pele. Eles também são fundamentais para minimizar o fotoenvelhecimento, ou seja, o impacto da radiação ultravioleta na pele, como o surgimento e agravamento de manchas, rugas e flacidez.
A médica fala da importância do uso do produto em casa, por conta das consequências das luzes artificiais sobre a pele, já que passamos mais tempo sob elas durante o frio. "Já se sabe que a luz azul dos celulares e computadores e as luzes brancas de dentro de casa e escritórios podem incidir sobre a nossa pele e piorar algumas doenças, como o melasma", diz Sandra Federici. 
"Peles jovens e oleosas devem ter preferências por séruns, géis e loções mais leves, com toque seco. Já as peles maduras comportam produtos mais encorpados"
Além de proteger contra os raios UVA e UVB, além da luz azul, o protetor solar também possui outros papéis de extrema importância nos cuidados diários. “Estresse, poluição, exposição à luz solar ou visível são fatores que contribuem para o envelhecimento precoce da pele, além de maior probabilidade do surgimento de manchas e melasma”, explica Maurizio Pupo, farmacêutico especialista em cosmetologia e CEO da Ada Tina.
De acordo com ele, saber escolher o protetor solar é o primeiro passo para os cuidados diários com a pele. “Existem muitas opções no mercado e, cada uma, com diferentes benefícios. Saber identificar as suas necessidades é essencial para escolher o produto certo para o seu tipo de pele”, ressalta.
A dermatologista Renata Bortolini diz que as características da adaptação do produto como a cor, a textura, e o nível de segurança da proteção fazem a escolha ideal. "Para quem tem a pele livre de manchas como o melasma e vive uma rotina em ambientes fechados, o filtro solar com FPS 30 pode oferecer proteção suficiente, mas é importante fazer uma a avaliação especial com o dermatologista". 

10 PROTETORES SOLAR PARA USAR NO INVERNO

Protetores solar
Uma seleção de protetores solar para usar no inverno Crédito: Divulgação/ Arte Guilherme Sillva
  1. Biosole Oxy FPS 50, da Ada Tina. Com toque seco e textura leve, o protetor foi desenvolvido especialmente para proteger e tratar peles com melasma, atuar no combate de manchas e garantir eficácia antissinais e antirrugas, deixando a pele mais clara e rejuvenescida. Garante 12 horas de alta proteção solar contra as radiações UVA e UVB. R$ 185,00

  2. Vichy UV-Glow com cor média a negra, da Vichy. Protetor solar antioxidante iluminador 3 em 1: protege, renova e ilumina. Possui um alto FPS, vitamina E e antioxidantes, que protege a pele contra os raios solares e os danos oxidativos. Ele também recupera 55% da luminosidade da pele em 4 semanas de uso, além de ser oil-free, textura leve e toque seco. Preço: R$ 89,90

  3. Anthelios Airlicium Incolor FPS70, da La Roche-Posay. A versão sem cor com FPS 70 tem textura gel-creme que não pesa e não derrete, com toque limpo, leve e de rápida absorção. A tecnologia Airlicium conta com micropartículas matificadoras encapsuladas com 99% de ar que não pesam sobre a pele, oferecendo um controle perfeito do brilho toda vez que a pele produz oleosidade ou umidade. Preço:  R$ 89,90

  4. Ensolei Ultra Seco, da Profuse. É indicado para peles mistas e oleosas, pois oferece proteção solar com textura gel-creme ultraseca. Conta com a inovadora tecnologia pore blur - que deixa a pele matificada, reduz o tamanho e a quantidade de poros e controla a oleosidade por 12 horas. Preço: R$ 69,90

  5. Protetor Hidratante com Cor Tudo em 1 FPS 50, da Garnier Skinactive. Oferece alta proteção contra os efeitos dos raios UVA e UVB; corrige, reduz e previne manchas e tem ação antioleosidade e antioxidante graças à sua fórmula enriquecida com vitamina C. Preço: R$ 39,90

  6. Facial Episol Sec OC Fps 99, da Mantecorp. Indicado para pele oleosa. Possui tecnologia Skin Self Control com ativos que agem diretamente na glândula sebácea. Controla a oleosidade por 12h, reduz os poros e proporciona sensação de pele limpa com toque seco e efeito matificante. Alta proteção contra os danos solares causados pelos raios UVA/UVB e Infravermelho A. Preço: R$ 99,99

  7. Gel Creme  FPS 60 com cor, da Australian Gold. Disponível em três tons, tem alta proteção com o efeito make de cobertura leve, que uniformiza o tom da pele e disfarça manchas. Protege dos raios UVA, UVB e luz visível. O produto é anti-poluição, uniformiza o tom da pele, possui efeito matte e toque seco antioleosidade. Preço: R$ 54,90

  8. Minesol Oil Contro, da Neostrata. Com eficácia avançada antioleosidade e anti-idade, tem sensorial ultraleve que não derrete e nem pesa na pele. Disponível em quatro tonalidades, tem controle ativo do brilho por 12 horas e conta com a exclusiva tecnologia 3D-Extended Defense, que protege a pele das radiações UVA, UVA longo, UVB, luz visível, poluição e radicais livres. Preço: R$ 94,90

  9. Neutrogena Sun Fresh Derm Care. Desenvolvido com exclusiva tecnologia Helioplex, o protetor pele normal e seca promove alta proteção contra raios UVA/UVB e luz visível. Possui poderosos ativos dermocosméticos compostos por Niacinamida, Feverfew e Vitamina C que melhoram a textura da derme, previne contra danos causados pelo sol e mantém a pele hidratada por 12h. Preço; R$ 52,99

  10. Age Repair, da ISDIN. Conta com uma alta proteção UVB e UVA e FPS 50, ajuda a prevenir os danos causados pelo sol. Sua inovadora formulação cria uma película protetora sobre a pele, protegendo-a dos danos oxidativos causados pela poluição urbana. Além disso, a tecnologia DNA Repairsomes repara, a nível celular, os danos causados pelos raios UV no DNA. Preço: R$ 149,90

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