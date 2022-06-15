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Estratégia alimentar

Dieta anti-inflamatória: 5 alimentos que melhoram o bem-estar

É um tipo de alimentação que combate e previne processos inflamatórios no organismo, o que pode impedir o surgimento de vários tipos de doenças
Guilherme Sillva

Guilherme Sillva

Publicado em 15 de Junho de 2022 às 12:57

Uva
As uvas auxiliam na função cerebral, antienvelhecimento e longevidade geral Crédito: Shutterstock
Você já ouviu falar em dieta anti-inflamatória? É uma estratégia alimentar com foco no consumo de bons alimentos para o combate natural dos processos inflamatórios. E o consumo desses alimentos pode, inclusive, melhorar o bem-estar. A nutricionista Andrezza Marques explica que a dieta anti-inflamatória é um tipo de alimentação que combate e previne processos inflamatórios no organismo, o que pode impedir o surgimento de vários tipos de doenças. 
"Essa dieta melhora o funcionamento do organismo como um todo, colabora para a redução do colesterol LDL (colesterol ruim) e o aumento do HDL (colesterol bom), melhora os níveis de glicose, reduz o risco de doenças cardiovasculares, da obesidade, do diabetes, da depressão e até do câncer", conta. 
Abacate, uva, brócolis e tomate devem fazer parte do cardápio no dia a dia. A recomendação é fazer das frutas e legumes alimentos básicos da dieta. Também comer feijão, nozes e grãos integrais diariamente. "Use temperos in natura como ervas e especiarias em vez de sal e temperos prontos. Utilize óleo de oliva para cozinhar em vez de manteiga. Priorize proteínas magras como o peixe e o frango", diz a nutricionista.
"A dieta segue o estilo mediterrâneo, com foco em gorduras saudáveis. Nela inclui-se peixes com ômega 3, tais como o salmão, atum, arenque, sardinha e cavalinha; Oleaginosas como as castanhas, nozes e amêndoas; Óleos como o azeite de oliva extravirgem e o óleo de coco; abacate e azeitona"
A nutricionista conta que qualquer pessoa pode fazer a dieta, já que ela fornece um equilíbrio saudável de proteínas, carboidratos e gorduras em cada refeição, além de atender as necessidades de vitaminas, minerais, fibras e água. Confira cinco alimentos para inserir no seu dia a dia. 

Salmão

É uma fruta com excelente teor nutricional, rica em minerais como potássio e magnésio, além de conter fibras, gorduras saudáveis e propriedades antioxidantes como os carotenoides e tocoferóis reduzindo assim o risco de degradação celular e doenças como o câncer.
É fonte de sulforafano, um antioxidante que combate as citocinas inflamatórias produzidas pelas células do sistema imunológico e reduz os níveis de NF-kB responsável pela morte celular.
Previne doenças crônicas e também inflamações por conter grandes quantidades de antioxidantes e atuar principalmente na diminuição dos níveis de LDL, o colesterol ruim.
Contém vários antioxidantes que atuam na prevenção de doenças crônicas, inflamações e também auxiliam na função cerebral (incluindo memória), antienvelhecimento e longevidade geral.
O principal nutriente é o ômega 3, um tipo de gordura considerada essencial para o organismo e também conhecida por seu poder anti-inflamatório.

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