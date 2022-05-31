Cinco carnes magras para ganhar massa muscular

O filé mignon quase não contém gordura Crédito: Shutterstock

Está querendo ganhar massa muscular? Além de consumir alguns carboidratos, inserir carnes magras no cardápio diário também vai te ajudar a alcançar esse objetivo.

As carnes magras são chamadas assim por não possuírem uma grande quantidade de gordura em sua composição. "São mais benéficas ao organismo, porque as gorduras saturadas de origem animal estão entre as mais arriscadas escolhas alimentares", diz a médica nutróloga Marcella Garcez.

Marcella conta que dependendo do tipo de corte e da forma de preparo, as carnes magras podem ser grandes aliadas à saúde. Por isso, elas ajudam no ganho de massa muscular. "Elas estão entre as principais fontes de proteína na alimentação e possuem diversos nutrientes importantes para o organismo como o ferro, o zinco, o magnésio, o selênio e as vitaminas do complexo B".

A nutricionista Andrezza Marques, da academia Wellness Club, conta que as carnes magras são ideais para esse processo por serem fontes de proteína e possuírem menos gordura. Elas também auxiliam no ganho de forma mais saudável. "Esse nutriente presente na carne é responsável por construir e reparar a massa muscular. Seu consumo também ajuda na velocidade do metabolismo, na redução do apetite - por conferir saciedade - e na diminuição da velocidade de absorção dos carboidratos prevenindo picos de insulina e auxiliando na redução do acúmulo de gordura".

"A carne branca possui menos gorduras e calorias, por isso são consideradas mais saudáveis. No entanto, a carne vermelha também pode ser considerada uma opção saudável, desde que consumida com moderação e dando preferência aos cortes com menos gordura, tais como patinho, maminha, filé ou coxão mole"

PROTEÍNAS

Encontrar boas fontes de proteína é algo fundamental para qualquer tipo de alimentação saudável. A médica Marcella Garcez diz que as proteínas de origem animal, como as carnes, o leite e os ovos, são aquelas que apresentam todos os aminoácidos essenciais em quantidades suficientes à manutenção da vida e crescimento dos novos tecidos.

"Dentre as principais funções das proteínas estão as funções como a estrutura de órgãos internos, a construção da pele e anexos, tecidos em geral e músculos, além das atividades funcionais do organismo como a composição de enzimas, hormônios, neurotransmissores e o DNA", explica a médica.

Algumas proteínas possuem alto teor de gordura dificultando a definição muscular. A nutricionista explica como escolher a melhor opção. A carne branca possui menos gorduras e calorias, podendo ser consumidas com mais frequência.

"Já a carne vermelha é naturalmente mais gordurosa do que a branca. Um dos benefícios é que ela possui ferro e zinco – mais fáceis de serem absorvidos pelo organismo – e são ricas em creatina, que auxilia na força, na recuperação, na saúde óssea e na função cerebral. Porém, ela possui um alto valor de gordura saturada podendo favorecer o risco de obesidade, de doenças do coração e de outras doenças crônicas se consumidos cortes muito gordurosos com frequência", conta Andrezza Marques.

VEJA 5 CARNES MAGRAS PARA GANHAR MASSA MUSCULAR

O peito de frango possui baixo teor de gordura Crédito: Shutterstock