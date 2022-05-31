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Plano alimentar

Cinco carnes magras para ganhar massa muscular

Elas são ideais para o ganho de massa muscular por serem fontes de proteína e possuírem menos gordura, além de auxiliarem no ganho de forma mais saudável
Guilherme Sillva

Guilherme Sillva

Publicado em 31 de Maio de 2022 às 13:23

Filé mignon
O filé mignon quase não contém gordura Crédito: Shutterstock
Está querendo ganhar massa muscular? Além de consumir alguns carboidratos, inserir carnes magras no cardápio diário também vai te ajudar a alcançar esse objetivo.
As carnes magras são chamadas assim por não possuírem uma grande quantidade de gordura em sua composição. "São mais benéficas ao organismo, porque as gorduras saturadas de origem animal estão entre as mais arriscadas escolhas alimentares", diz a médica nutróloga Marcella Garcez.
Marcella conta que dependendo do tipo de corte e da forma de preparo, as carnes magras podem ser grandes aliadas à saúde. Por isso, elas ajudam no ganho de massa muscular. "Elas estão entre as principais fontes de proteína na alimentação e possuem diversos nutrientes importantes para o organismo como o ferro, o zinco, o magnésio, o selênio e as vitaminas do complexo B".
A nutricionista Andrezza Marques, da academia Wellness Club, conta que as carnes magras são ideais para esse processo por serem fontes de proteína e possuírem menos gordura. Elas também auxiliam no ganho de forma mais saudável. "Esse nutriente presente na carne é responsável por construir e reparar a massa muscular. Seu consumo também ajuda na velocidade do metabolismo, na redução do apetite - por conferir saciedade - e na diminuição da velocidade de absorção dos carboidratos prevenindo picos de insulina e auxiliando na redução do acúmulo de gordura".
"A carne branca possui menos gorduras e calorias, por isso são consideradas mais saudáveis. No entanto, a carne vermelha também pode ser considerada uma opção saudável, desde que consumida com moderação e dando preferência aos cortes com menos gordura, tais como patinho, maminha, filé ou coxão mole"

PROTEÍNAS

Encontrar boas fontes de proteína é algo fundamental para qualquer tipo de alimentação saudável. A médica Marcella Garcez diz que as proteínas de origem animal, como as carnes, o leite e os ovos, são aquelas que apresentam todos os aminoácidos essenciais em quantidades suficientes à manutenção da vida e crescimento dos novos tecidos. 
"Dentre as principais funções das proteínas estão as funções como a estrutura de órgãos internos, a construção da pele e anexos, tecidos em geral e músculos, além das atividades funcionais do organismo como a composição de enzimas, hormônios, neurotransmissores e o DNA", explica a médica. 
Algumas proteínas possuem alto teor de gordura dificultando a definição muscular. A nutricionista explica como escolher a melhor opção. A carne branca possui menos gorduras e calorias, podendo ser consumidas com mais frequência.
"Já a carne vermelha é naturalmente mais gordurosa do que a branca. Um dos benefícios é que ela possui ferro e zinco – mais fáceis de serem absorvidos pelo organismo – e são ricas em creatina, que auxilia na força, na recuperação, na saúde óssea e na função cerebral. Porém, ela possui um alto valor de gordura saturada podendo favorecer o risco de obesidade, de doenças do coração e de outras doenças crônicas se consumidos cortes muito gordurosos com frequência", conta Andrezza Marques.

VEJA 5 CARNES MAGRAS PARA GANHAR MASSA MUSCULAR

Peito de frango
O peito de frango possui baixo teor de gordura Crédito: Shutterstock
  • Peito de frango: possui baixo teor de gordura e é um alimento mais fácil de ser digerido comparado a carnes vermelha.

  • Patinho: é uma fonte de proteína completa, contendo todos os aminoácidos essenciais para a construção e manutenção da massa muscular. Também fornece uma quantia significativa de zinco – nutriente essencial para a produção natural de testosterona – e é a principal fonte natural de creatina.

  • Filé de tilápia: contém pouquíssima calorias, nada de gordura e muita proteína.

  • Filé mignon: é o pedaço mais macio da carne bovina e quase não contém gordura. Localizado na região traseira do boi, é suculento e considerado uma carne nobre. A peça é um músculo liso e comprido, sem nervos, fibras ou gorduras.

  • Lagarto: é a peça que separa o coxão duro do coxão mole. Com fibras longas, duras e gordura externa, é uma carne saborosa e versátil, ideal para assados e cozidos, preferencialmente com molho.

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