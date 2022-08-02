Câncer: 5 sinais do corpo que devem ser investigados com urgência

Surgimento de nódulos com crescimento progressivo deve ser investigado Crédito: Shutterstock

O câncer é uma doença que se caracteriza pela transformação de uma célula do corpo que, em um dado momento, perde o controle e começa a se multiplicar descontroladamente e a se espalhar para todo o corpo causando prejuízos para as outras células.

É o resultado do crescimento desordenado das células que formam os tecidos, resultando no surgimento de nódulos e massas, nos casos de tumores sólidos; ou um aumento de células malignas na corrente sanguínea, nos tumores hematológicos

"É uma doença que acomete muito o idoso, mas pode ocorrer em qualquer idade. Funciona assim: uma célula vem funcionando perfeitamente e, em um determinado momento, perde o controle, se espalha e começa a comprometer a saúde do paciente", diz o oncologista Wesley Vargas Moura, do Núcleo Especializado em Oncologia (Neon).

A doença nem sempre pode ser evitada, mas hábitos saudáveis e o rastreamento podem fazer diferença na redução da mortalidade, nos índices de cura e na qualidade de vida dos pacientes. É importante que as pessoas estejam atentas e informadas sobre possíveis sinais de alerta emitidos pelo corpo.

"Qualquer mudança na fisiologia ou forma deve chamar atenção não apenas para doença oncológica, mas outras situações. Alteração do hábito intestinal, coloração das fezes ou urina, emagrecimento sem um motivo específico, surgimento de nódulos, sangramentos, tosse persistente pode estar associada a alguma enfermidade neoplásica"

O médico diz que todas doenças neoplásicas apresentam maior chance de cura quando diagnosticada em estágios precoces, além disso, a neoplasia na fase inicial requer tratamento menos agressivo. "Por exemplo, um tumor de mama de 1 centímetro é geralmente tratado com uma pequena cirurgia na mama, ao passo que uma lesão que já se manifesta com ulceração na pele mamaria levará invariavelmente a necessidade de mastectomia, retirada de todo o órgão, quimioterapia e radioterapia", diz Loureno Cezana.

Wesley Vargas Moura diz que é importante se conhecer e prestar atenção aos sinais e sintomas emitidos pelo corpo, além de considerar a história familiar. "Bons hábitos são muito importantes, porém não são garantia de imunidade contra o câncer. No entanto, não podemos deixar de observar que a obesidade é um fator importante e que alimentação saudável ajuda muito".

"A abstenção do fumo, beber moderadamente e a prática de esportes são fundamentais. Além disso, consultas para prevenção ajudam no diagnóstico precoce"

Uma alimentação saudável também é essencial na prevenção da doença. Alimentação incorreta associada ou não à obesidade é fator de risco para diversas neoplasias. Nos Estados Unidos, um aumento de 63% na incidência de câncer de cólon e reto entre 1988 e 2015 entre pessoas com menos de 50 anos está sendo fortemente associada aos hábitos alimentares incorretos.

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