Diabetes: confira 5 dicas para equilibrar o café da manhã

O ideal na primeira refeição do dia é ter boas fontes de proteínas, gorduras e carboidratos Crédito: Shutterstock

O café da manhã é uma das principais refeições do dia. E a escolha do que será consumido é importante para quem tem diabetes . O que se come no horário pode impactar no controle da doença ao longo do dia.

"Se a pessoa com diabetes fizer um café da manhã rico em carboidratos simples, de absorção rápida (como alimentos produzidos com farinha de trigo branca ou açúcar), pobre em fibras e proteínas, poderá ter aumento significativo da glicose, que e é o açúcar no sangue, após o desjejum, impactando no controle da doença no restante do dia", explica a endocrinologista Flávia Tessarolo.

Esse impacto é maior nos diabéticos usuários de insulina, que muitas vezes precisam lançar mão de doses corretivas de insulina antes das refeições. "E passar o dia 'correndo atrás do prejuízo' de uma escolha inadequada no café da manhã", diz.

A médica conta que o carboidrato é a principal fonte de energia. Porém deve ser consumido com cuidado. "Sabemos que 100% do carboidrato ingerido se transforma em açúcar duas horas após a ingestão. Por isso, os diabéticos devem preferir carboidratos ricos em fibras, integrais, e com índice glicêmico mais baixo", diz Flávia Tessarolo.

"Alimentos com índice glicêmico mais baixo, promovem um pico de glicose pós-refeição menor. Combinar outras fontes de fibras e proteínas com carboidratos é excelente, pois a sensação de saciedade é maior e a velocidade de absorção da glicose após a ingestão do carboidrato é menor"

PROTEÍNAS E FIBRAS

A médica nutróloga Bruna Nascimento diz que o importante para essa refeição é evitar o aumento brusco da glicemia e, consequentemente, da insulina. "O ideal é ter boas fontes de proteínas, gorduras e carboidratos, como ovos, iogurtes, frutas, raízes, oleaginosas e fibras. Assim, reduzimos as chances de aumento significativo da glicose e insulina após a refeição, importante para o controle metabólico da doença".

As proteínas são importantes para ajudar no controle glicêmico e para a manutenção da massa muscular, sobretudo nos pacientes idosos, com o risco aumentado de sarcopenia, quando há redução da massa muscular associado a uma diminuição da força.

"Garantir uma boa massa muscular, ou seja, uma melhor composição corporal, é um ponto fundamental para melhorar a sensibilidade à insulina nos pacientes diabéticos e, com isso, controlar a evolução da doença"

Já as fibras promovem maior saciedade e reduzem a velocidade de absorção da glicose dos alimentos, auxiliando o controle do diabetes . "Também auxiliam o controle dos níveis de colesterol e triglicérides e no bom funcionamento do intestino", diz a endocrinologista Flávia Tessarolo.

CUIDADOS

O consumo de açúcar deve ser moderado. "É um carboidrato simples, de índice glicêmico alto, ou seja, aumenta rapidamente os níveis de glicose após sua ingestão", diz a endocrinologista.

Frituras também devem ser evitadas. Elas são mais calóricas, podem aumentar o peso, os níveis de colesterol e triglicérides e piorar o controle da doença. "Devemos lembrar que a gordura também se transforma em glicose no nosso corpo. Leva um tempo maior do que o carboidrato para isso acontecer, além de ocorre em menor proporção do que ele", explica Flávia Tessarolo.

Bruna Nascimento diz que o cuidado mais importante no paciente diabético é manter o controle glicêmico. Para isso, as quantidades dos macronutrientes como proteínas, carboidratos e gorduras devem ser controladas e ajustadas de forma individualizada, de acordo com a necessidade e com estágio da doença. "Existe uma quantidade proteica diária recomendada, que deve ser orientada por um profissional, de forma individualizada", diz.

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As fontes de fibras irão evitar o aumento brusco da glicose sanguínea Crédito: Shutterstock