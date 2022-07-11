Diabetes: veja as novidades no tratamento da doença

Insulina Basal Semanal: A insulina semanal, chamada Icodec, é de ação prolongada, com duração semanal. Temos disponíveis no mercado vários tipos de insulina basal, com aplicação 1 vez e até mesmo 2 vezes ao dia, dependendo da insulina. Com a Icodec, o diabético poderá substituir 1 ou 2 injeções diárias de insulina basal, por 1 injeção por semana. Os estudos apontam benefício para o tratamento do diabetes tipo 2.





Tirzepatida: é o primeiro medicamento de uma nova classe de medicamentos para o tratamento do diabetes: é o chamado coagonista GLP e GIP. Tem esse nome porque atua mimetizando a ação de dois hormônios intestinais: o GLP1 e o GIP, que são liberados pelo intestino na presença de nutrientes e atuam no controle da glicose e na saciedade. Em conjunto, os dois hormônios são potentes em induzir maior saciedade e melhor ação na resistência à insulina, com potência no controle do diabetes tipo 2 e perda de peso. A administração é feita por uma injeção subcutânea uma vez por semana e é indicado somente para diabéticos tipo 2. Já aprovado pelo Food and Drug Administration (FDA) para tratamento do diabetes tipo 2.





Free Style Libre 3: O Free Style Libre é um sensor de glicose que mede a glicose do líquido intersticial, ou seja, o líquido entre as células. O sensor é aplicado na parte posterior do braço, tem o tamanho de uma moeda de 1 real, e um filamento que fica na pele. Com ele, o diabético consegue escanear, ou seja, medir a glicose pelo aplicativo de leitura aberto disponível em celulares compatíveis, ou pelo leitor, quantas vezes quiser. Na nova versão, o Free Style Libre 3, o paciente não precisa escanear para fazer a leitura da glicose, pois as medidas são enviadas diretamente para o aplicativo do celular.



