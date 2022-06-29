Diabetes: veja 5 sinais de alerta na pele que podem indicar a doença

Diabetes é uma doença caracterizada pelos níveis altos de glicose no sangue Crédito: Shutterstock

diabetes ocorre quando o corpo não produz insulina ou não consegue usá-la adequadamente. Este hormônio é responsável por controlar a glicose (açúcar) no sangue — que em excesso acarreta hiperglicemia. O problema afeta, no Brasil, mais de 13 milhões de pessoas, o que representa 6,9% da população nacional, de acordo com informações da Sociedade Brasileira de Diabetes.

"Diabetes é uma doença caracterizada pelos níveis altos de glicose no sangue. Pode ser causada por vários fatores de risco, como fatores genéticos, hábitos de vida pouco saudáveis como alimentação inadequada e sedentarismo, uso de medicações que aumentam a glicose, como corticoide, ser uma doença autoimune ou ser precipitado por outras doenças", diz a endocrinologista Sabrina França.

Além do aumento do apetite, de alterações visuais e de feridas, especialmente nos membros inferiores, que demoram a cicatrizar, alguns sinais podem aparecer na pele. A endocrinologista Renata Scalco, da Rede de Hospitais São Camilo São Paulo, diz que existem diversas alterações na pele que podem estar associadas à doença.

"Uma das mais comuns é a acantose nigricans, um indicador da presença de resistência à insulina, caracterizada por áreas de espessamento da epiderme, com aspecto aveludado e de cor amarronzada e acinzentada, geralmente vistas nas axilas, pescoço e virilha".

Veja 5 sinais na pele que podem indicar a diabetes

Acantose nigricans: caracteriza-se por espessamento aveludado da pele e hiperpigmentação (áreas escurecidas da pele) simétrica em regiões cervical, axilar e inguinal. É frequentemente associada à obesidade e resistência à insulina, como nos casos de diabetes tipo 2.



Dermopatia diabética: inicia-se como placas de tom rosado localizadas na face extensora e tibial das pernas. Elas são múltiplas, bilaterais, assimétricas, bem delimitadas, irregulares, redondas ou ovais, desenvolvendo-se como lesões maculares hiperpigmentadas, atróficas e deprimidas



Infecções bacterianas e fúngicas: impetigo, foliculite, furunculose, carbúnculos, erisipela, pitiríase versicolor (“pano branco”) e fungos nas unhas, podem ser mais graves e disseminados em pacientes diabéticos.



Pé diabético: ressecamento, fissuras, calosidades, úlceras, candidíase interdigital (“frieira”), são lesões nos pés dos pacientes diabéticos que devem ser prevenidas. Quando ocorrem, devem ser cuidadas com cautela, pois podem evoluir e levar a complicações muito piores, culminando até mesmo com a amputação de dedos ou de todo o membro.



Úlceras: podem ser lesões do diabetes em nervos, artérias e veias, com diferentes localizações de acordo com a origem, mas mais frequentes também em pés e pernas. Quando não tratadas de forma adequada, podem levar até a amputações.



O QUE FAZER

Sabrina França explica que existem diversos tipos de diabetes , porém os principais são o diabetes mellitus tipo 1 (DM1) e tipo 2 (DM2). "No DM1, ocorre destruição das células pancreáticas produtoras de insulina, sendo o tratamento feito então necessariamente com insulina. Ele é diagnosticado mais comumente em crianças, adolescentes e adultos jovens. No DM2, que é a mais comum de diabetes, existe uma combinação de resistência à ação da insulina e de defeito na secreção, sendo que um ou outro fator pode predominar dependendo do paciente e da fase da doença. O risco de desenvolver DM2 aumenta com a idade e com a presença de obesidade".

"Os sintomas causados pelo diabetes só são observados quando a glicose está bem elevada no sangue, em níveis acima de 250mg/dl. Incluem boca seca e aumento da sede, aumento do fluxo urinário, especialmente à noite, perda de peso de forma inexplicada, turvação visual, dormência das pernas, dificuldade na cicatrização de feridas, candidíase, dentre outros"

A médica diz que, sempre que a pessoa tiver qualquer alteração na pele , a orientação é não demorar a procurar ajuda de um dermatologista. "É ele quem melhor entende e sabe tratar esse tipo de doença. Mas se você é diabético, o cuidado tem que ser em dobro, pois os níveis de glicose no sangue precisam estar controlados para que o tratamento seja mais eficaz e para evitar complicações. Procure seu endocrinologista para fazer o seguimento e controle da doença", diz Sabrina França.

A médica Renata Scalco também ressalta que o paciente que apresentar algum desses sinais na pele deve procurar o médico, para receber orientações quanto aos cuidados locais, tratamento medicamentoso quando necessário e encaminhamento para especialistas como dermatologista ou cirurgião vascular de acordo com a situação.

O cuidado com a pele nos pacientes diabéticos ajuda muito a evitar complicações. "É indicado manter uma pele bem hidratada, observar sempre se há aparecimento de lesões na pele, pois o diagnóstico precoce ajuda a evitar complicações. Não utilizar produtos por conta própria para resolver o problema, pois a lesão pode ser 'mascarada' e atrapalhar o diagnóstico", explica Sabrina França.