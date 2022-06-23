Ombro: 5 dicas para construir deltoides mais fortes

É importante ter atenção com a sobrecarga Crédito: Vladimir Poplavskis/ Freepik

Cuidar dos ombros com a prática de exercícios corretos é fundamental para o fortalecimento e a estabilidade muscular. A articulação é responsável por melhorar a estabilidade articular. Além disso, na maioria dos movimentos do dia a dia, utilizamos os músculos do ombro. É importante fortalecê-los para que futuramente não ocorra uma lesão grave.

O educador físico Wagner Costa conta que a musculatura das costas ajuda a manter uma postura adequada, ainda mais para quem passa muitas horas do dia sentado. "Os músculos do peito ficam tensionados, das costas mais fracos e os ombros rotacionam para frente. Os exercícios de fortalecimento ajudam a manter os ombros no lugar e assim conseguimos manter uma postura ereta por mais tempo".

A falta de estímulo muscular, deixa os deltoides fracos e sobrecarrega tendões, ossos e ligamentos. O deltoide é um músculo volumoso e em forma de triângulo, que cobre a cintura escápulo-umeral e a estrutura do ombro. Wagner Costa explica que a falta de atividade física e fortalecimento articular podem ocasionar várias patologias, como a Síndrome de Impacto Bursite do Ombro. "Conhecida como bursite, 'reumatismo' ou, simplesmente, dor no ombro, é uma inflamação do músculo supraespinhal e da bursa (bolsas sinoviais espalhadas pelas principais articulações do corpo)".

Outra é a Tendinite do Bíceps. O músculo denominado bíceps é importante na realização dos movimentos dos ombros, dos braços e dos cotovelos.

"Exercícios regulares são fundamentais para evitar dores no ombro, além do alongamento, que aumenta a flexibilidade. Eles trabalham para o fortalecimento da musculatura que sustenta as articulações e agem na prevenção de futuras lesões"

SOBRECARGA

O educador físico Vinicius Junio, da Wellness Club, diz que o deltoide é uma musculatura muito almejada pelas mulheres. "É uma musculatura que, se bem definida de forma sutil, chama a atenção pela sua beleza estética. Os homens também gostam, porém de maneira mais volumosa, musculosa e atrativa".

A falta de estímulo muscular deixa os deltoides fracos e sobrecarrega os tendões, os ossos e os ligamentos. "Nosso corpo é todo interligado, se uma estrutura está fora do lugar, desalinhada, isso impacta em outra área. Então, o que sobrecarrega as articulações, os tendões e os ligamentos pode ser uma disfunção em alguma destas estruturas do corpo. O ideal é realizar uma avaliação funcional com um profissional de educação física ou fisioterapeuta e depois realizar o exercício físico", diz Vinicius Junio.

É importante ter atenção com a sobrecarga, um dos principais fatores que levam as dores e lesões. "Quando nossa musculatura e articulações não estão preparadas e treinadas para realizar aquele movimento com aquela sobrecarga, a chance é muito grande de haver um rompimento ou inflamação aguda no local", explica Vinicius Junio.

5 DICAS PARA FORTALECER OS DELTOIDES NA ACADEMIA

É importante ter atenção com a sobrecarga Crédito: Shutterstock