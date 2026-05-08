Recado do Congresso a Lula e ao Supremo

E, convenhamos, o primeiro critério utilizado por Lula para indicar Cristiano Zanin foi o fato de ele ter sido o seu advogado pessoal, responsável pelas dezenas de defesas apresentadas aos tribunais na época em que Lula foi acusado e condenado pela Operação Lava Jato. E a indicação do nome de Flávio Dino decorreu do fato de ser ele um aliado político de longa data de Lula.





O nome de Messias, todos sabem, também seguiu o critério da lealdade, já que ele, chamado por Dilma Rousseff de “Bessias” (quando era subchefe de assuntos jurídicos da Presidência da República), foi o encarregado de levar o termo de posse na chefia da casa civil para tentar livrar Lula da prisão em 2016, como revelou gravação telefônica realizada na Operação Aletheia.





A rejeição a esse modelo de indicação que contraria o princípio constitucional da impessoalidade motivou muitos parlamentares a recusarem o nome de Messias que, se fosse aprovado, potencializaria a percepção, hoje dominante no Congresso e na opinião pública, de que o Supremo se transformou em uma instituição eminentemente política que se afasta cada vez mais do equilíbrio necessário para julgar com isenção as causas que lhe chegam às mãos.





A atuação política do Supremo tem se acentuado nos últimos anos pelo comportamento de vários de seus ministros que não se contentam em falar nos autos processuais, mas buscam também, em entrevistas e pronunciamentos, disputar espaços de opinião com outros atores políticos.





Exemplos recentes dessa atuação política são as críticas feitas pois dois ministros ao senador Alessandro Vieira, por causa do relatório final da CPI do Crime Organizado, e o bate-boca, que ganhou espaços na imprensa, entre um ministro e o ex-governador de Minas Romeu Zema.