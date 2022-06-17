Peles maduras: 5 tratamentos estéticos para mulheres a partir dos 40 anos

Toxina botulínica

É uma técnica inovadora para o rejuvenescimento facial que trata o rosto de maneira global. O procedimento combina o laser de Erbium com o Nd Yag em quatro diferentes modos de laser. As etapas do tratamento são realizadas em sequência, tratando em uma mesma sessão todas as camadas da pele, inclusive por dentro da mucosa oral, para estimular a produção de colágeno e renovação celular. O laser é aplicado na pele, nos pontos de ancoragem do rosto e nos ligamentos responsáveis pelo efeito lifting. Além disso, utilizamos uma ponteira robótica que chega até a camada de gordura, estimula a produção de colágeno em profundidade, melhora o contorno facial e reduz a papada. A tecnologia Fotona 4D melhora a qualidade da pele, as rugas finas e promove o efeito lifting não cirúrgico.

É um laser que trata os sinais do fotoenvelhecimento, clareia as manchas que aparecem pela exposição ao sol ao longo dos anos, melhora a textura e a qualidade da pele. O tratamento combina o laser de Qswitched de picosegundos com o laser de NdYag. O Starwalker combina quatro modos de laser, cada um com um objetivo diferente: fragmentar a melanina de maneira seletiva, deixando a pele com a tonalidade mais uniforme; tratar os vasos da face; estimular a produção de colágeno; e melhorar os sinais do envelhecimento provocado pelo sol. Pode ser utilizado para tratamentos faciais e de áreas corporais como pescoço, colo, antebraços e mãos.

Trata a flacidez em diferentes camadas da face ao estimular a produção de colágeno pela pele e a ancoragem muscular. Quando realizado na face e no pescoço, traz sustentação e maior definição do contorno facial. Os efeitos são progressivos e não tem tempo de recuperação após o procedimento.

A associação dos tratamentos injetáveis Skinbooster com Bioestimuladores de colágeno traz firmeza e viço para a pele além de tratar linhas finas que já estão trincadas na pele. As técnicas melhoram a qualidade da pele de forma progressiva prezando pela naturalidade dos resultados.