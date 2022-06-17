Peles maduras: 5 tratamentos estéticos para mulheres a partir dos 40 anos

A partir dos 40 anos, a pele tende a perder firmeza, tônus e hidratação, exigindo atenção especial. As rugas de expressão ficam progressivamente mais aparentes. A perda de elasticidade da pele pode fazer com que algumas se tornem rugas estáticas. Mas, se depender da evolução da ciência e das novas tecnologias, a pele da mulher poderá estar cada dia mais saudável e linda.
A dermatologista Giane Giro explica que o envelhecimento é um processo influenciado pela genética, fatores ambientais e hormonais. Em média, a partir dos 25 anos, ocorre uma redução de 1% ao ano na produção de colágeno. "Nas mulheres, ocorre uma queda ainda mais acentuada quando chega a menopausa, uma perda de 30% nos primeiros cinco anos. Após a menopausa, a redução na produção de colágeno segue em um ritmo de 2% ao ano. Esta redução - das fibras colágenas, elásticas e de ácido hialurônico - pode ser ainda maior nas pessoas com exposição intensa ao sol e nos tabagistas".
"Com a chegada da mulher aos 40 anos, as mudanças na estrutura da pele se tornam mais visíveis, como a perda de firmeza, luminosidade e hidratação"
Os sinais da flacidez estão mais perceptíveis, principalmente na área dos olhos e no contorno do rosto. "As rugas de expressão ficam mais aparentes e algumas se tornam estáticas. A pele pode apresentar manchas provocadas pelo dano acumulado durante a exposição ao sol ao longo da vida", diz a médica.
A dermatologista Renata Bortolini conta que essa idade costuma ser um marco na vida da mulher pela transição metabólica do período pré-menopausa. "A pele pode se tornar mais seca, opaca, com algumas rugas marcadas. E a flacidez leva acentuação de sulcos como o bigode chinês e a redução da definição do contorno da face".
SUSTENTAÇÃO
Vários tratamentos para o envelhecimento tem como alvo o colágeno, a elastina e o ácido hialurônico. "Eles são componentes da derme, a segunda camada da pele, e tem um papel importante no envelhecimento cutâneo. O colágeno, por exemplo, é a proteína que confere resistência e elasticidade a pele", explica Giane Giro.
Renata Bortolini explica que esses três componentes são responsáveis pela sustentação da derme. "A sua redução interfere na firmeza e na elasticidade da pele apresentando-se clinicamente com o surgimento de rugas, sulcos e flacidez", diz.
"A sua redução do colágeno, da elastina e do ácido hialurônico interfere na firmeza e na elasticidade da pele apresentando-se clinicamente com o surgimento de rugas, sulcos e flacidez"
As médicas ressaltam que é importante iniciar o tratamento com a toxina botulínica mais cedo, por volta dos 30 anos, para prevenir que as rugas de expressão deixem marcas permanentes na pele.
TRATAMENTOS IDEAIS PARA AS MULHERES A PARTIR DOS 40 ANOS
Toxina botulínica
É uma técnica inovadora para o rejuvenescimento facial que trata o rosto de maneira global. O procedimento combina o laser de Erbium com o Nd Yag em quatro diferentes modos de laser. As etapas do tratamento são realizadas em sequência, tratando em uma mesma sessão todas as camadas da pele, inclusive por dentro da mucosa oral, para estimular a produção de colágeno e renovação celular. O laser é aplicado na pele, nos pontos de ancoragem do rosto e nos ligamentos responsáveis pelo efeito lifting. Além disso, utilizamos uma ponteira robótica que chega até a camada de gordura, estimula a produção de colágeno em profundidade, melhora o contorno facial e reduz a papada. A tecnologia Fotona 4D melhora a qualidade da pele, as rugas finas e promove o efeito lifting não cirúrgico.
É um laser que trata os sinais do fotoenvelhecimento, clareia as manchas que aparecem pela exposição ao sol ao longo dos anos, melhora a textura e a qualidade da pele. O tratamento combina o laser de Qswitched de picosegundos com o laser de NdYag. O Starwalker combina quatro modos de laser, cada um com um objetivo diferente: fragmentar a melanina de maneira seletiva, deixando a pele com a tonalidade mais uniforme; tratar os vasos da face; estimular a produção de colágeno; e melhorar os sinais do envelhecimento provocado pelo sol. Pode ser utilizado para tratamentos faciais e de áreas corporais como pescoço, colo, antebraços e mãos.
Trata a flacidez em diferentes camadas da face ao estimular a produção de colágeno pela pele e a ancoragem muscular. Quando realizado na face e no pescoço, traz sustentação e maior definição do contorno facial. Os efeitos são progressivos e não tem tempo de recuperação após o procedimento.
A associação dos tratamentos injetáveis Skinbooster com Bioestimuladores de colágeno traz firmeza e viço para a pele além de tratar linhas finas que já estão trincadas na pele. As técnicas melhoram a qualidade da pele de forma progressiva prezando pela naturalidade dos resultados.
É o tratamento padrão ouro para as rugas de expressão na região dos olhos e fronte. Ele deixa o rosto mais suave e com a aparência descansada. Seu uso deve ser iniciado mais cedo, por volta dos 30 anos, para evitar que as rugas se tornem fixas, pois a toxina não melhora as rugas permanentes que se formam pelo tempo. Além do tratamento das rugas de expressão, é possível aplicar a toxina no terço inferior da face. Essa técnica, conhecida como Nefertiti Lift, melhora o contorno facial através do tratamento do platisma, um músculo do pescoço.