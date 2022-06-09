Nova toxina butolínica e lasers: as novidades do Congresso Mundial de Dermatologia

O encontro trouxe os principais temas da ciência do envelhecimento. Crédito: Shutterstock

Na última semana, dermatologistas de várias partes do mundo se reuniram para conhecer resultados de experimentos, novas substâncias e tendências que vão nortear a área no mundo todo. Sediado em Paris, o International Master Course on Aging Science (IMCAS) trouxe os principais temas da ciência do envelhecimento.

O evento mostrou trabalhos importantes na área dos preenchedores, sobre a associação de tecnologias aos injetáveis, além de apresentar uma nova toxina botulínica. O que foi apresentado promete ajudar nos tratamentos de problemas que mexem com a autoestima de homens e mulheres. Dermatologistas capixabas, que estiveram no evento, antecipam as novidades.

TECNOLOGIAS

A dermatologista Isabella Redighieri conta que o foco do evento é o tratamento e a prevenção do envelhecimento facial e corporal. "Nele acontece a apresentação de trabalhos e experiências de profissionais referência no assunto, lançamento de novos protocolos, e apresentação e lançamento das tecnologias mais modernas".

De acordo com a médica, os lasers e o ultrassom microfocado continuam liderando as tecnologias. "A associação de tratamentos e máquinas se mostraram superiores em termos de resultados. Há uma tendência crescente em tratar várias camadas da pele e do músculo ao mesmo tempo. Por isso, a importância da associação de tecnologias. As plataformas de lasers que nos permitem usar várias ponteiras na mesma sessão estão em alta, e o mais importante, é que não deixam marcas fortes na pele como antigamente. São os tratamentos chamados 4D, 5D e 6D", explica.

"Outra novidade que trarei para o Espírito Santo é o Nanopore. É um dispositivo espanhol pioneiro e supermoderno para injeção de ativos nas camadas mais profundas da pele, sem causar grandes traumas. É indicado para melasma, rugas finas, poros dilatados, promover clareamento e efeito glow, além de produzir colágeno"

No encontro, também foi discutido a importância da associação de tecnologias com os bioestimuladores injetáveis para um rejuvenescimento natural e a longo prazo. "A associação dos dois tratamentos potencializam em mais de seis vezes a produção de colágeno. Novos fios de PDO, inclusive líquido, estão para chegar ao mercado. Novo preenchedor para o aumento de volume corporal, principalmente dos glúteos, também está para chegar ao Brasil", diz Isabella Redighieri.

NOVA TOXINA BOTULÍNICA

A dermatologista Pauline Lyrio conta que o evento mostrou diversas pesquisas baseadas em evidências e técnicas mais recentes no campo de todos os procedimentos injetáveis. "Em especial, foi apresentado o desenvolvimento de uma nova toxina botulínica que não precisa de preparo. Ou seja, ela vem líquida, já reconstituída, diferente da toxina que possuímos no Brasil, que vem na forma de um pó que precisa ser reconstituído. O efeito da paralisação da musculatura com essa nova toxina botulínica já pode ser observado nas primeiras 24 horas. Isso significa que, após ser aplicado, o paciente vai dormir e acordar sem rugas do movimento no dia seguinte".

"Essa toxina botulínica conta com a promessa de resultados mais duradouros, tendo observado média de durabilidade e satisfação dos pacientes de seis meses. Ela tem sido utilizada na Europa e vai estar disponível nos Estados Unidos, mas, devido à sua menor validade e as questões de importação, ainda não tem previsão de chegar no Brasil".

Também foram lançados dispositivos portáteis de LED e infravermelho que cabem na palma da mão e que simplificaram ainda mais o uso dessa tecnologia. "Com algumas sessões de poucos minutos é possível realizar indução de colágeno, melhorar a firmeza da pele, reduzir inflamação causada pela acne, entre outros benefícios".

Outra novidade é o equipamento de análise facial com alta performance para avaliar a qualidade da face em diversos parâmetros, como a textura, a presença de rugas, os poros, as manchas, o melasma, a rosácea, além de detectar o grau de ácido hialurônico das zonas faciais.

"Com análises consecutivas, é possível não só acompanhar a evolução dos tratamentos clínicos realizados em casa com a rotina de skincare prescrita pelo dermatologista como também avaliar os resultados dos procedimentos estéticos realizados, comparando o antes e depois, como os preenchimentos, os lasers e o peeling. Além disso, o aparelho consegue fazer projeção simulada da perspectiva da face do paciente em cinco anos caso não execute nenhum tipo de cuidado, seja de prevenção ou tratamento da pele".

PREENCHEDORES

Quando o assunto são os preenchedores, a dermatologista Priscila Passamani conta que a grande novidade é o Profhilo, ácido hialurônico puro capaz de estimular a produção natural dos quatro tipos diferentes de colágeno promovendo coesão dos queratinócitos (responsáveis pela produção de queratina) e penetrando todas camadas da pele, prevenindo a flacidez. "Em breve chegará ao Brasil a versão corporal para tratamento abdominal e também de braços ajudando no temido 'tchauzinho'”, conta.

Sobre as tecnologias, a médica destaca o Fotona 4D, tratamento que usa o laser para tratar diversas camadas da pele. "É um tratamento que ajuda no estímulo de colágeno, ou seja, faz um lifting não cirúrgico, e também na textura da pele, que fica mais lisinha e viçosa. E como o próprio nome indica, o tratamento 4D é composto por quatro etapas", explica. Uma delas é usada uma ponteira intra-oral que ajuda a estimular também o colágeno de dentro para fora", conta Priscila Passamani.

" O efeito pode durar até um ano. Além disso, o tratamento não é dolorido, proporcionando um maior conforto para o paciente. Os resultados vão desde uma melhora dos contornos faciais até uma pele mais lisa e viçosa na superfície"

TRATAMENTOS CAPILARES

A dermatologista Raquel Murad fala da Microinfusão de Medicamentos na Pele (MMP) associado a Ledterapia para os tratamentos capilares. "Foram sugeridos novas formulações de ativos e combinações de fórmulas para uso no MMP. Vimos também o lançamento de um aparelho que associa o agulhamento e o Led em um mesmo procedimento, porém, por enquanto ainda não está disponível no Brasil".

"Para o melasma, temos novas fórmulas e ativos clareadores e também novas tecnologias para auxiliar no drug delivery, como o Nanopore, tecnologia espanhola que adquiri no congresso para minha clínica"