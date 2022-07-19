Café da manhã proteico: 5 alimentos para começar o dia

Ovos

Um dos grãos integrais mais saudáveis que existem, a aveia é rica em nutrientes importantes para o bom funcionamento do organismo, como proteínas, fibras, cálcio, fósforo, potássio, ferro e vitamina B1. Além disso, o alimento também é rico em antioxidantes, que combatem o envelhecimento precoce causado pelos radicais livres.

Na versão desnatada ou integral, o alimento é uma ótima fonte de proteínas e outros nutrientes, como cálcio, vitamina A, potássio, fósforo e vitamina B12. Escolha opções mais naturais, evitando os coloridos e adoçados que são ricos em estabilizantes e aditivos.

Além de ser rico em proteínas, ele também possui vários nutrientes importantes para o organismo, como o cálcio, mineral fundamental para manter a saúde dos ossos. Em fase emagrecimento, prefira opções com menor teor de gordura como semidesnatado ou desnatado.

O tofu mexido é um substituto para o ovo mexido, indicado para quem é vegano ou tem alergia ao ovo. Ele fica bem gostoso e é uma boa opção para o café da manhã. É fonte de magnésio e ferro e também contém pequenas quantidades de vitamina K, tiamina, riboflavina, niacina, vitamina B-6, ácido fólico, colina, fósforo, selênio e manganésio.