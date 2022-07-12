Confira cinco proteínas magras para incluir no cardápio diário

A carne vermelha também é uma ótima fonte de carne magra: opte pelos cortes como filé mignon e maminha Crédito: Shutterstock

proteínas são essenciais para a manutenção do organismo. Elas também são os principais nutrientes relacionados no processo de emagrecimento eproteínas magras que contém menos calorias e menor quantidade de gordura favorecendo o equilíbrio do peso e diminuição do colesterol ruim. Assão essenciais para a manutenção do organismo. Elas também são os no ganho de massa muscular . Por isso, é importante priorizar asque contém menos calorias e menor quantidade de gordura favorecendo o equilíbrio do peso e

"As proteínas são formadas por aminoácidos e estão presentes em todos os animais e vegetais. São essenciais para uma alimentação balanceada pois nosso corpo precisa delas para várias funções como formação de músculos, a imunidade, a produção de hormônios, o fortalecimento dos cabelos, a produção de colágeno da pele e muitas outras funções estruturais no corpo", explica a médica pós-graduada em Nutrologia Márcia Rocha.

A médica conta que consumir uma boa quantidade de proteínas na alimentação do dia a dia traz diversos benefícios para a saúde. "Vai ajudar a dar mais saciedade diminuindo a fome, a melhorar o tônus muscular diminuindo a flacidez e as celulites, além de ajudar no equilíbrio dos hormônios, na ativação do metabolismo e na melhora da imunidade contra doenças e infecções".

"A quantidade de proteínas por dia vai variar de acordo com o sexo, a idade, a altura e os objetivos da pessoa, seja o emagrecimento, o ganho de massa muscular ou a manutenção do peso"

A médica explica que, quando o corpo digere as proteínas, ele as decompõe em aminoácidos que serão usados nas diferentes funções do corpo. Uma das principais diferenças entre as proteínas animais e vegetais é a quantidade de aminoácidos que cada uma tem. "A maioria das proteínas animais como os peixes, os ovos, as aves e a carne vermelha, por exemplo, são fontes completas de proteínas por conterem os aminoácidos essenciais que o nosso corpo não produz e tem que vir através dos alimentos", diz Márcia Rocha.

Já as proteínas vegetais como as nozes, o feijão, a lentilha e o grão-de-bico em sua maioria falta algum aminoácido essencial e devem ser associadas a outras proteínas vegetais para se tornarem completas, sendo excelentes fontes de proteínas assim como as animais.

A médica ressalta ser importante consumir as proteínas mas não esquecer que os carboidratos, as gorduras do bem, as verduras, os legumes e as frutas. "Eles também são importantes para obter saúde e a energia para o dia a dia. Saber que a sua rotina semanal deve ser de alimentos fortes e nutritivos e que as exceções no final de semana fazem parte, desde que em pequena quantidade, não irão prejudicar em nada a sua saúde", diz Márcia Rocha.

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