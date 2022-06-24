Quais alimentos ajudam a hidratar o corpo? Nutricionista indica o top 5

O abacaxi é composto por vitamina C, ácido málico e bromelina, sendo que este último auxilia na digestão. Crédito: Freepik

Beber água todos os dias é fundamental para manter o bom funcionamento do organismo. Ela é um nutriente essencial à vida e corresponde cerca de 60 a 70% da composição corporal. "Nenhum outro nutriente tem tantas funções no nosso organismo como a água. Por isso, sua ingestão diária é crucial para a saúde. Todos os sistemas e órgãos do corpo humano precisam de água. Manter o corpo hidratado ajuda nas atividades das células, na digestão, no funcionamento dos rins, no desempenho cerebral, na regulação da pressão arterial, na manutenção da temperatura corporal, entre outros", diz a nutricionista Catiene Chieppe.

Além do líquido, existem alimentos que possuem boa quantidade de água e podem ajudar na hidratação do corpo. A profissional conta que o consumo de legumes, frutas e verduras é uma forma de contribuir para que nosso corpo permaneça hidratado, pois eles também contém água na composição. "Importante ressaltar que estes alimentos não substituem o benefício que a água pura traz para o corpo, mas podem contribuir com a hidratação, sendo fontes de água, vitaminas e minerais".

"Para quem tem dificuldade em tomar água, ingerir estes alimentos pode melhorar a ingestão diária de líquido. Melancia e melão, por exemplo, são frutas que contém um alto teor de água em sua composição"

BENEFÍCIOS

Morango, melancia, pêssego, framboesa... são muitos os alimentos que ajudam na hidratação do corpo. A nutricionista conta que ter o hábito de consumir frutas, verduras e legumes deveria ser algo comum na rotina dos indivíduos. "São alimentos essenciais para uma alimentação saudável, são fontes de vitaminas, de minerais, de fibras e de fitoquímicos. Possuem inúmeros benefícios além de complementar a hidratação, como retardar o envelhecimento precoce, auxiliar na saciedade e no equilíbrio do intestino, fortalecer a imunidade e prevenir de doenças".

Já as bebidas alcoólicas e os ingredientes termogênicos devem ser evitados. O álcool inibe a liberação do hormônio antidiurético, com isso, aumenta a velocidade de filtração nos rins e enchimento mais rápido da bexiga. "Quanto maior a ingestão de álcool, mais o organismo elimina água e assim, o teor de álcool no sangue aumenta. A taxa de produção de urina aumenta em cerca de 20 minutos após o consumo. Dessa forma, pode levar à desidratação", conta Catiene Chieppe.

Os ingredientes termogênicos como pimenta e gengibre tem o objetivo de aumentar o gasto calórico, elevar a temperatura do corpo, e dessa forma, podem ter algum efeito na queima da gordura corporal. "Mas, vale ressaltar que estes ingredientes devem ser consumidos com orientação de um profissional, o nutricionista, que avaliará a real necessidade do uso".

VEJA 5 ALIMENTOS PARA HIDRATAR O CORPO