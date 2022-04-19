Saiba o que mudar na alimentação para ganhar massa muscular

Consumo de proteínas

É importante não pular refeições para ser possível atingir todas as calorias necessárias durante o dia, sem estimular possíveis perdas de massa magra durante um jejum prolongado. O ideal é que sejam feitas de quatro a seis refeições por dia. O nutricionista pode determinar a quantidade adequada.

O consumo adequado de água é muito importante para estimular a hipertrofia, pois para as células musculares crescerem, é necessário mais água para preencher o seu tamanho maior. Um adulto saudável deve consumir pelo menos 35 ml de água para cada quilo de peso. Exemplo, uma pessoa com 60 quilos precisaria consumir pelo menos 2100 ml de água por dia. Lembrando que bebidas artificiais ou açucaradas não entram nessa conta.

Alimentos com açúcar e muito processados podem estimular o ganho de gordura no organismo, especialmente porque a dieta para o ganho de massa já tem uma quantidade maior de calorias. Por isso, é necessário retirar da dieta alimentos como doces, biscoitos, bolos, torradas, fast food, salsicha, linguiça, bacon, queijo cheddar e presunto ou apresuntado.