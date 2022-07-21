Veja cinco alimentos altamente cancerígenos

A alimentação balanceada é fundamental para a saúde. E também para a prevenção do câncer. Segundo o Instituto Nacional do Câncer (Inca), a nutrição inadequada é responsável por cerca de 20% dos casos da doença no país. De acordo com a instituição, um em cada três casos poderia ser evitado com a adoção de dieta saudável, controle de peso e prática de atividade física.
"A evidência científica mostra que o consumo de frutas, legumes e verduras confere grande proteção contra o câncer. O consumo recomendado pela Organização Mundial de Saúde (OMS) é de pelo menos cinco porções diárias de frutas e vegetais, em torno de 400 gramas por dia", diz a oncologista clínica Juliana Alvarenga Rocha.
Do lado oposto, dietas com grandes quantidades de gordura contribuem para a obesidade e o aumento do risco da doença de várias localizações. "Alimentos contaminados por aflatoxinas (que podem estar presentes em grãos e cereais mofados), alimentos salgados (carne de sol, charque e peixes salgados), embutidos e carnes processadas (salsichas e salames) aumentam o risco para o desenvolvimento de câncer, principalmente dos colorretais", diz a médica. É importante uma atenção na alimentação na prevenção da doença.
Veja 5 alimentos altamente cancerígenos
- Carne processada: linguiça, salsicha, bacon e peito de peru contém quantidades consideráveis de nitritos e nitratos. Essas substâncias, em contato com o estômago, viram nitrosaminas, substâncias consideradas mutagênicas, capazes de promover mutação do material genético.
- Frituras: o excesso de alimentos fritos merece ser evitado. Estudos indicam que o composto químico chamado acrilamida, formado pelas altas temperaturas da fritura, podem aumentar o estresse oxidativo e a inflamação no corpo, que estão relacionados ao crescimento de células cancerosas.
- Refinados: alimentos refinados, como farinha, açúcar ou óleo também são alarmantes. Estudos apontam que açúcar e carboidratos altamente processados podem aumentar o risco de estresse oxidativo e inflamação no corpo, o que pode causar câncer de ovário, mama e de endométrio.
- Bebidas gaseificadas: Álcool e bebidas gaseificadas são ricos em açúcar refinado e calorias. O consumo excessivo dessas opções pode aumentar o número de radicais livres no corpo e causar inflamação. A bebida gaseificada, além de conter muito sal em forma de sódio, possui adoçantes associados ao aparecimento de câncer.
- Enlatados: Molho de tomate, feijão pronto, milho, ervilha e sucos enlatados podem aumentar o risco de desenvolver câncer. A maioria das embalagens desses produtos são revestidas com uma substância química chamada Bisfenol A (BPA), composto que quando dissolvido nos alimentos pode causar desequilíbrios hormonais, alterações no DNA e câncer.
ATITUDES PREVENTIVAS
O câncer é uma doença onde acontece um crescimento desordenado de células que invadem os tecidos e os órgãos, podendo espalhar-se para outras regiões do corpo. A maioria das neoplasias surge de uma única célula que sofreu alterações em seu mecanismo de regulação da divisão, multiplicação e morte. "As células malignas adquirem este fenótipo maligno através de alterações genéticas que na sua grande maioria são causadas por fatores ambientais, como o fumo, a obesidade, a dieta e o vírus, e em menor incidência de fatores herdados, como a herança paterna ou materna", conta Juliana Alvarenga Rocha.
O diagnóstico precoce fornece ao paciente uma chance maior de cura e o aumento de sobrevida, uma vez que possibilita a intervenção antes do desenvolvimento do câncer ou em suas fases iniciais, quando o tratamento é, na maioria dos casos, mais efetivo.
"Além da alimentação, é recomendado não fumar, manter o peso corporal adequado e praticar atividades físicas. Mulheres devem realizar o preventivo, a mamografia e se vacinar contra o HPV. Outras atitudes são a vacinação com a Hepatite B, evitar a ingestão de bebidas alcoólicas, evitar comer carne processada e a exposição ao sol entre 10 e 16 horas, além de usar sempre proteção adequada, como chapéu, barraca e protetor solar, inclusive nos lábios"
Também é importante que as pessoas estejam atentas sobre possíveis sinais de alerta emitidos pelo corpo. "Os sinais de alerta de um possível câncer incluem perda de peso inexplicável, cansaço persistente, suores noturnos, perda de apetite, dor nova e persistente, enjoos e vômitos frequentes, sangue na urina e nas fezes, alteração recente dos hábitos intestinais, febre recorrente, tosse crônica, entre outros", explica a oncologista.