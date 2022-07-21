Veja cinco alimentos altamente cancerígenos

Salsicha e bacon contêm quantidades consideráveis de nitritos e nitratos Crédito: Shutterstock

A alimentação balanceada é fundamental para a saúde. E também para a prevenção do câncer. Segundo o Instituto Nacional do Câncer (Inca), a nutrição inadequada é responsável por cerca de 20% dos casos da doença no país. De acordo com a instituição, um em cada três casos poderia ser evitado com a adoção de dieta saudável, controle de peso e prática de atividade física.

"A evidência científica mostra que o consumo de frutas, legumes e verduras confere grande proteção contra o câncer. O consumo recomendado pela Organização Mundial de Saúde (OMS) é de pelo menos cinco porções diárias de frutas e vegetais, em torno de 400 gramas por dia", diz a oncologista clínica Juliana Alvarenga Rocha.

Do lado oposto, dietas com grandes quantidades de gordura contribuem para a obesidade e o aumento do risco da doença de várias localizações. "Alimentos contaminados por aflatoxinas (que podem estar presentes em grãos e cereais mofados), alimentos salgados (carne de sol, charque e peixes salgados), embutidos e carnes processadas (salsichas e salames) aumentam o risco para o desenvolvimento de câncer, principalmente dos colorretais", diz a médica. É importante uma atenção na alimentação na prevenção da doença.

Estudos apontam que açúcar pode aumentar o risco de estresse oxidativo e inflamação no corpo Crédito: Shutterstock

Veja 5 alimentos altamente cancerígenos

Carne processada: linguiça, salsicha, bacon e peito de peru contém quantidades consideráveis de nitritos e nitratos. Essas substâncias, em contato com o estômago, viram nitrosaminas, substâncias consideradas mutagênicas, capazes de promover mutação do material genético.





linguiça, salsicha, bacon e peito de peru contém quantidades consideráveis de nitritos e nitratos. Essas substâncias, em contato com o estômago, viram nitrosaminas, substâncias consideradas mutagênicas, capazes de promover mutação do material genético. Frituras: o excesso de alimentos fritos merece ser evitado. Estudos indicam que o composto químico chamado acrilamida, formado pelas altas temperaturas da fritura, podem aumentar o estresse oxidativo e a inflamação no corpo, que estão relacionados ao crescimento de células cancerosas.





o excesso de alimentos fritos merece ser evitado. Estudos indicam que o composto químico chamado acrilamida, formado pelas altas temperaturas da fritura, podem aumentar o estresse oxidativo e a inflamação no corpo, que estão relacionados ao crescimento de células cancerosas. Refinados: alimentos refinados, como farinha, açúcar ou óleo também são alarmantes. Estudos apontam que açúcar e carboidratos altamente processados podem aumentar o risco de estresse oxidativo e inflamação no corpo, o que pode causar câncer de ovário, mama e de endométrio.





alimentos refinados, como farinha, açúcar ou óleo também são alarmantes. Estudos apontam que açúcar e carboidratos altamente processados podem aumentar o risco de estresse oxidativo e inflamação no corpo, o que pode causar câncer de ovário, mama e de endométrio. Bebidas gaseificadas: Álcool e bebidas gaseificadas são ricos em açúcar refinado e calorias. O consumo excessivo dessas opções pode aumentar o número de radicais livres no corpo e causar inflamação. A bebida gaseificada, além de conter muito sal em forma de sódio, possui adoçantes associados ao aparecimento de câncer.





Álcool e bebidas gaseificadas são ricos em açúcar refinado e calorias. O consumo excessivo dessas opções pode aumentar o número de radicais livres no corpo e causar inflamação. A bebida gaseificada, além de conter muito sal em forma de sódio, possui adoçantes associados ao aparecimento de câncer. Enlatados: Molho de tomate, feijão pronto, milho, ervilha e sucos enlatados podem aumentar o risco de desenvolver câncer. A maioria das embalagens desses produtos são revestidas com uma substância química chamada Bisfenol A (BPA), composto que quando dissolvido nos alimentos pode causar desequilíbrios hormonais, alterações no DNA e câncer.

ATITUDES PREVENTIVAS

O câncer é uma doença onde acontece um crescimento desordenado de células que invadem os tecidos e os órgãos, podendo espalhar-se para outras regiões do corpo. A maioria das neoplasias surge de uma única célula que sofreu alterações em seu mecanismo de regulação da divisão, multiplicação e morte. "As células malignas adquirem este fenótipo maligno através de alterações genéticas que na sua grande maioria são causadas por fatores ambientais, como o fumo, a obesidade, a dieta e o vírus, e em menor incidência de fatores herdados, como a herança paterna ou materna", conta Juliana Alvarenga Rocha.

O diagnóstico precoce fornece ao paciente uma chance maior de cura e o aumento de sobrevida, uma vez que possibilita a intervenção antes do desenvolvimento do câncer ou em suas fases iniciais, quando o tratamento é, na maioria dos casos, mais efetivo.

"Além da alimentação, é recomendado não fumar, manter o peso corporal adequado e praticar atividades físicas. Mulheres devem realizar o preventivo, a mamografia e se vacinar contra o HPV. Outras atitudes são a vacinação com a Hepatite B, evitar a ingestão de bebidas alcoólicas, evitar comer carne processada e a exposição ao sol entre 10 e 16 horas, além de usar sempre proteção adequada, como chapéu, barraca e protetor solar, inclusive nos lábios"