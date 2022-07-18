Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • Viver Bem
  • Anomalia de Ebstein: entenda a doença rara da filha de Juliano Cazarré
Estava internada

Anomalia de Ebstein: entenda a doença rara da filha de Juliano Cazarré

A bebê Maria Guilhermina ficou internada para fazer a cirurgia reparadora da cardiopatia que afeta 1 a cada 10 mil bebês
Guilherme Sillva

Guilherme Sillva

Publicado em 18 de Julho de 2022 às 16:06

Juliano Cazarré e a filha Maria Guilhermina
A filha de Juliano Cazarré  passou por uma cirurgia logo após o parto por conta de uma anomalia rara no coração Crédito: Reprodução @Julianocazarré
A pequena Maria Guilhermina, filha de Letícia e Juliano Cazarré, recebeu alta da UTI na última sexta-feira (15) e foi para o quarto do hospital onde está internada em São Paulo. A bebê nasceu no dia 21 de junho com a anomalia de Ebstein. A cardiopatia congênita rara fez a recém-nascida ser submetida à "cirurgia do cone", como é conhecido o procedimento para correção da válvula tricúspide.  A doença afeta 1 a cada 10 mil crianças.
Emocionado, o pai da menina, que interpreta o peão Alcides em "Pantanal", celebrou a notícia. Dias antes, em um texto publicado nas redes sociais, ele contou que a filha passou por uma cirurgia logo após o parto por conta de uma anomalia rara no coração. "Maria Guilhermina chegou com um coração especial, dilatando também os nossos corações e os de todos ao seu redor! Nos exames pré-natais, descobrimos que ela teria uma cardiopatia congênita rara, chamada anomalia de Ebstein. Ao longo da gestação, os médicos perceberam que o caso dela seria um dos mais raros e graves na anomalia e, por isso, decidimos vir para São Paulo para que ela pudesse nascer com a equipe mais especializada", escreveu no Instagram. 

A DOENÇA

A cardiologista Cristiane Nunes Martins, presidente do Departamento de Cardiopatias Congênitas e Cardiologia Pediátrica (DCC/CP) da Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC), explica que a anomalia de Ebstein é uma doença cardíaca congênita rara que acomete a formação da valva Tricúspide, ou seja, a valva que se localiza entre o átrio direito e o ventrículo direito. "A alteração encontrada nesta malformação é que os folhetos da valva são malformados e implantados em uma posição mais baixa levando a uma falha no fechamento desta valva e acarretando um escape de sangue para trás, ou seja, do Ventrículo direito para o átrio direito. O grau de escape é que vai ser responsável pela apresentação clínica da doença". 
Para a médica, é importante entender que a anomalia tem um amplo espectro de apresentação. "Encontramos desde bebês com um escapes pequenos que não apresentam sintomas e podem aguardar para serem submetidos a tratamento cirúrgico na infância. Ou nos casos muito graves onde o escape de sangue é tão grande que leva a quadros de grave insuficiência cardíaca ainda intra-útero ou logo após o nascimento". 
Nestes bebês o coração se torna tão grande que ocupa quase todo o tórax comprimindo os pulmões, fazendo com que o fluxo de sangue não consiga chegar da forma adequada aos pulmões levando a quadros de severa cianose (coloração azulada na pele, nos lábios causada por uma escassez de oxigênio no sangue)
Especialmente nos casos graves, 86% dos bebês que apresentam a anomalia na sua forma severa vão apresentar alterações importantes no ultrassom morfológico, sendo as gestantes encaminhadas para o ecocardiografia Fetal para a confirmação do diagnóstico e definição do tratamento.

TRATAMENTO

A cardiologista explica que o diagnóstico nas formas graves é feito intra-útero pelos achados no ultrassom morfológico do aumento do coração fetal. "O ecocardiograma Fetal confirma o diagnóstico e orienta quanto o local mais adequado para o nascimento do bebê de acordo com a severidade da doença", diz Cristiane Nunes Martins. Nos casos que o diagnóstico não é feito intra-útero, ele será feito após o nascimento através do ecocardiograma. 
"Nos recém-nascidos com a forma mais grave da doença o diagnóstico é feito pelo aparecimento de insuficiência cardíaca ou pela presença de cianose", diz Cristiane Nunes Martins. Nas crianças maiores que apresentam a forma menos grave o diagnóstico será suspeitado pela presença de sopro na ausculta cardíaca ou pelo aparecimento de arritmias. A confirmação também é pelo ecocardiograma.
O tratamento é sempre cirúrgico. E a cirurgia recomendada é a de Conne, desenvolvida pelo médico da Beneficência Portuguesa, José Pedro da Silva. "Esta técnica, é utilizada como padrão mundial para o tratamento da anomalia de Ebstein. A técnica consiste em fazer uma plástica da valva Tricúspide com reposicionamento no nível normal. Infelizmente em casos muito graves, onde a valva não apresenta condições de ser reparada, os bebês são submetidos a cirurgia para exclusão do lado direito do coração", diz a cardiologista Cristiane Nunes Martins.

Veja Também

Respiração consciente: confira os benefícios da prática para o dia a dia

Cinco ácidos para o tratamento de manchas na pele

Neurocirurgião indica 5 atitudes que diminuem o risco de demência

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Saúde
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Lula sanciona lei que prevê uso de tornozeleira eletrônica em agressores de mulheres
Imagem de destaque
Alcolumbre marca sessão que pode derrubar veto de Lula a redução de penas do 8/1
Imagem de destaque
Alcolumbre destrava indicação de Messias para o STF, e sabatina é marcada

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados