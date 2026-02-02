Pet

Saiba por que a comida humana nem sempre é segura para pets

Médica-veterinária explica como a alimentação inadequada pode provocar desequilíbrios em cães e gatos

Publicado em 2 de fevereiro de 2026 às 20:49

Além de conter substâncias tóxicas, a comida do tutor raramente atende às necessidades nutricionais dos pets Crédito: Imagem: Krakenimages.com | Shutterstock

Um pedacinho de carne aqui, uma sobra ali… pode até parecer um gesto de carinho oferecer sua comida ao pet , mas o que para nós é alimento “de verdade” nem sempre é seguro para cães e gatos. Quando o assunto é alimentação, cuidado e atenção aos riscos devem sempre andar juntos.

Segundo a médica-veterinária da Pet Delícia Yeda Markowitsch, a ideia de oferecer alimentos frescos aos animais faz sentido, e, quando bem-feita, pode trazer diversos benefícios. O problema é a confusão entre alimentação natural balanceada e comida do prato do tutor. Embora pareçam semelhantes, elas são completamente diferentes do ponto de vista nutricional.

“A alimentação natural de verdade é formulada por médico-veterinário e leva em conta as necessidades específicas de cada animal. Ela inclui quantidades adequadas de proteínas, gorduras, aminoácidos, vitaminas e minerais. Já a comida do prato do tutor, além de conter temperos e ingredientes tóxicos, quase sempre é nutricionalmente desbalanceada para cães e gatos”, explica.

Essa diferença também se reflete no mercado. O segmento de pet food natural movimentou R$ 71,15 bilhões em 2024 e deve alcançar R$ 146,71 bilhões até 2033, segundo a Research Intelo, impulsionado por receitas desenvolvidas especificamente para cães e gatos, e não pela simples adaptação da comida humana.

Saudável para nós, perigoso para eles

Mesmo alimentos aparentemente saudáveis para humanos podem causar desde distúrbios gastrointestinais até doenças graves. “O desbalanceamento nutricional e o excesso de gordura e temperos podem provocar gastroenterite, pancreatite, além de, a longo prazo, comprometer a imunidade, gerar problemas ósseos, queda de pelo e até alterações renais e cardíacas”, alerta Yeda Markowitsch.

A médica-veterinária ainda reforça que muitos erros acontecem justamente em situações cotidianas, quando o tutor não percebe o risco. “O organismo do animal não foi feito para lidar com grandes quantidades de gordura. A pancreatite aguda, por exemplo, é um problema comum quando o tutor oferece carne muito gordurosa, algo que acontece com frequência em momentos de confraternização, como churrascos”, afirma.

Alimentos comuns que podem ser perigosos para cães e gatos

O que faz parte da rotina alimentar humana nem sempre é seguro para os pets . Alguns ingredientes bastante comuns à mesa oferecem riscos diretos à saúde dos animais :

Alho e cebola: podem levar à anemia hemolítica, pois destroem os glóbulos vermelhos;

Chocolate: contém uma substância chamada teobromina, que os animais não metabolizam e, por isso, é tóxica ao organismo;

Café: estimula excessivamente o organismo do animal, podendo levar à convulsão e até à morte;

Uva e uva passa: contém tanino, que pode provocar insuficiência renal aguda;

Gorduras em excesso: o organismo não consegue metabolizar e pode causar pancreatite aguda. É o caso do famoso churrasco, quando alguns responsáveis oferecem muita carne gordurosa ao animal;

Leite: muitos animais são intolerantes à lactose, o que pode gerar gases e diarreia.

Dá para preparar a comida do pet em casa?

Sim, mas não no improviso. A preparação de refeições caseiras só é segura quando feita com acompanhamento de um médico-veterinário nutrólogo, responsável por formular a dieta de forma adequada. “O cálculo nutricional leva em conta idade, peso, nível de atividade, possíveis doenças e até características individuais do animal. Sem isso, o risco de deficiência de nutrientes como cálcio, fósforo, zinco, taurina e vitaminas é muito alto”, explica a especialista.

A orientação, segundo Yeda Markowitsch, é buscar sempre acompanhamento profissional e fazer a transição alimentar de forma gradual. “A introdução deve acontecer aos poucos, com planejamento e equilíbrio nutricional. Assim, o tutor consegue oferecer os benefícios da alimentação natural sem causar desconfortos gastrointestinais ao animal”, conclui a médica-veterinária.

Por Thays Ferreira