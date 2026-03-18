Humberto Gessinger traz ao ES turnê acústica de despedida dos Engenheiros

Publicado em 18 de março de 2026 às 13:52
Os fãs de rock nacional já podem preparar a voz: Humberto Gessinger volta ao Espírito Santo no dia 11 de julho, a partir de 16h, com a turnê “Acústicos Engenheiros do Hawaii – Tour Despedida”. A apresentação acontece no Espaço Patrick Ribeiro, localizado no Aeroporto de Vitória, dentro do projeto Aerorock.
No palco, Gessinger revisita alguns dos maiores sucessos de sua trajetória à frente dos Engenheiros do Hawaii em versões acústicas, com arranjos mais intimistas e novas leituras que prometem trazer um clima nostálgico para o público. Os ingressos já estão a venda pelo site Zig.Tickets e custam a partir de R$80.
O repertório inclui clássicos que marcaram gerações, como “O Papa é Pop”, “Era Um Garoto Que Como Eu Amava Os Beatles e Os Rolling Stones”, “Toda Forma de Poder” e “Piano Bar”.
A turnê também dialoga com o momento atual da carreira do artista, que lançou recentemente o álbum “Revendo o Que Nunca Foi Visto”, celebrando seus 40 anos de trajetória na música.
O disco reúne duas músicas inéditas gravadas em estúdio, “Parai bah” e “SemPiada Nem Textão”, além de dez faixas registradas ao vivo durante a turnê acústica em São Paulo. O trabalho faz uma ponte entre diferentes momentos da carreira de Gessinger, trazendo novas interpretações para canções que ajudaram a consolidar o artista como um dos nomes mais importantes do rock brasileiro.
Antes da atração principal, o público também poderá conferir apresentações de bandas da cena local. Sobem ao palco os grupos Ubando, 027 e Sheep Parafina, reforçando a presença da música capixaba na programação do evento. O show integra o projeto Aerorock e terá estrutura ampliada, ocupando áreas internas e externas do espaço.
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