Música

Humberto Gessinger traz ao ES turnê acústica de despedida dos Engenheiros

Show acontece em julho no projeto Aerorock e revisita clássicos como “O Papa é Pop”, “Piano Bar” e “Toda Forma de Poder”

Publicado em 18 de março de 2026 às 13:52

Humberto Gessinger traz ao ES turnê acústica de despedida dos Engenheiros Crédito: Lucas Tavares/Folhapress

Os fãs de rock nacional já podem preparar a voz: Humberto Gessinger volta ao Espírito Santo no dia 11 de julho, a partir de 16h, com a turnê “Acústicos Engenheiros do Hawaii – Tour Despedida”. A apresentação acontece no Espaço Patrick Ribeiro, localizado no Aeroporto de Vitória, dentro do projeto Aerorock.

No palco, Gessinger revisita alguns dos maiores sucessos de sua trajetória à frente dos Engenheiros do Hawaii em versões acústicas, com arranjos mais intimistas e novas leituras que prometem trazer um clima nostálgico para o público. Os ingressos já estão a venda pelo site Zig.Tickets e custam a partir de R$80.

O repertório inclui clássicos que marcaram gerações, como “O Papa é Pop”, “Era Um Garoto Que Como Eu Amava Os Beatles e Os Rolling Stones”, “Toda Forma de Poder” e “Piano Bar”.

Conexão entre passado e presente

O cantor Humberto Gessinger Crédito: Vinicius Moraes/Fotoarena/Folhapress

A turnê também dialoga com o momento atual da carreira do artista, que lançou recentemente o álbum “Revendo o Que Nunca Foi Visto”, celebrando seus 40 anos de trajetória na música.

O disco reúne duas músicas inéditas gravadas em estúdio, “Parai bah” e “SemPiada Nem Textão”, além de dez faixas registradas ao vivo durante a turnê acústica em São Paulo. O trabalho faz uma ponte entre diferentes momentos da carreira de Gessinger, trazendo novas interpretações para canções que ajudaram a consolidar o artista como um dos nomes mais importantes do rock brasileiro.

Antes da atração principal, o público também poderá conferir apresentações de bandas da cena local. Sobem ao palco os grupos Ubando, 027 e Sheep Parafina, reforçando a presença da música capixaba na programação do evento. O show integra o projeto Aerorock e terá estrutura ampliada, ocupando áreas internas e externas do espaço.

Serviço

Humberto Gessinger | Tour Despedida Acústico Engenheiros do Hawaii

Data: 11 de julho

11 de julho Horário: a partir das 16h

a partir das 16h Local: Espaço Patrick Ribeiro – Aeroporto de Vitória

Espaço Patrick Ribeiro – Aeroporto de Vitória Atrações: Humberto Gessinger, Ubando, 027, Sheep Parafina

Humberto Gessinger, Ubando, 027, Sheep Parafina Ingressos: Venda online pelo Zig.Tickets ou na 247 Bebidas Vitória (sem taxa)

Venda online pelo Zig.Tickets ou na 247 Bebidas Vitória (sem taxa) Valores: Pista – a partir de R$ 80 (meia) / Frontstage – a partir de R$ 150 (meia) /Camarote – informações pelo WhatsApp (27) 99950-6565.

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