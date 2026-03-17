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Festival de rock gratuito reúne bandas capixabas em oito dias de shows no ES

Evento terá cervejarias artesanais, praça de alimentação e programação com rock de diferentes estilos em Vitória

Aline Almeida

Repórter / [email protected]

Publicado em 17 de março de 2026 às 16:38

Festival Ilha do Rock reúne bandas capixabas em oito dias de shows no ES
Festival Ilha do Rock reúne bandas capixabas em oito dias de shows no ES Crédito: João Lima/RC Films

Atenção, roqueiros! Entre os dias 19 e 22 e depois de 26 a 29 de março, o estacionamento do Shopping Vitória recebe o Ilha do Rock, festival que chega à quarta edição reunindo bandas capixabas, gastronomia e cervejarias artesanais em uma programação gratuita.

Na parte musical, nomes conhecidos da cena capixaba e também uma atração nacional. Entre os destaques estão as apresentações das bandas Casaca, Sheep Parafina, Kinho Sucupira, Dona Fran e Black Jack, grupo vindo de São Paulo.

Também entram no palco bandas que revisitam grandes nomes do rock mundial, como Tahoma, com repertório inspirado no System of a Down, e Letal, com clássicos do Metallica. Já os fãs do rock nacional podem esperar homenagem à Legião Urbana com a banda Índios Urbanos.

Festival Ilha do Rock
Festival Ilha do Rock Crédito: João Lima/RC Films

Rock, comida e cerveja artesanal

Além dos shows, o festival aposta em uma estrutura pensada para quem gosta de transformar o rolê em experiência completa. O evento reúne oito cervejarias artesanais capixabas, com diferentes estilos e rótulos. 

A área gastronômica também entra na festa com opções variadas, incluindo churrasco, pizzas, frango e sanduíches, além de sobremesas como churros e doces artesanais. Para quem vai com a família, o evento conta com área kids, criando um ambiente onde diferentes gerações podem aproveitar juntas.

Programação

  • 19/03 (quinta)
  • 20h – Jackson Lima

  • 20/03 (sexta)
  • 19h – Tahoma (cover System of a Down)
  • 21h – Letal (cover Metallica)

  • 21/03 (sábado)
  • 17h – Pirata
  • 19h – Tia Néia
  • 21h – Black Jack (atração nacional)

  • 22/03 (domingo)
  • 18h – FixeR
  • 20h – Dona Fran

  • 26/03 (quinta)
  • 20h – Casaca

  • 27/03 (sexta)
  • 19h – Índios Urbanos (cover Legião Urbana)
  • 21h – Ubando

  • 28/03 (sábado)
  • 17h – Kinho Sucupira
  • 19h – Hollywood Rock
  • 21h – Sheep Parafina

  • 29/03 (domingo)
  • 18h – Back to the Past
  • 20h – Duets.

  • Ilha do Rock
  • Quando: 19 a 22 de março / 26 a 29 de março
  • Horários:
  • Quinta: 17h às 23h
  • Sexta: 17h às 0h
  • Sábado: 16h às 0h
  • Domingo: 16h às 23h
  • Onde: Estacionamento do Shopping Vitória
  • Entrada: Gratuita

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