Rock and Roll

Festival de rock gratuito reúne bandas capixabas em oito dias de shows no ES

Evento terá cervejarias artesanais, praça de alimentação e programação com rock de diferentes estilos em Vitória

Publicado em 17 de março de 2026 às 16:38

Festival Ilha do Rock reúne bandas capixabas em oito dias de shows no ES Crédito: João Lima/RC Films

Atenção, roqueiros! Entre os dias 19 e 22 e depois de 26 a 29 de março, o estacionamento do Shopping Vitória recebe o Ilha do Rock, festival que chega à quarta edição reunindo bandas capixabas, gastronomia e cervejarias artesanais em uma programação gratuita.

Na parte musical, nomes conhecidos da cena capixaba e também uma atração nacional. Entre os destaques estão as apresentações das bandas Casaca, Sheep Parafina, Kinho Sucupira, Dona Fran e Black Jack, grupo vindo de São Paulo.

Também entram no palco bandas que revisitam grandes nomes do rock mundial, como Tahoma, com repertório inspirado no System of a Down, e Letal, com clássicos do Metallica. Já os fãs do rock nacional podem esperar homenagem à Legião Urbana com a banda Índios Urbanos.

Festival Ilha do Rock Crédito: João Lima/RC Films

Rock, comida e cerveja artesanal

Além dos shows, o festival aposta em uma estrutura pensada para quem gosta de transformar o rolê em experiência completa. O evento reúne oito cervejarias artesanais capixabas, com diferentes estilos e rótulos.

A área gastronômica também entra na festa com opções variadas, incluindo churrasco, pizzas, frango e sanduíches, além de sobremesas como churros e doces artesanais. Para quem vai com a família, o evento conta com área kids, criando um ambiente onde diferentes gerações podem aproveitar juntas.

Programação

19/03 (quinta)

20h – Jackson Lima





20/03 (sexta)

19h – Tahoma (cover System of a Down)

21h – Letal (cover Metallica)





21/03 (sábado)

17h – Pirata

19h – Tia Néia

21h – Black Jack (atração nacional)





22/03 (domingo)

18h – FixeR

20h – Dona Fran





26/03 (quinta)

20h – Casaca





27/03 (sexta)

19h – Índios Urbanos (cover Legião Urbana)

21h – Ubando





28/03 (sábado)

17h – Kinho Sucupira

19h – Hollywood Rock

21h – Sheep Parafina





29/03 (domingo)

18h – Back to the Past

20h – Duets.

Ilha do Rock

Quando: 19 a 22 de março / 26 a 29 de março

19 a 22 de março / 26 a 29 de março Horários:

Quinta: 17h às 23h

Sexta: 17h às 0h

Sábado: 16h às 0h

Domingo: 16h às 23h

Onde: Estacionamento do Shopping Vitória

Estacionamento do Shopping Vitória Entrada: Gratuita

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