Festival de rock gratuito reúne bandas capixabas em oito dias de shows no ES

Publicado em 17 de março de 2026 às 16:38
Atenção, roqueiros! Entre os dias 19 e 22 e depois de 26 a 29 de março, o estacionamento do Shopping Vitória recebe o Ilha do Rock, festival que chega à quarta edição reunindo bandas capixabas, gastronomia e cervejarias artesanais em uma programação gratuita.
Na parte musical, nomes conhecidos da cena capixaba e também uma atração nacional. Entre os destaques estão as apresentações das bandas Casaca, Sheep Parafina, Kinho Sucupira, Dona Fran e Black Jack, grupo vindo de São Paulo.
Também entram no palco bandas que revisitam grandes nomes do rock mundial, como Tahoma, com repertório inspirado no System of a Down, e Letal, com clássicos do Metallica. Já os fãs do rock nacional podem esperar homenagem à Legião Urbana com a banda Índios Urbanos.
Além dos shows, o festival aposta em uma estrutura pensada para quem gosta de transformar o rolê em experiência completa. O evento reúne oito cervejarias artesanais capixabas, com diferentes estilos e rótulos.
A área gastronômica também entra na festa com opções variadas, incluindo churrasco, pizzas, frango e sanduíches, além de sobremesas como churros e doces artesanais. Para quem vai com a família, o evento conta com área kids, criando um ambiente onde diferentes gerações podem aproveitar juntas.
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