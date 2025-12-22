Homenagem

ES cria Dia Estadual do Rock Capixaba e homenageia Alexandre Lima

Data entra no calendário oficial e reconhece a força do rock feito no Estado, homenageando o legado deixado pelo músico e compositor

Publicado em 22 de dezembro de 2025 às 14:54

ES cria Dia Estadual do Rock Capixaba e homenageia Alexandre Lima Crédito: Acervo pessoal

O Espírito Santo passa a contar oficialmente com o Dia Estadual do Rock Capixaba “Alexandre Lima”, celebrado em 3 de junho, data incluída no calendário oficial do Estado por meio da Lei nº 12.705, sancionada pelo governador Renato Casagrande. A criação da data presta homenagem a um dos nomes mais importantes da música capixaba e reconhece a força, a identidade e a história do rock produzido no Estado.

Para o secretário de Estado da Cultura, Fabrício Noronha, a instituição da data representa um reconhecimento que vai além do nome homenageado.

A criação do Dia Estadual do Rock Capixaba ‘Alexandre Lima’ representa um marco simbólico de reconhecimento à força criativa e à história do rock produzido no Espírito Santo. Ao homenagear Alexandre Lima, figura fundamental para a cena musical capixaba, o Estado valoriza não apenas um artista, mas toda uma geração de músicos e fazedores de cultura

Segundo Noronha, a lei reforça o compromisso do poder público com a memória e a valorização cultural. “Instituir essa data é afirmar o rock capixaba como patrimônio vivo, estimulando a memória cultural e reafirmando o compromisso com as expressões culturais do Espírito Santo”, completa.

A homenagem também tem um significado especial para a família. Irmão de Alexandre, o músico Amaro Lima destaca o caráter afetivo e simbólico da criação da data. “Ficamos felizes com esse reconhecimento pro Alex. Ter um dia com o nome dele é uma forma das pessoas lembrarem dele e do seu legado”, diz.

Os irmãos Alex e Amaro Lima Crédito: Instagram/@realamarolima

Para Amaro, o maior legado deixado por Alexandre foi dar voz à identidade capixaba por meio da música. “Alex musicou a identidade capixaba e levou a cultura do Espírito Santo para muitos lugares do mundo. Fez com que o jeito de ser do povo capixaba, a beleza do nosso território, nossa narrativa, afetos e memórias ganhassem voz”, afirma.

Marcou a história da música capixaba

Músico, compositor e gestor cultural, Alexandre Lima morreu em 28 de março de 2024, aos 54 anos. Ele entrou em coma em 2013, após sofrer uma parada cardiorrespiratória durante uma cirurgia para retirada de um aneurisma na aorta. À época, Alexandre ocupava o cargo de secretário municipal de Cultura de Vitória, função na qual também deixou marcas importantes na política cultural da capital.

Conhecido como uma das vozes da banda Manimal, Alexandre foi o idealizador do Movimento Rockcongo, uma fusão inédita entre o rock e o congo. A proposta deu origem a uma sonoridade própria, que dialogava ainda com samba, reggae e música eletrônica, e se tornou um dos principais símbolos da música autoral do Espírito Santo.

3° Prêmio da Música Capixaba homenageia Alexandre Lima Crédito: Acervo Pessoal

Com a instituição do Dia Estadual do Rock Capixaba, o Espírito Santo reconhece oficialmente a importância de Alexandre Lima e consolida o rock feito no Estado como parte viva de sua história cultural, uma cena marcada pela diversidade, pela experimentação e pelo diálogo entre tradição e contemporaneidade.

